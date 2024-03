Wiesbaden: Die Polizei-News

Durchgängig aggressiv,

Wiesbaden, Hauptbahnhof – Adolfsallee – Bertramstraße, Sonntag, 17.03.2024, ab

01.12 Uhr

(mb)Ein 35-Jähriger beschäftigte die Wiesbadener Polizei über Stunden und

landete zur Ausnüchterung im Gewahrsam.

Am Sonntag um 1.12 Uhr bat eine Streife der Bundespolizei das 1. Polizeirevier

bei der Festnahme eines 35-jährigen Wohnsitzlosen in der Adolfsallee um

Unterstützung. Nach einer Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung im

Wiesbadener Hauptbahnhof floh der Mann vor der Kontrolle, konnte aber in der

Adolfsallee von der Bundespolizei gestoppt werden. Aufgrund seines aggressiven

und alkoholisierten Zustandes wurden dem 35-Jährigen die Handfessel angelegt. Im

Rahmen des anschließenden Abtransportes zum 1. Polizeirevier trat, spuckte und

beleidigte der Wohnsitzlose die Beamten, so dass diesem zusätzlich eine

Spuckschutzhaube angelegt wurde. Auch in den Räumlichkeiten des 1.

Polizeireviers veränderte sich das Verhalten des Mannes nicht. Um das dauerhafte

Treten zu unterbinden, wurde obendrein noch eine Fußfessel zur Hilfe genommen.

Nach einer Blutentnahme und einer ärztlichen Untersuchung landete der

Festgenommene letztlich zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Beamten

konnten ihren Dienst fortsetzen.

Zur Ausnüchterung im Gewahrsam gelandet, Wiesbaden, Luisenstraße, Freitag,

15.03.2024, ab 23.05 Uhr

(mb)Nach privaten Streitigkeiten leistete eine 45-Jährige in Wiesbaden

Widerstand und verbrachte die restliche Nacht im Gewahrsam.

Um 23.05 Uhr wurde das 1. Polizeirevier in die Luisenstraße gerufen, da es zuvor

in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer Körperverletzung zwischen

einem in Trennung lebenden Ehepaar gekommen war. Bei Eintreffen der Beamten

waren die Parteien bereits getrennt. Während der alkoholisierte Ehemann

problemlos zum Revier zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen abtransportiert

wurde, widersetzte sich die Wiesbadenerin der Maßnahme durch einen Bissversuch

und einen Tritt gegen das Bein einer eingesetzten Beamtin. Zudem versuchte sich

die ebenfalls alkoholisierte Dame selbst zu verletzen, indem sie ihren Kopf

gegen den Streifenwagen schlug. Während des Transportes beruhigte sich die sich

bis dato in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau. Nach erfolgter

Blutentnahme sowie ärztlicher Überprüfung wurde sie im Polizeigewahrsam

aufgenommen.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Elsässer Straße, Freitag, 15.03.2024, 19:00 Uhr bis

Samstag, 16.03.2024, 06.40 Uhr

(mb)In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte im Wiesbadener Rheingauviertel

in ein Handwerkerfahrzeug ein und entwendeten Arbeitsgeräte.

Unbekannte Täter hebelten von Freitag auf Samstag die beiden hinteren

Schiebefenster eines in der Elsässer Straße abgestellten Firmenfahrzeugs auf und

nahmen eine auf der Rückbank abgelegte Flex und eine Säge an sich. Anschließend

entkamen sie unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro

beziffert. Das Diebesgut hat einen Wert von 1.400 Euro. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Diebstahl von Fährrädern setzt sich fort, Wiesbaden, Stadtgebiet, Donnerstag,

14.03.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 18:00 Uhr

(mb)Zwischen Donnerstag und Sonntag traten erneut Fahrraddiebe im Wiesbadener

Stadtgebiet auf und machten reiche Beute.

Aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Marcobrunnerstraße

wurde zwischen Donnerstag und Sonntag ein hochwertiges Fahrrad samt Schloss

entwendet. Wie die Täter in den Abstellraum gelangt sind, ist unklar. Bei dem

gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein blaues, 26-Zoll Fahrrad der Marke

Canyon im Wert von 3.430 Euro. Ein schwarz-weißes E-Bike der Marke Riese und

Müller, welches in der Nacht zum Sonntag an einem Fahrradständer im Zietenring

angeschlossen war, fiel den Diebe ebenfalls in die Hände. Hier mussten die Täter

zunächst das Schloss aufbrechen, bevor sie sich mit dem Fahrrad aus dem Staub

machten. Das 28-Zoll-Rad hat einen Wert von 2.250 Euro. Gleich zwei gesicherte

Fahrräder entwendeten die Langfinger aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses

in der Augustastraße von Samstag auf Sonntag. Die beiden E-Bikes der Marke KTM

Macina haben einen Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. Ein Rad ist dunkelgrau, das

andere grau-schwarz-weiß. In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt von den

Tatorten. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, ist nun Gegenstand der

Ermittlungen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das 4. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Gartenhäuser aufgebrochen,

Wiesbaden-Rambach, Am Eselspfad und Am Burgacker, Feststellzeit am 16.03.2024

(mb)Am Samstag wurden mehrere Einbrüche in Gartenhäuser im Wiesbadener Stadtteil

Rambach bekannt.

Drei geschädigte Gartenbesitzer meldeten sich vor dem vergangenen Wochenende

nach einem festgestellten Einbruch beim 4. Polizeirevier und baten um eine

Anzeigenaufnahme. Unbekannte Täter zerschnitten zunächst den Maschendrahtzaun,

um die Gartengrundstücke zwischen den Straßen „Am Burgacker“ und „Am Eselspfad“

zu betreten. Dort angekommen, hebelten die Täter die Türen der Gartenhäuser auf

und gelangten so ins Innere. Aus den Gartenhütten wurden mehrere elektronische

Arbeitsgeräte aber auch Werkzeuge und Nahrungsvorräte entwendet. Zudem wurde

neben dem Zaun und den Türen teilweise auch Inventar beschädigt. Der gemeldete

Sachschaden wird auch etwa 3.400 Euro beziffert. Das Diebesgut hat einen Wert

von ca. 2.050 Euro. Eine der Gartenhütte erweckte den Eindruck, dass die Täter

sich wohl dort auch für einen unbestimmten Zeitraum niederließen. Da die Gärten

gewöhnlich in der kalten Jahreszeit weniger von ihren Besitzern genutzt werden,

konnte der Tatzeitraum zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme daher nicht näher

eingegrenzt werden. Das 4. Polizeirevier nimmt sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Kontrolle bringt Drogen zum Vorschein, Wiesbaden-Sauerland, Föhrer Straße 39,

Samstag, 16.03.2024, 20:20 Uhr

(mb)Im Rahmen einer Personenkontrolle am Samstagabend im Wiesbadener Sauerland

wurde die Polizei fündig und stellte Drogen und ein Einhandmesser sicher.

Als die Polizeibeamten vorfuhren, um gegen 20.20 Uhr eine Personengruppe in der

Föhrer Straße zu kontrollieren, ergriffen drei der vier Personen die Flucht. Bei

der Verfolgung konnten zwei der Flüchtigen noch eingeholt und gestellt werden.

Aus der anschließenden Kontrolle gingen zwei Strafanzeigen und eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige hervor. Bei einem 20-jährigen Wiesbadener wurden

fertig abgepackte Drogen sowie verschiedene Utensilien, die auf einen

Drogenhandel hindeuteten, aufgefunden. Drogen hatte auch ein 38-jähriger aus

Rüsselsheim einstecken. Zudem wurde bei diesem noch ein verbotenes Einhandmesser

aufgefunden.

Verkehrsunfall mit E-Roller,

Wiesbaden, Walkmühlstraße/Emser Straße, Samstag, 16.03.2024, 12:29 Uhr

(mb)Am Samstagmittag ist in Wiesbaden bei einem Unfall im Einmündungsbereich

Walkmühlstraße/Emser Straße ein E-Roller-Fahrer verletzt worden. Ein 74-jähriger

Frankfurter beabsichtigte mit seinem Pkw von der Walkmühlstraße auf die Emser

Straße einzubiegen und übersah dabei den 40-jährigen E-Roller-Fahrer, der die

Emser Straße in Richtung Dürerplatz befuhr. Der Wiesbadener Rollerfahrer wurde

durch die Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden an den

Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 1.150 Euro. Da an dem E-Roller noch ein altes

Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war, muss sich der Fahrer

wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Meldungen vom Wochenende

PKW entwendet,

Wiesbaden, Am Helgenpfad, Donnerstag, 14.03.2024, 16:00 Uhr bis Freitag,

15.03.2024, 16:00 Uhr,

(thi) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurde in der

Straße „Am Helgenpfad“ ein Fahrzeug entwendet. Der weiße Hyundai i30N

Performance wurde zuletzt am Donnerstag gegen 16:00 Uhr gesehen. Als der

Eigentümer am Freitag gegen 16:00 Uhr nach seinem PKW schaute, stellte der fest,

dass er entwendet wurde. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WI-XK 84 hat

einen Wert von ca. 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 15.03.2024, 19:45 Uhr bis Samstag,

16.03.2024, 07:00 Uhr,

(thi) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Sonnenberger Straße

zwei Fahrzeuge zerkratzt.

Beide Fahrzeuge wurden am Freitagabend ordnungsgemäß in der Sonnenberger Straße

abgestellt. Als die Nutzer am Samstagmorgen zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten,

mussten sie neue Beschädigungen feststellen. Bei einem grauem Seat Ateca wurden

beide Fahrzeugseiten und bei einem roten Skoda Yeti wurden die

Beifahrerfahrerseite und die Kofferraumklappe zerkratzt. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 5000EUR. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

Ladendieb flüchtet – Festnahme,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 15.03.2024, 16:10 Uhr,

(js) Am Freitagnachmittag flüchtete ein zunächst ertappter Ladendieb aus einem

Geschäft im Einkaufszentrum „Lili“, konnte dann aber festgenommen werden.

Gegen 16:10 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Ladendieb,

welcher zuvor aus einem Drogeriemarkt Kosmetikartikel entwendet hatte,

geflüchtet sei. Zuvor wurde er von dem Ladendetektiv angesprochen und

festgehalten. Der Beschuldigte riss sich los und rannte weg, konnte aber von

Beamten der Bundespolizei festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten handelt es

sich um 59-jährigen Wiesbadener mit französischer Staatsangehörigkeit. Ihn

erwartet nun das entsprechende Strafverfahren. Die Flucht des Täters konnte über

die Videoschutzanlage dokumentiert werden.

Randaliert und Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Hauptbahnhof, Sonntag, 17.03.2024, 01:00 Uhr,

(js) Am frühen Sonntagmorgen leistete eine männliche Person Widerstand gegen

Polizeibeamte, nachdem er zuvor im Hauptbahnhof randalierte.

Ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger hat gegen 01:00 Uhr im

Hauptbahnhof zunächst den Inhaber eines Gastronomiebetriebes beleidigt und

bedroht, so dass die Beamten der Bundespolizei hinzugerufen wurden. Der

35-jährige war bereits zuvor im Bahnhof aufgefallen und hatte einen Platzverweis

erhalten. Der erneuten Kontrolle versuchte sich der Mann zu entziehen, konnte

aber durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Hiergegen wehrte er

sich und trat nach den eingesetzten Kollegen, so dass eine Streife der

Wiesbadener Polizei hinzugezogen wurde. Der Mann verhielt sich weiterhin

aggressiv, bespuckte und beleidigte fortwährend die Beamten. Aufgrund dessen

sowie seiner augenscheinlich nicht unerheblichen Alkoholisierung, wurde er nach

den polizeilichen Maßnahmen dem Gewahrsam zugeführt. Ein Beamter wurde leicht

verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die entsprechenden

Strafverfahren kommen jetzt auf den 35-jährigen zu.

Unfallflucht – möglicher Geschädigter gesucht, Wiesbaden,

Rheinstraße/Schwalbacher Straße/Oranienstraße, Samstag, 16.03.2024, 20:50 Uhr,

(js) Am Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Schwalbacher

Straße / Oranienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger mutmaßlich

verletzt wurde.

Kurz vor Neun Uhr befuhr ein weißer Fiat-Kastenwagen die Schwalbacher Straße und

wollte an der genannten Kreuzung nach links in die Rheinstraße in Richtung

Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen die Rheinstraße

querenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der Fiat setzte seine Fahrt

fort. Der Fußgänger blieb ebenfalls nicht an der Unfallstelle und konnte auch im

Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Daher ist unklar, ob dieser verletzt

wurde.

Die Polizei sucht nun nach dem möglichen Geschädigten sowie weiteren Zeugen und

bittet diese, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

15./16.03.2024 und Samstag/Sonntag, 16./17.03.2024, 19:00 – 03:00 Uhr

(am) Am Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder

gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres Wiesbaden“ durch. Die

Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der ausgewiesenen

Waffenverbotszone, der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz, dem Schlachthof, rund

um das Einkaufszentrum „LILI“, der Siedlung Sauerland und dem ehemaligen

Einkaufszentrum Schelmengraben.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein. Es wurden bei den 25 Kontrollmaßnahmen insgesamt 90 Personen

kontrolliert. Bei einer Kontrolle in der Waffenverbotszone konnte am

Samstagabend eine Person mit einem Messer festgestellt werden. Das Messer wurde

sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Bei einer Personenkontrolle am

Samstagabend in der Föhrer Straße konnten bei zwei Personen Betäubungsmittel

aufgefunden und sichergestellt werden. Außerdem führte eine der Personen ein

verbotenes Messer bei sich. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der Bewältigung

von Einsatzlagen durch die Einsatzkräfte unterstützt. Stadt und Polizei werden

weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden

präsent und für die Bürger ansprechbar sein.

Küchenbrand in einer Sportsbar am Marktplatz

Um 15:58 Uhr wurde die Feuerwehr in den Bereich der De-Laspée-Str. alarmiert. Hier kam es zu einem Küchenbrand in einer Sportsbar. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen und schwarzer Rauch aus der Abluftanlage der Küche.

Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde in das Innere des Gebäudes vorgedrungen und eine Brandbekämpfung eingeleitet. Das Feuer zog zu diesem Zeitpunkt bereits über den Küchenbereich in die gesamte Abluftanlage.

Im Rahmen der Nachlöscharbeiten musste die Abluftanlage teilweise zerlegt und Glutnester abgelöscht werden. Über eine Drehleiter wurde zusätzlich ein Brandangriff durchgeführt, der Dachbereich begangen und die Abluftanlage engmaschig mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Insgesamt waren acht Trupps unter Atemschutz im Einsatz, bis alle Glutnester abgelöscht waren.

Durch den Rettungsdienst wurden drei Personen behandelt, welche allerdings nicht in eine Klinik gefahren werden mussten.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr aller drei Feuerwachen, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Ein halbes Dutzend hochwertiger Fahrräder entwendet,

Hünstetten-Kesselbach/-Beuerbach, Donnerstag, 14.03.2024 bis Freitag, 15.03.2024

(fh)Ende vergangener Woche trieben Fahrraddiebe in den Hünstettener Ortsteilen

Kesselbach und Beuerbach ihr Unwesen und stahlen gleich sechs Fahrräder. Im

Laufe des Freitags meldeten sich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner bei der

Polizei, um die Diebstähle ihrer Zweiräder anzuzeigen. Neben der Art des

Diebesguts wiesen alle Taten eine weitere Gemeinsamkeit auf: den

Aufbewahrungsort der Fahrräder. So wurden sie allesamt aus Garagen bzw.

Gartenhäusern entwendet. In der Walsdorfer Straße hatten die Diebe ein graues

Pedelec der Marke Cube, in der Bechtheimer Straße ein Rennrad von BMC entwendet.

Die Tat in der Bechtheimer Straße liegt als einzige bereits einige Tage zurück.

Ebenso wurden in der Nacht zum Freitag in der Limbacher Straße sowie den Straßen

„Am Alten Hof“ Elektrofahrräder der Marke Cube gestohlen. In der Straße „Am

Wurmberg“ in Beuerbach waren zwei Mountainbikes die Objekte der Begierde. Der

Gesamtwert der entwendeten Fahrräder summiert sich auf über 20.000 Euro. In

einem Fall konnte eine Videokamera zwei nicht näher beschreibbare Personen

aufzeichnen, die an einem der Tatorte ein Fahrrad weggeschoben hatten.

Die Polizei in Idstein leitet die Ermittlungen zu den Diebstählen und nimmt

Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Dieb sucht Supermarkt auf,

Niedernhausen, Feldbergstraße, Donnerstag, 14.03.2024, 20:42 Uhr bis 20:46 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag hat sich ein Dieb an Bargeld aus einem Supermarkt

bedient. Der Unbekannte betrat den Büroraum des Marktes in der Feldbergstraße

zwischen 20:42 Uhr und 20:46 Uhr, öffnete auf unbekannte Art und Weise einen

Tresor und nahm Bargeld aus diesem an sich. Anschließend suchte er mit seiner

Beute das Weite. Der etwa 25 bis 35 Jahre alte und knapp 1,75m bis 1,85m große

Täter war mit einer dunklen Jeans, einer olivfarbenen Jacke, einer schwarzen

Mütze und dunklen Schuhen bekleidet gewesen und führte einen schwarzen Rucksack

mit sich.

Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 von der

Polizeistation Idstein entgegengenommen.

Firmengebäude von Einbrechern betreten, Schlangenbad-Hausen v. d. H.,

Taunusstraße, Samstag, 16.03.2024, 21:10 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 09:45 Uhr

(fh)Am Wochenende habe Einbrecher ein Firmengebäude in Hausen vor der Höhe

betreten, wohl aber keine Beute gemacht. Den Spuren am Tatort zufolge hebelten

die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag die Haupteingangstür des Gebäudes in

der Taunusstraße auf, um sich so ins Innere der Firma zu begeben. Dort betraten

sie mehrere Räume, öffneten Schränke und Schubladen und suchten anschließend

unbemerkt das Weite. Derzeit gehen die Verantwortlichen des Betriebs davon aus,

dass keine Gegenstände gestohlen wurden. Am Gebäude selbst entstand ein

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

an die Polizeistation Bad Schwalbach.

E-Roller gestohlen,

Idstein, Schloßgasse, Fahrradparkplatz, Sonntag, 17.03.2024, 19:30 Uhr bis 20:30

Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde einem Jugendlichen in Idstein der E-Roller

gestohlen. Der 14-Jährige hatte diesen im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr

auf einem Fahrradparkplatz einer Schule in der Schloßgasse mit einem Schloss

gesichert abgestellt. Beim erneuten Aufsuchen des Scooters fehlte jede Spur. An

dem anthrazitfarbenen Roller war zuletzt das Kennzeichen „909 MZG“ angebracht

gewesen. Die Polizeistation Idstein ermittelt wegen Diebstahls und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Steine auf Fahrzeug geworfen,

Bad Schwalbach, Brunnenstraße, Sonntag, 17.03.2024, 13:10 Uhr bis Montag,

18.03.2024, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag warfen Vandalen in Bad Schwalbach Steine auf einen

geparkten Pkw und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Am

Montagmorgen wies der in der Brunnenstraße über Nacht abgestellte Audi Q3

mehrere Beschädigungen auf, die auf Steinewürfe zurückzuführen sind. Die

Hintergründe der Tat sind unklar.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Polizei kontrolliert und stellte einige Verstöße fest, Rheingau-Taunus-Kreis,

Freitag, 15.03.2024 bis Sonntag, 17.03.2024

(fh)Am Wochenende hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis Autofahrerinnen und

Autofahrer unter die Lupe genommen und dabei leider Einiges zu beanstanden

gehabt. Zwischen Freitag und Sonntag kontrollierten Beamtinnen und Beamte aller

vier Polizeistation mit der Unterstützung des Regionalen Verkehrsdienstes zu

unterschiedlichen Tageszeiten an diversen Orten. In der Summe wurden an allen

drei Tagen mehrere Hundert Personen in knapp 190 Fahrzeugen kontrolliert. Ganze

49 Insassen waren nicht angeschnallt gewesen und müssen sich nach aufklärenden

Gesprächen nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Bei einer

Kontrolle im Bereich Walluf musste ein unter Drogen stehender Mann aus dem

Verkehr gezogen werden. In Rüdesheim waren gleich zwei Fahrzeugführer ohne einen

gültigen Pflichtversicherungsschutz unterwegs.

Meldungen vom Wochenende

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen,

Hohenstein-Holzhausen über Aar, Am Kindergarten, Samstag, 16.03.2024, 01:50 Uhr

(Sto) Am Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr wurden zwei Einbrecher während eines

Einbruchs in das Vereinsheim des Sportplatzes in Holzhausen über Aar von der Bad

Schwalbacher Polizei festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete sich

ein aufmerksamer Bürger aus Holzhausen über Aar gegen 01:55 Uhr bei der Polizei

und gab an, dass er gerade zwei Personen bei einem Einbruch in das Vereinsheim

in der Straße „Am Kindergarten“ beobachten würde. Unmittelbar herbeigeeilte

Polizeistreifen konnten am Tatort zunächst Hinweise auf einen Einbruch

feststellen – so war unter anderem eine Glasscheibe auf der Rückseite des

Gebäudes zerstört. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten die Polizeibeamten

beide Täter auf dem Sportplatzgelände antreffen und festnehmen. Es handelte sich

um einen 33-jährigen Mann aus Bad Kreuznach sowie einen 48-jährigen Mann ohne

festen Wohnsitz. Beide Täter wurden zunächst zur Polizeidienststelle in Bad

Schwalbach verbracht, welche der Bad Kreuznacher Herr später wieder verlassen

konnte. Der wohnsitzlose 48-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Wiesbaden am Samstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt, welcher die

Untersuchungshaft anordnete.

Beide Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls

verantworten.

Mehrere Diebstähle und Einbrüche in / aus Pkw, Ortsgemarkung

Hohenstein-Steckenroth, Zwischen Freitag, 15.03.2024, 16:00 Uhr und Samstag,

16.03.2024, 11:00 Uhr

(Sto) Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurden durch bislang

unbekannte Täter im Ortsgebiet von Hohenstein-Steckenroth aus mehreren Pkw

diverse Gegenstände entwendet. Am Samstagnachmittag wurde die Bad Schwalbacher

Polizei darüber informiert, dass es in Hohenstein-Steckenroth zu einigen Fällen

von Einbruch in Pkw beziehungsweise Diebstahl aus Pkw gekommen sein soll. Vor

Ort wurden durch die Polizei nach aktuell Stand insgesamt fünf Strafanzeigen

aufgenommen. Demnach wurden in den Straßen „Parkstraße“, „Kirschbaumweg“,

„Taunusstraße“ und „An der Hohl“ teils verschlossene, teils unverschlossene

Fahrzeuge geöffnet und aus diesen diverse Gegenstände entwendet. Die

Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Die Polizei in Bad Schwalbach führt die Ermittlungen diesbezüglich. Zeugen

werden gebeten, sich telefonisch unter (06124) 7078-0 zu melden.

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall,

L3374 zwischen Bad-Schwalbach Langenseifen und B54, Samstag, 16.03.2024, 12:30

Uhr

(Sto) Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag sind vier Insassen eines Pkw

verletzt worden. Demnach wurde der Rettungsleitstelle des

Rheingau-Taunus-Kreises gegen 12:30 Uhr mitgeteilt, dass ein Pkw auf der

Landesstraße 3374, zwischen Bad-Schwalbach Langenseifen und der B54, mit einem

Baum kollidiert sei. Sofort begaben sich mehrere Rettungswagen sowie die Polizei

zum Einsatzort. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass der Pkw, ein Opel

Astra, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links hin von der

Fahrbahn abgekommen und mit einem Baumstumpf kollidiert war. Bei den

Fahrzeuginsassen handelte es sich um eine vierköpfige Familie aus Lorch – bei

zwei von ihnen um Kinder. Alle Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Pkw wurde abgeschleppt, an ihm

entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die L3374 war zeitweise

vollgesperrt.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss,

Gemarkung Hünstetten, B417 Höhe „Hühnerkirche“, Freitag, 15.03.2024, 18:00 Uhr

(Sto) In den frühen Freitagabendstunden ereignete sich auf der B417 in

Fahrtrichtung Limburg, kurz nach der „Hühnerkirche“, ein Verkehrsunfall . Ein

29-jähriger Mann mit Wohnsitz im Kosovo musste mit seinem Pkw, einem Opel Corsa,

verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende 27-jährige Mann

mit Wohnsitz in Moldau zu spät und fuhr mit seinem Pkw der Marke Volkswagen auf

den Vorausfahrenden auf. Glücklicherweise blieben sowohl der Opelfahrer, als

auch die drei Fahrzeuginsassen des VW unverletzt. Bei der Unfallaufnahme

stellten die Beamten der Polizeistation Idstein jedoch eine Alkoholisierung des

Unfallverursachers von knapp 1,0 Promille fest. Im Anschluss an die

Unfallaufnahme wurde bei dem jungen Mann auf der Dienststelle eine Blutentnahme

durchgeführt, woraufhin der 27-Jährige diese wieder verlassen konnte. Er muss

sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. An

beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von wenigen tausend Euro, sie

blieben fahrbereit.

Verkehrskontrolle mit Drogenfund,

Walluf, Hauptstraße, Samstag, 16.03.2024, 13:45 Uhr

(Sto) Am Samstagmittag machte ein 41-jähriger Autofahrer aus Ingelheim in der

Hauptstraße in Walluf auf sich aufmerksam, da er durch eine Polizeistreife beim

Bedienen eines Mobiltelefons während der Fahrt beobachtet werden konnte. In der

anschließenden Kontrolle wirkte der Fahrer äußert nervös. Außerdem konnten im

Fahrzeuginneren alkoholhaltige Getränke gesichtet sowie ein entsprechender

Alkoholgeruch festgestellt werden. Während ein durchgeführter Atemalkoholtest

einen niedrigen, rechtlich nicht relevanten Wert aufzeigte, erbrachten weitere

Test jedoch den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stehen könnte. Dieser erhärtete sich, als im Rahmen der

weiteren polizeilichen Maßnahmen zudem eine geringe Menge Amphetamin bei dem

Ingelheimer aufgefunden werden konnte. Bei dem 41-Jährigen wurde auf der

Polizeidienststelle in Eltville eine Blutentnahme durchgeführt, im Anschluss

durfte er die Räumlichkeiten wieder verlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie Führen eines Kraftfahrzeugs

unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz, Niedernhausen, Am Sägewerk, Samstag,

16.03.2024, zwischen 16:45 Uhr und 17:10 Uhr

(Sto) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstagnachmittag den

geparkten PKW einer 48-jährigen Frau aus Niedernhausen beschädigt. Der

beschädigte graue Audi war für die Dauer des Einkaufs auf dem Parkplatz eines

Supermarktes in der Straße „Am Sägewerk“ in Niedernhausen abgestellt. Als die

48-Jährige zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie frische Kratzer und Dellen im

Bereich der hinteren Tür auf der Fahrseite fest. Der Sachschaden wird auf ca.

1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Unfallverursachung machen können,

werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der (06126) 9394-0 in

Verbindung zu setzen.