Bergstrasse

Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Lorsch – Am (18.03) gegen 08:15 Uhr beschädigte ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit seinem LKW, den linken Außenspiegel eines

Linienbusses auf der L3111 (Starkenburgring) in Lorsch. Der Fremdschaden lässt

sich auf ca. 500 EUR beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten

sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252- 7060 zu

melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mörlenbach – In der Zeit vom (09.03) 18:30 Uhr bis zum (10.03) 03:00 Uhr

ereignete sich in Mörlenbach/ Weiher auf dem Parkplatz der LIVE MUSIC Hall in

der Hauptstraße 73 ein Verkehrsunfall. Ein dort geparktes Fahrzeug wurde von

einem anderen Fahrzeug beim Rangieren oder Ein-/Ausparken hinten rechts

beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der

Unfallstelle. Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim

(Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

Lorsch: Autofahrer 62 „Sachen“ zu schnell/Zwei Monate Fahrverbot

Lorsch – Einen 46 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag (15.03.) auf der

Landesstraße 3111, zwischen Hüttenfeld und Lorsch. Der Mann passierte den

Bereich, in dem maximal 70 km/h zulässig sind, mit 132 Stundenkilometern. Dem

Raser drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und ein

zweimonatiges Fahrverbot.

Bensheim: Berauscht auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Bensheim – Am Freitagnachmittag (15.03.) stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen in der Schwanheimer Straße einen

E-Scooter-Fahrer. Bei dem 24-jährigen Fahrer ergaben sich Anzeichen auf den

vorherigen Konsum von Amphetamin. Weiterhin war der E-Scooter, mit dem der Mann

unterwegs war, nach einem Diebstahl am 11. März in Heppenheim zur Fahndung

ausgeschrieben. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich

einer Blutentnahme unterziehen. Der E-Scooter wurde von der Polizei

sichergestellt.

Der Scooter-Fahrer muss sich nun wegen Verdachts des Diebstahls bzw. der

Hehlerei sowie wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss

berauschender Mittel verantworten.

Lampertheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Lampertheim – Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag

(16.03.) zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 17.00 und 19.45

Uhr ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Hagenstraße auf und verschafften sich

so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie unter anderem Schmuck und Geld

mitgehen. Zudem drangen Einbrecher zwischen 18.20 und 21.40 Uhr durch die

Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Poststraße ein. Auch dort fiel ihnen

Geld und Schmuck in die Hände. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Birkenau: Einbruch in Bäckerei/Geld entwendet

Birkenau – In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (16.03.) und

Sonntagmorgen (17.03.) haben Einbrecher eine Bäckerei in der Kirchgasse

heimgesucht. Die ungebetenen Besucher verschafften sie sich Zugang in das

Gebäude. Dort suchten sie anschließend nach Beute und entwendeten Bargeld.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die

Beamtinnen und Beamten in Heppenheim zu erreichen.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad mit drei Verletzten

Hirschhorn – Am Sonntag (17.03.2024) gegen 15:13 Uhr ereignete sich auf

der L 3410 zwischen Hirschhorn und Oberzent-Kortelshütte ein Verkehrsunfall mit

einem Pkw und einem Motorrad. Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Freiberg a.

Neckar befuhr die Landstraße von Kortelshütte kommend und beging in einer

Linkskurve einen Fahrfehler, woraufhin er stürzte und sich leicht verletzte.

Sein Motorrad schlug zunächst gegen die dortige Schutzplanke und rutschte

anschließend auf der Fahrbahn in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender

46-jähriger Pkw-Fahrer aus Oberzent konnte einen Zusammenstoß nicht mehr

verhindern und kollidierte frontal mit dem unbemannten Motorrad. Hierdurch wurde

der Pkw-Fahrer und sein 8-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Alle drei Personen

wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den

beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher sich auf ca. 18.000 EURO

beziffern lässt. Die L 3120 war für die Unfallaufnahme und die Rettungs- und

Bergungsmaßnahmen ca. 45 Minuten voll gesperrt gewesen. Neben einer

Polizeistreife der Polizeistation Wald-Michelbach waren die Feuerwehr

Hirschhorn, die Straßenmeisterei Beerfelden, zwei Abschleppdienste, zwei

Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt gewesen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörlenbach – Am Samstag den 16.03.2024 zwischen 19:00 und 23:30 Uhr wurde

ein schwarzer Seat Leon an der hinteren linken Seite beschädigt. Das Fahrzeug

war ordnungsgemäß in der Wehrstraße (Höhe Hausnummer 46) in Mörlenbach am

rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem

Fahrzeug (aufgrund Der Schadenslage vermutlich mit der Lenkstange eines Fahrrads

oder motorisiertes Zwei-/ Dreirads) das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte

sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der

Fremdschaden lässt sich auf 1000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Wertvolles Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Nachdem bislang unbekannte Täter am Wochenende wertvolles

Werkzeug aus einem weißen Fiat Doplo entwendeten, bittet die Kriminalpolizei die

Bevölkerung um Hilfe und sucht nach sachdienlichen Hinweisen. Auf bislang

unbekannte Weise verschafften sich die Kriminellen im Zeitraum zwischen

Samstagabend (16.3.) 18 Uhr und Montagmorgen (18.3.) 7 Uhr Zugang zum Innenraum

des Fahrzeugs, das in der Mornewegstraße geparkt war. Aus dem Laderaum

entwendeten sie sämtliches Werkzeug sowie einen Kompressor. Mit ihrer Beute im

Wert von mehreren Tausend Euro suchten sie unentdeckt und unerkannt das Weite.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem

Zusammenhang gemacht haben, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer

06151/696-0 in Verbindung zu setzten.

Darmstadt-Eberstadt: Auf frischer Tat ertappt / Polizei nimmt zwei Jugendliche in Fabrikgebäude vorläufig fest

Darmstadt-Eberstadt – Am Sonntag (17.3.) gegen 19 Uhr kletterten zwei

junge Männer im Alter von 14 und 15 Jahren über den Zaun zu einem Fabrikgelände

in der Pfungstädter Straße. Nachdem die beiden vergeblich versuchten, eine

Stahltür zum Innenraum der Fabrik aufzuhebeln, schlugen die beiden zwei Fenster

ein, um in das Gebäude zu gelangen. Eine Polizeistreife konnte die Jugendlichen

noch in der Fabrik feststellen und schließlich festnehmen. Ersten Schätzungen

zufolge verursachten die jungen Männer einen Schaden über Tausend Euro. Die 14

und 15 Jahre alten Jungs wurden mit auf die Polizeistation genommen und

anschließend an ihre Eltern übergeben. Sie werden sich nun rechtlich

verantworten müssen.

Darmstadt: 19-Jähriger von fünf Unbekannten angegriffen / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt – Nachdem ein 19 Jahre alter Mann am Samstag (16.3.) von fünf

Unbekannten angegriffen und verletzt wurde, hat das Kommissariat 10 in Darmstadt

die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Aus einer fünfköpfigen Gruppe unbekannter Männer wurde dem 19-Jährigen um 21:52

Uhr am Friedensplatz ein Messer vorgehalten und er dazu aufgefordert Zigaretten

zu kaufen. Als der junge Mann dies ablehnte, forderten die Kriminellen die

Herausgabe seines Handys sowie seines Bargeldes. Als er auch dieser Aufforderung

nicht nachkam, schlugen die Männer mehrfach auf den 19-Jährigen ein und

verletzten diesen hierdurch am Kopf. Anschließend ergriff die unbekannte Gruppe

die Flucht.

Das Kommissariat 10 bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder

Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich mit den Beamtinnen und

Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

Darmstadt: Mehrere Einbrüche am Wochenende / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt – Im Bereich Darmstadt hatten es Einbrecher am vergangenen

Wochenende auf insgesamt drei Objekte abgesehen.

Am Samstagmorgen (16.3.) um 9.20 Uhr verschafften sich Unbekannte zunächst

Zugang zu einem Gebäude in der Liebigstraße. Um in die Büroräumlichkeiten im

Obergeschoss eindringen zu können, hebelten die ungebetenen Gäste gewaltsam zwei

verschlossene Türen auf. Aus dem Büroraum entwendeten sie einen Tresor, in dem

sich unter anderem Bargeld befand. Anschließend suchten sie unentdeckt das

Weite.

Im Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter am Samstag

(16.3.) ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Carl-Ulrich-Straße auf. Im

Wohnhaus durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume und entwendeten wertvollen

Schmuck. Mit ihrer Beute machten sie sich aus dem Staub und hinterließen einen

Schaden über mehrere Tausend Euro.

Durch ein Fenster betraten Unbekannte ein Gebäude der Universität in der

Schnittspahnstraße. Im ersten Obergeschoss drangen sie gewaltsam in einen

Fachschaftsraum ein und entwendeten auch hier einen Tresor, in dem Bargeld

aufbewahrt war. Unentdeckt und unerkannt ergriffen die Unbekannten mit ihrer

Beute die Flucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (16.3.) 13 Uhr und

Sonntag (17.3.) 12.30 Uhr.

Das Einbruchskommissariat (K 21/22) und die Ermittlerinnen und Ermittler des

Kommissariats 43 aus Darmstadt haben die Arbeit aufgenommen, prüfen

Tatzusammenhänge und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer

06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Motorsäge und Presslufthammer aus Baustellenfahrzeug gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt – Im Zeitraum zwischen Samstag- (16.3.) und Sonntagmittag

(17.3.) entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Stahlkiste eines

schwarz-orangenen Ford Transit zwei Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend

Euro. Gewaltsam hebelten die Kriminellen die Kiste des Baustellenfahrzeugs, das

in der Heinestraße geparkt war, auf und entwendeten eine Motorsäge der Marke

Stihl und einen Presslufthammer. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute das

Weite. Das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt bittet Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Kinder retten hilflose Katze aus Stausee

Ober-Ramstadt – Vier 13-jährige Kinder haben am vergangenen Freitag

(15.3.) eine Katze aus einem Stausee bei Ober-Ramstadt gerettet und schließlich

zur Polizeistation gebracht.

Gegen 17 Uhr erschienen das Mädchen und die drei Jungs auf der Dienststelle. Sie

hatten eine völlig durchnässte und abgemagerte Katze in ein Handtuch gewickelt

bei sich. Laut ihrer Schilderung hätten sie am Stausee gespielt und es am Ufer

„miauen“ gehört. Die Katze hatte sich offensichtlich in einem Dornbusch

verfangen und wohl längere Zeit im Wasser verbracht. Das mutige Quartett

befreite die Katze aus ihrer gefährlichen Lage und gaben ihr Futter.

Anschließend brachten sie das Tier erst zur Feuerwehr und dann zur Polizei. Nach

Auslesen des Chips und Kontaktaufnahme mit dem Heimtierregister TASSO e.V.

konnte die 21 Jahre alte Katze „Lizzy“ an ihre dankbare Besitzerin, die die

Samtpfote bereits seit einigen Tagen vermisst hatte, übergeben werden.

Reinheim: Ford Transit im Visier Krimineller / Wer hat etwas beobachtet?

Reinheim – In der Nacht auf Donnerstag (14.3.) schnitten Unbekannte die

Beifahrertür eines in der Straße „Am Gockert“ geparkten Ford Transit auf und

entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Innenraum des Fahrzeugs. Mit unter anderem

einer Stichsäge, einem Bohrhammer und einem Werkzeugkasten machten sich die

unbekannten Täter aus dem Staub und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund

8000 Euro. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 41 aus

Dieburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit den

Ermittlern unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Seeheim-Jugenheim: Von Unbekannten angegriffen / Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim – Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Sonntag

(17.3.) gegen 2.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen in der

Bahnhofsstraße. Hierbei soll zunächst ein 27-jähriger Mann von zwei maskierten

Männern mit einem Schlagstock angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden

sein. Als der 27-Jährige von weiteren Personen Unterstützung erhielt, kam es zu

einer größeren Auseinandersetzung. Die Angreifer seien anschließend geflüchtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 27-Jährige durch den Angriff leicht

verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei

weitere junge Männer sollen ebenfalls durch die flüchtigen Täter körperlich

angegriffen und bedroht worden sein. Das Kommissariat 42 aus Pfungstadt hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06157/9509-0 in

Verbindung zu setzen.

Reinheim: Auf Supermarktparkplatz von Auto angefahren / Zeugenaufruf der Polizei

Reinheim – Am Samstag (16.03.) gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz

eines Supermarktes in der Bergstraße aufgrund eines Verkehrsunfalls zunächst zu

einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Ein Mann, der noch in seinem geparkten

Auto saß, beleidigte eine Frau, die mittlerweile aus ihrem Auto ausgestiegen war

und drohte ihr sie umzufahren. Aktuellen Ermittlungen zufolge lief die Frau mit

ihrem Einkaufswagen in Richtung des Supermarktes, als der Mann sein Auto

zurücksetzte und die Frau anfuhr. Sie erlitt durch den Zusammenstoß nach

derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Polizeistation in

Ober-Ramstadt bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit den Beamten unter

der Rufnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Groß-Zimmern – Im Zeitraum zwischen Freitag (15.03.) 19:00 Uhr und Samstag

(16.03.) 09:50 Uhr kam es in 64846 Groß-Zimmern Ortsteil Klein-Zimmern im

Kreuzungsbereich der Straße Semder Pfad und Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall

mit anschließendem unerlaubtem Entfernen durch unbekannten Verursacher. Hierbei

beschädigte ein vermutlich größeres Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten

grauen BMW an dessen Fahrerseite erheblich. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000

Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können,

werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Reinheim – Zeugenaufruf

Reinheim – Am Samstag (16.03.) gegen 13:15 beschädigte ein noch

unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Skoda Karoq, der in der

Willy-Brandt-Straße in Reinheim ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt

war. Der Sachschaden am Skoda, auf der kompletten Länge der linken

Fahrzeugseite, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter

der Rufnummer 06154 6330-0 entgegen.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Ein auf dem Gelände eines Autohandels „Am Alten Gerauer Weg“ abgestelltes Fahrzeug, geriet in der Nacht zum Montag (18.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto das Lenkrad, Teile der Fahrzeugelektronik sowie Teile der Verkleidung aus. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Unnötigen Lärm verursacht/Autofahrern droht Bußgeld

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierten in der Nacht zum Samstag (16.03.) den Verkehr in der Innenstadt und legten den Fokus hierbei insbesondere auf Autofahrer, die mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursachten. Hierbei stoppten sie im Bereich des Parkplatzes der Großsporthalle im Kurt-Schumacher-Ring um 1.05 Uhr und um 1.20 Uhr, zwei 19 und 21 Jahre alte Autofahrer, die die Motoren ihrer Autos unnötig laut Aufheulen ließen. Beide erhielten Anzeigen. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro.

Zudem ahndeten die Ordnungshüter im Rahmen der Kontrollen einen Geschwindigkeitsverstoß und zwei Gurtverstöße, bemängelten in einem Fall abgefahrene Reifen und leiteten in zwei Fällen Verfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, inklusive Erlöschen der Betriebserlaubnis, ein.

Gegen 3.30 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter in der Moselstraße einen 19 Jahre alten Autofahrer. Er wies deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum auf und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der 19-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei stellte die Autoschlüssel sicher. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Groß-Gerau/Dornheim: „Dachhaie“ betrügen Hausbesitzerin/Kripo warnt

Eine betrügerische Bande hat am Freitag (15.03.) bei einer Seniorin in der Lahnstraße ihre Dienstleistung angeboten und mit dubiosen Reparaturarbeiten an der Dachrinne mehrere Tausend Euro ergaunern können.

Gegen 11.20 Uhr tauchten die drei Kriminellen ohne Vorankündigung bei der Frau auf und überredeten sie zur Reinigung ihrer Dachrinne. Anschließend gaben die Betrüger vor, dass die Rinne kaputt sei und ersetzt werden müsse. Nach der Arbeit forderten die Unbekannten von ihr einen horrenden Preis von 6500 Euro. Die Seniorin bezahlte rund 4000 Euro in bar. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit einem hellen Transporter mit vermutlich polnischer Zulassung.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) wegen des Verdachts des Betruges im Zusammenhang mit dem Phänomen der sogenannten „Dachhaie“. Neben der Suche nach weiteren Zeugen oder Geschädigten, möchten die Beamten zudem den aktuellen Fall nutzen, um wiederholt und eindringlich vor unseriösen Geschäften an der Haustür zu warnen.

Die Beamten schließen nicht aus, dass die drei Männer bereits im Vorfeld bei anderen Hausherren vorgesprochen und ihre zwielichtige Hilfe angeboten haben. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wo sind sie aufgetreten und haben ihre unseriösen Dienstleistungen angeboten? Wer hat für Leistungen am Dach überzogene Rechnungen bekommen, die bar bezahlt wurden?

Die Polizei nimmt unter der Nummer 06142/6960 Hinweise zu den sogenannten „Dachhaien“ entgegen.

Kelsterbach: Autoaufbruch/Sitze ausgebaut

In der Nacht zum Sonntag (17.03.) wurde die Ecke Südliche Ringstraße/Dreieichstraße zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte verschafften sich gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten Mercedes und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum die beiden Vordersitze. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Werkstatt/Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag (17.03.), in der Zeit zwischen 7.45 und 8.45 Uhr, wurde eine Werkstatt in der Stahlbaustraße Ziel eines Einbruchs. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was dem ungebetenen Besucher hierbei genau in die Hände fiel, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Täter hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Kelsterbach: Nach mehreren Diebstählen aus Autos/Verdächtiger festgenommen

Nach mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen am Sonntagabend (17.03.), gegen 21.30 Uhr, in Kelsterbach kann die Polizei einen raschen Ermittlungserfolg vermelden.

Aufmerksame Zeugen führten die Beamten auf die Spur eines 18 Jahre alten Mannes. Er und ein weiterer Begleiter wurden dabei beobachtet, wie sie in der Goethestraße und in der Altkönigstraße an mehreren abgestellten Autos prüften, ob die Fahrzeuge verschlossen waren, diese anschließend durchsuchten und hierbei unter anderem eine Jacke und Schlüssel erbeuteten. Der 18-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Begleiter des Mannes dauern an.

Die Polizei stellte das Mobiltelefon und einen Handschuh des 18-Jährigen zur Spurensicherung sicher. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben. Die Polizei prüft außerdem, ob er auch noch für weitere gleichgelagerte Straftaten in Betracht kommt.

Odenwaldkreis

Schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Erbach

Am 16.03.2024 gegen 01:48 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Erbach in der Michelstädter Straße. Der 25-jährige Fahrzeugführer kam vermutlich in Folge von überhöhter Geschwindigkeit am Ortseingang von Erbach nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren dort geparkten Fahrzeugen.

Der Golf des Unfallfahrers kam erst einige hundert Meter später am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zum Stehen.

Sowohl am Verursacherfahrzeug als auch an den parkenden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr musste mit mehreren Fahrzeugen hinzugezogen werden um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden und die Trümmer zu beseitigen.

Der Bereich der Unfallstelle war auf Grund eines Trümmerfeldes für ungefähr eine Stunde vollgesperrt.

Der Fahrer sowie seine 22-jährige Beifahrerin konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie blieben nahezu unverletzt und wurden zunächst von Rettungskräften und anschließend im Krankenhaus in Erbach versorgt. Bei dem Fahrer wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt, da er alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum Fahrverlauf vorher im Bereich Bad König-B45-Michelstadt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach zu melden.