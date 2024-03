Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 15.03.2024 gegen 12:20 Uhr, kam es im Bereich des Jacob-von-Lavale-Platzes am Ostausgang des Hauptbahnhofs in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Der unbekannte Täter lief dem Geschädigten in den Weg und fragte ihn daraufhin was das solle. Nachdem sich der Geschädigte darauf nicht einließ, gab ihm der Täter einen Kopfstoß und lief anschließend in Richtung des Hauptbahnhofes.

Täterbeschreibung:

ca. 20-25 Jahre, 190 cm groß, dunkelhäutig, braunhaarig, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen an der Nase. Etwaige Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter: 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Donnerstag 14.03.2024 zwischen 11-11:15 Uhr, kam es in der Paul-Klee-Straße in Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der oder die unbekannte/n Täter beschädigte/n das geparkte Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite sowie den Türgriff der Beifahrertür.

Bei den anderen der dort geparkten Fahrzeuge wurde kein Schaden festgestellt. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Ludwigshafen 1 unter: 0621/963-2122 in Verbindung zu setzen.