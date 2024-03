Fahrbahn durch Kraftstoff verunreinigt

Gossersweiler-Stein (ots) – Am Samstag 16.3.24 ab 14:25 Uhr, meldeten mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer, dass die Goßbrechtstraße bis zur Landstraße 494 Rtg. Völkersweiler und im Anschluss über die Bundesstraße 48 bis nach Annweiler führte.

Teilweise kamen Zweiradfahrer hierbei ins Rutschen. Der Verursacher stellte die Verunreinigung später selbst fest und meldete dies direkt bei der Polizei. Die Straßenmeisterei Annweiler und der Ortsbürgermeister für Gossersweiiler wurde bezüglich der Sicherung/Reinigung informiert.

Ohne Licht der Funkstreife aufgefallen

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 15.03.2024, wurde gegen 22.40 Uhr, eine Funkstreife der Polizei auf einen PKW mit französischem Kennzeichen aufmerksam, der ohne Licht im Rötzweg in Bad Bergzabern unterwegs war.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten zusätzlich zum fehlenden Licht einen schwankenden Gang bei der 27-jährigen Fahrerin aus Frankreich. Der Verdacht auf übermäßigen Alkoholkonsum bestätigte sich nach einem durchgeführten Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,31% ergab. Die Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren und ein Fahrverbot in Deutschland.

Bei Verkehrsunfall Frau leicht verletzt und geflüchtet

Edenkoben/Kirrweiler (ots) – Am Samstag 16.03.24 gegen 16:55 Uhr, parkte der 47-jährige Unfallverursacher auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Staatsstraße rückwärts aus. Dabei übersah er, dass hinter ihm eine Frau in der gegenüberliegenden Parklücke an ihrem PKW stand und die Einkäufe in das Fahrzeug lud.

Weil er zu weit zurückfuhr, quetschte er die Frau zwischen Einkaufswagen und PKW ein. Obwohl die Geschädigte lautstark versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Die 34-jährige Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Im Nachgang konnte der Beschuldigte ermittelt werden. Dennoch werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Erneute Beschädigung einer Gasleitung bei Verlegung von Glasfaserkabel

Rohrbach (ots) – Am Samstag 16.03.2024 gegen 14:50 Uhr, kam es erneut bei Erdarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabel in der Insheimer Straße in Rohrbach zur Beschädigung einer Gasleitung mit Gasaustritt. Die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei sperrten den Gefahrenbereich ab.

15 Anwohner mussten für ca. 15 Minuten evakuiert werden, bis von der beschädigten Gasleitung keine Gefahr mehr ausging. Es wurden keine Personen verletzt, die Reparaturarbeiten in der Insheimer Straße in Rohrbach dauern vermutlich bis zum Folgetag an. Die Insheimer Straße bleibt für die Dauer der Arbeiten teilgesperrt.

Wohnanhänger von Stellplatz gestohlen

Gossersweiler-Stein (ots) – Am Donnerstag 14.03.2024, zwischen 22-23.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Wohnanhänger im Wert von ca. 25.000 EUR von einem Stellplatz des Wohnwagenzentrums im Bangert. Anwohner sahen dort im genannten Zeitraum einen dunkelfarbenen Kombi ohne Licht fahren.

Hinweise auf die Täter und Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder per E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

LKW-Kontrollen auf der A65

Edesheim (ots) – Am Mittwoch 13.03.2024 wurde auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost auf der A65 eine Kontrollstelle zur Überprüfung des LKW-Verkehrs eingerichtet. Anwesend waren neben Beamten des Polizeidirektion Landau auch Beamte der Zentralen Verkehrsdienste aus Schifferstadt und des Zolls.

Im Zeitraum von 09-13:30 Uhr konnten insgesamt 11 LKWs einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei 6 LKWs konnten teils erhebliche Mängel festgestellt werden, sodass 3 von ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Insgesamt wurden 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen unter anderem wegen mangelnder Ladungssicherung gefertigt.