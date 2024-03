Mann hantiert mit Pyrotechnik und verletzt sich schwer

Schriesheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen hantierte um kurz nach 07 Uhr am Montag 11.03.2024, ein 52-Jähriger in einer Wohnung in der Rennewartstraße mit alten Silvesterraketen. Aus unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Verpuffung, begleitet von einem lauten Knall und einer erheblichen Rauchentwicklung.

Der 52-Jährige verletzte sich dadurch schwer an der Hand und musste mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der Verpuffung kam.

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit Sachschaden

Walldorf (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 gegen 07:30 Uhr verursachte ein betrunkener

43-jähriger Autofahrer in Walldorf einen Verkehrsunfall. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der Mann während seiner Fahrt in den Gegenverkehr geriet und im weiteren Verlauf eine Leitplanke gestreift haben soll. Außerdem verlor er das Kennzeichen des Fahrzeugs. Ob durch die Fahrweise des Mannes andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist bislang nicht bekannt.

Anschließend parkte er sein Fahrzeug in Reilingen im Sandblattweg und blieb darin sitzen. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Hockenheim konnten den

43-Jährigen schlafend in seinem Fahrzeug antreffen. Im Zuge der Personen- und Fahrzeugkontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von mehr als 2,8 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers gefährdet wurden, sich unter: 06205/2860-0 zu melden.

Autofahrer mit knapp 2,5 Promille unterwegs

Sinsheim/Hoffenheim/B 45 (ots) – Die auffällige Fahrweise eines 37-jährigen Autofahrers fiel am Sonntag gegen 12.20 Uhr einem 47-jährigen Verkehrsteilnehmer auf, der die B 45 von Hoffenheim in Richtung Sinsheim befuhr. Dieser informierte umgehend die Polizei und folgte dem 37-Jährigen.

In der Straße „Kelterbuckel“ konnte der Fahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle

unterzogen werden. Hierbei zeigte sich, dass der 37-Jährige 2,5 Promille hatte und deutliche körperliche Ausfallerscheinungen aufwies. Er musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten und bekam dort von einem Polizeiarzt Blut abgenommen. Der

Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden ihm vorerst entzogen. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Zeugen oder weitere Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise des 37-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim zu melden unter: 07261-6900.

Pkw kollidiert mit Reisebus

Schriesheim/BAB 5 (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 gegen 07:49 Uhr befuhr ein Reisebus die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Ladenburg wechselte der Reisebus verkehrsbedingt auf die linke Fahrspur. Der ebenfalls auf der A5 in südliche Richtung fahrende 53-jährige Mercedes-Benz Fahrer fuhr daraufhin aus bislang unbekannter Ursache auf den Reisebus auf.

Durch das Unfallgeschehen wurde der 53-jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Im

Reisebus wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren 5-stelligen Betrag.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen der betroffenen

Richtungsfahrbahn. Diese musste zu Beginn voll gesperrt werden und konnte sukzessive, bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 09:26 Uhr, wieder vollständig freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Unfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrer

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag 09.03.2024 um 21:45 Uhr, ereignete

sich im Kreuzungsbereich Bismarckstraße / Zentgrafenstraße ein Unfall zwischen einem 43-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer und einem 16-jährigen Motorradfahrer. Der Pkw-Fahrer fuhr die Bismarckstraße entlang.

Im Kreuzungsbereich übersah er den aus der Zentgrafstraße kommenden und in Richtung Bismarckstraße fahrenden 16-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 16-Jährige stürzte zu Boden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt.