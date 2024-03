Überholmanöver führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Eine 66-jährige Daimler-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 18 Uhr die Banater Straße in Fahrtrichtung Ilvesheim. Hierbei befuhr sie vorerst die rechte Fahrbahn hinter einem 29-jährigen Daimler-Fahrer. Dieser fuhr der 66-Jährigen wohl zu langsam, so entschloss sie sich kurzerhand diesen über die linke Spur zu überholen.

Da die beiden Fahrbahnen kurze Zeit später zu einer Fahrspur zusammenführten, kam es hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 66-Jährige schaffte es nicht rechtzeitig den 29-Jährigen zu überholen und so wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Trickdiebstahl in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Einen ganz perfiden Trick wandten am Samstag 09.03.2024, drei Männer in

einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt beim Quadrat L 15 an. Sie setzten sich um kurz nach 21:30 Uhr zunächst an einen freien Tisch in der unmittelbaren Nähe eines 43-Jährigen. Dieser hatte seine Jacke über die Lehne seines Stuhls gehängt. Zwei der mutmaßlichen Täter beobachteten fortwährend den 43-Jährigen, der sich mit einer Frau unterhielt.

Währenddessen strecke der dritte einen Arm durch einen Ärmel der eigenen Jacke, die auch er über die Lehne gelegt hatte. So konnte er relativ unauffällig nach der Jacke des 43-Jährigen tasten und deren Taschen durchsuchen. Durch diese Masche gelang es ihm, Bargeld aus dem Geldbeutel des anderen Manns zu stehlen. Nach ihrer Tat verließ die drei Männer gemeinsam das Lokal.

Der eigentliche Dieb hatte eine weiße Basecap auf, trug einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzem Aufdruck, eine schwarze Hose und weiße Sneakers. Einer seiner Begleiter trug ein dunkles Jackett sowie eine schwarze Jacke mit blauem Innenfutter. Der letzte des Trios trug eine schwarze Jacke mit einem auffälligen, kleinen hellen Aufnäher auf der Höhe der linken Brust. Alle 3 entsprachen dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Schmorbrand in Wohnhaus

Mannheim-Oststadt (ots) – Etwa gegen 13:10 Uhr kam es in einem Wohnhaus der Berliner

Straße zu einem Schmorbrand. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Da der Brand keine Auswirkungen auf die Wohnungen hatte, konnten die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen wieder in diese zurückkehren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei der Brandursache von einem technischen Defekt im

Technikraum auszugehen. Der Sachschaden am Gebäude wird auf schätzungsweise 10.000 EUR beziffert.

Goldschmuck aus Schlafzimmer gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft drang am Samstag zwischen 16-21 Uhr über den Hinterhof in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lortzingstraße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand nutzte die Täterschaft ein gekipptes Fenster, um sich Zutritt in das Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung zu verschaffen.

Anschließend durchsuchte sie die Schränke und entwendete Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernahm die ersten Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter: 0621/3301-0 zu melden.

Unfallflucht mit hohem Schaden im Jungbusch – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Ein Daimler-Benz prallte am Sonntag 10.03.2024, aus bislang unbekannter

Ursache, um kurz nach 03:30 Uhr gegen einen in der Hafenstraße geparkten Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich das Auto auf einen ebenfalls geparkten KIA. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin fuhr danach einfach davon und hinterließ ein Trümmerfeld, weshalb der Verkehrsdienst Mannheim Ermittlungen wegen Unfallflucht einleitete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren

Mannheim (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 gegen 04:30 Uhr, stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle eines 51-jährigen Mercedes-Benz-Fahrers an der Auffahrt zur B 38 fest, dass er nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Außerdem wurden während der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann festgestellt

Im weiteren Verlauf konnten bei dem 51-Jährigen eine geringe Menge Heroin aufgefunden

werden. Dem Mann wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Nach Beendigung strafprozessualer Maßnahmen wurde der 51-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.