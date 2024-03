Bergstrasse

Lorsch: Zurückgelassene Brieftasche aus Fahrzeug entwendet

Lorsch (ots) – Auf eine zurückgelassene Brieftasche samt Geld und persönlichen

Dokumenten hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Dienstagnachmittag

(05.03.) abgesehen. Zwischen 15.50 und 16.15 Uhr zerstörten die bislang noch

unbekannten Täter ein Fenster des Fiat und entwendeten die Tasche, die im

Innenraum lag. Das Auto war auf einem Parkplatz am Friedhof in der

Friedhofstraße abgestellt.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in

Heppenheim zu melden.

Viernheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Viernheim (ots) – „Am Schlangenpfad“ brachen am Dienstag (05.03.), in der Zeit

zwischen 17.00 und 23.00 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die

ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst über die Terrassentür Zugang in

die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie anschließend Geld und Schmuck .

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet.

Hinweise können über Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

Darmstadt

Darmstadt: 26-jähriger Mann angegriffen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 26-jähriger Mann am Sonntag (18.01.) von einem

bislang unbekannten Täter auf der Straße angegriffen und verletzt wurde, suchen

die Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt nach Zeugen. Ersten Ermittlungen

zufolge soll der 26-Jährige gegen 23:30 Uhr in der Karlstraße Ecke Hügelstraße

angegriffen worden sein. Der Unbekannte schlug hierbei unter anderem mit einer

Glasflasche auf den jungen Mann ein. Der Angreifer schubste ihn zu Boden und

ergriff anschließend die Flucht. Hierbei erlitt der 26-Jährige aktuellen

Kenntnissen zufolge leichte Verletztungen. Er konnte den Angreifer beschreiben.

Dieser soll circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und von schlanker

Statur gewesen sein. Seine Haare sollen kurz und schwarz gewesen sein, er habe

leichte Bartbehaarung am Kinn gehabt und wenig Zähne im Mund.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem

unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, Kontakt mit den

Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch und sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – In ein Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Schmelz“ drangen

Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag- (4.3.) und Dienstagmittag (5.3.) ein.

Gewaltsam hebelten sie ein Fenster auf, um sich so Zugang zu der Wohnung zu

verschaffen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach wertvollen Gegenständen

und ergriffen anschließend die Flucht. Was die ungebetenen Gäste erbeuteten, ist

noch nicht abschließend geklärt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der

verursachte Schaden bei rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das mit den

weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer

06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Diebstahl in Kirche

Auf zwei Spendenboxen in der Christ-König Kirche in der Gartenstraße hatten es Kriminelle im Laufe des Dienstags (05.03.) abgesehen.

Die Unbekannten betraten die Kirche durch die unverschlossene Eingangstür und manipulierten an den zwei Spendenbehältnissen. In einem Fall gelang ihnen die Öffnung. Die Diebe entwendeten einen geringen Geldbetrag. Die ungebetenen Kirchenbesucher versuchten zudem vergebens eine verschlossene Tür im hinteren Bereich der Kirche aufzuhebeln und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Odenwaldkreis

Auto im Graben nach Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Hummetroth (ots) – Am Mittwoch (06.03.) gegen 08.40 Uhr ereignete sich auf der

L3318 bei Hummetroth eine Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 18jähriger Fahrer aus Höchst mit

seinem Opel die L3318 von Hassenroth in Richtung Hummetroth. Im Bereich der

dortigen Linkskurve wurde er durch einen entgegenkommenden dunklen Pkw Kombi

geschnitten und musste nach rechts ausweichen. Dabei geriet er in den dortigen

Straßengraben. Etwa 5000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Opels

kosten.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Höchst unter der

Telefonnummer 06163/9410 entgegen.

Oberzent-Beerfelden: Infostand der Polizei „Gemeinsam gegen Fahrraddiebstahl“ – Auch Fahrradregistrierung möglich

Die Schutzleute vor Ort der Polizei in Erbach sind am Donnerstag, den 14. März, in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr, mit einem Infostand im Rahmen der Aktion des Polizeipräsidiums Südhessen „Gemeinsam gegen den Fahrraddiebstahl“ in der Hofwiese 15, am REWE Einkaufsmarkt vertreten und freuen sich auf hoffentlich viele Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Die Experten haben Tipps zur Sicherung von Fahrrädern parat und verteilen entsprechende Informations -Flyer zum Thema.

Um das Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei an dem Tag zudem eine Fahrradregistrierung an. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich. Um das Rad polizeilich registrieren zu lassen, sollten Interessierte aber ein Ausweisdokument, den Eigentumsnachweis und natürlich das Fahrrad selbst dabei haben.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Jedes Rad kann polizeilich registriert werden.

Für weitere Rückfragen stehen die Schutzleute vor Ort gerne zur Verfügung. Sie sind unter der Telefonnummer 06062/953-659 oder per Email unter: svo-Erbach-pst.ppsh@polizei.hessen.de erreichbar.

Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch: Wer kennt die drei Täter?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 6. März 2024

(lei) Nach einem Wohnungseinbruch am 04.07.2023 in der Feldbergstraße in Niederdorfelden (wir berichteten), suchen die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei nun öffentlich nach drei männlichen Tatverdächtigen, die bei der Tatausführung durch eine im Haus installierte Videokamera aufgezeichnet wurden.

Das Trio, so die Ermittler, hatte sich am Morgen des Tattages, in der Zeit zwischen 8.57 Uhr und 9.10 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und dieses anschließend durchsucht. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro, ehe sie unerkannt entkamen. Die seither geführten Ermittlungen zu deren Identifizierung verliefen bislang ergebnislos, weswegen sich die Behörden bei der Suche nach den drei Unbekannten nun an die Öffentlichkeit wenden.

Die drei Täter, die alle hellgraue Gartenhandschuhe mit weißem Aufdruck am Handrücken trugen, können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

20 bis 30 Jahre alt

zirka 1,80 Meter groß

sportlich

Bekleidung: schwarze Sturmhaube, schwarzer Pullover, blaue

Jogginghose, schwarze Schuhe

2. Täter:

25 bis 35 Jahre alt

zirka 1,80 Meter groß

kräftig

Bekleidung: schwarzer Schlauchschal, schwarze Kappe mit dem

Aufdruck „New York Yankees“, schwarzer Pullover mit goldenem

Logo und weißer Umrandung auf der linken Brust, schwarze

Jeanshose

3. Täter:

1,75 bis 1,80 Meter groß

sportlich

Haare rasiert

führte eine schwarze Sporttasche mit

Bekleidung: schwarze Sturmhaube, schwarzer Kapuzenpullover mit

weißer Aufschrift „Nike Air“ und grauen Stellen an beiden

Schultern, schwarze Jogginghose Nike mit weißem Schriftzug an

der rechten Wadenseite, schwarz-weiße Nike-Schuhe

Die Kriminalpolizei fragt nun:

Wer hat die drei Personen am Tattag in Niederdorfelden gesehen?

Wem sind in dem Zusammenhang womöglich verdächtige Fahrzeuge

aufgefallen?

Entsprechende Hinweise nehmen die Beamten unter der Kripo-Rufnummer 06181 100-123 entgegen.