Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrunkener greift Wachpolizei an,

Wiesbaden, Webergasse, Mittwoch, 06.03.2024, 03:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein betrunkener Mann eine

Streife der Wachpolizei angegriffen, er wurde festgenommen. Die

Polizeivollzugsangestellten waren auf Streife in der Innenstadt unterwegs, als

sie in der Webergasse einen am Boden liegenden Mann entdeckten. Als sie diesen

ansprachen, schlug und trat dieser wild um sich und traf einen der Helfer mit

dem beschuhten Fuß am Knie. Da der offensichtlich stark betrunkene Mann nicht zu

beruhigen war, wurde er festgenommen und gefesselt. Hierbei unterstützten

Streifen des 1. Polizeirevieres. Den weiterhin aggressiven 25-Jährigen brachten

die Polizisten zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam unter. Er wird sich nun

wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Fahrraddiebe in Sauerland,

Wiesbaden, Langeooger Straße, Montag, 04.03.2024, 00:15 Uhr

(wie) Diebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein E-Bike und einen

Kinderbeiwagen aus einem Carport im Wiesbadener Wohngebiet Sauerland entwendet.

Die zwei Unbekannten betraten kurz nach Mitternacht das Grundstück in der

Langeooger Straße und begaben sich zum Carport. Dort öffneten sie gewaltsam die

Fahrradschlösser, womit ein E-Bike der Marke Fischer und einen Kinderbeiwagen

gesichert waren. Anschließend verschwanden die Unbekannten mit der Beute im Wert

von über 2.000 EUR. Ein Täter war mit einer weißen Steppjacke, einer dunklen

Jogginghose und schwarzen Sneakern bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze

Umhängetasche. Der zweite Täter trug eine schwarze Kapuzenjacke. Hinweise nimmt

die Polizei unter der Rufnummer 0611/ 345-2440 entgegen.

Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Hildastraße und Schulberg, Samstag, 02.03.2024, 18 Uhr bis Dienstag,

05.03.2024, 6.45 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen wurden in Wiesbaden gleich drei Fahrzeuge

zerkratzt. Zwei Pkw waren in der Hildastraße ordnungsgemäß abgestellt. Ein Mann

meldete die Tat bei der Polizei. Der Wiesbadener hatte seinen VW Golf am

Montagabend um 19.30 Uhr abgestellt und hat am Dienstagmorgen um 6.45 Uhr die

Beschädigung festgestellt. Ein ebenfalls in der Hildastraße geparkter Audi Q3

wurde auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Bereits in der Nacht von Samstag

auf Sonntag wurde ein BMW zerkratzt, der in der Straße „Am Schulberg“ abgestellt

war. Dies wurde gestern durch einen Mann zur Anzeige gebracht. Der BMW wurde

durch unbekannte Täter auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Lackschäden

an allen drei Fahrzeugen belaufen sich auf fast 6.000EUR. Hinweise auf Täter

liegen derzeit nicht vor, diese können für die Hildastraße an das 4.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 gemeldet

werden. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt sachdienliche Hinweise zur

Beschädigung des BMW „Am Schulberg“ unter der Telefonnummer 0611 / 345 2140

entgegen.

Einbrüche in Freudenberg und Naurod,

Wiesbaden, Freudenberg, Fliederweg, Dienstag, 05.03.2024, 19 Uhr, Wiesbaden,

Naurod, Obergasse, Samstag, 02.03.2024, 20 Uhr bis Dienstag, 05.03.2024, 20 Uhr

(da)Am Dienstag stellten die Bewohner zweier Häuser in Wiesbaden fest, dass bei

ihnen eingebrochen worden war. Gegen 19 Uhr schlugen die Einbrecher am Dienstag

in Freudenberg zu. An einem Einfamilienhaus im Fliederweg drangen sie über die

rückwärtige Terrassentür in das Haus ein. Dort durchsuchten sie die

Räumlichkeiten und flüchteten mit Schmuck und Bargeld. Ersten Ermittlungen

zufolge handelte es sich bei den Einbrechern um zwei Männer mit schlanker

Statur. Einer der beiden war mit einer hellen Jacke, einer dunklen Hose, hellen

Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einer

dunklen Kappe verdeckt. Sein Komplize trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke

und schwarze Handschuhe. Er hatte kurze schwarze Haare. Zwischen Samstag- und

Dienstagabend machten sich Einbrecher zudem an einem Einfamilienhaus in Naurod

zu schaffen. Hier gelangten die Diebe über das Dach in das Einfamilienhaus in

der Obergasse. Im Inneren erbeuteten sie diversen Schmuck, Bargeld und eine

Kaffeemaschine und flüchteten anschließend durch die Terrassentür. In beiden

Fällen ist die Kriminalpolizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

An Bushaltestelle und Kinderspielplatz gezündelt, Wiesbaden, Welschstraße /

Brunhildenstraße Dienstag, 05.03.2024, 07:28 Uhr / 08:22 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen brannte sowohl in der Brunhildenstraße als auch in der

Welschstraße je eine Mülltonne. Zunächst wurde um 07:28 Uhr ein Brand auf einem

Kinderspielplatz in der Welschstraße gemeldet. Unbekannte hatten dort unbemerkt

eine Mülltonne angezündet und waren geflüchtet. Nur kurze Zeit später meldeten

Zeugen dann den zweiten Brand, diesmal an einer Bushaltestelle in der

Brunhildenstraße. Auch diese hatten die Täter unbemerkt aufgesucht und dort ein

Feuer in einem Mülleimer gelegt. Die Tonnen wurden beschädigt, der Schaden wird

auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher schlagen zwei Mal zu,

Waldems-Steinfischbach, Industriestraße/An der Kulturhalle, Dienstag,

05.03.2024, 17:45 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagabend brachen Unbekannte in gleich zwei Wohnhäuser in

Waldems-Steinfischbach ein. In der Industriestraße hebelten sie zunächst die

Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses auf, um anschließend eine Wohnungstür

im Erdgeschoss zu knacken. Daraufhin betraten sie mehrere Wohnräume und

verließen, ohne Beute gemacht zu haben, den Tatort. Nur einige Straßen weiter

schlugen mutmaßlich dieselben Täter erneut zu. Diesmal musste das Fenster eines

Einfamilienhauses in der Straße „An der Kulturhalle“ dran glauben. Dieses hatten

die Einbrecher aufgehebelt, um sich anschließend im Haus nach Wertsachen

umzusehen. Hier nahmen sie Schmuck an sich, mit dem sie daraufhin unbemerkt das

Weite suchten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zu den beiden Einbrüchen unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 entgegen.

Durchs Fenster eingestiegen und durchsucht, Hünstetten-Bechtheim,

Frohnwiesenstraße, Dienstag, 05.03.2024, 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(fh)In Hünstetten-Bechtheim waren am Dienstagnachmittag bzw. -abend Einbrecher

am Werk. Die Unbekannten hatten sich ein Einfamilienhaus in der

Frohnwiesenstraße ausgeguckt und ein Fenster im rückwärtigen Bereich

aufgehebelt. Im Haus angekommen wurden mehrere Räume durchwühlt und anschließend

die Flucht über die Terrasse angetreten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum

aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zu den beiden Einbrüchen unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 entgegen.

Fahrrad aus Keller gestohlen,

Geisenheim, Schmittstraße, Festgestellt: Montag, 04.03.2024

(fh)In den vergangenen Tagen haben Zweiraddiebe in Geisenheim unbemerkt

zugeschlagen. Am Montag, den 04.03.2024 suchte eine Bewohnerin eines

Mehrfamilienhauses in der Schmittstraße ihren Kellerverschlag auf und musste

dabei feststellen, dass dieser aufgebrochen und ein darin befindliches grünes

Herrenrad gestohlen worden war. Wie und wann es den Tätern gelungen war, dass

Haus und letztlich den Keller zu betreten, ist noch unklar.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.