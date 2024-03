Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Jugendlicher Streit mit Softair Waffe, Oberursel, Adenauerallee, Montag, 04.03.2024, 13.50 Uhr

(da)In der Innenstadt von Oberursel eskalierte am Montagmittag ein Streit unter Jugendlichen. Gegen 13.50 Uhr meldeten Zeugen eine vermeintliche Schlägerei vor einem Drogeriemarkt in der Adenauerallee. Mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin aus. Letztlich handelte es sich um eine Prügelei zwischen Jungen im Alter von 11 und 15 Jahren. Offenbar hatte ein 11-Jähriger eine Softair-Waffe gezogen und damit auf den 15-Jährigen geschossen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung zog sich der 11-Jährige eine Kopfverletzung zu. Herbeigerufene Rettungssanitäter begutachteten die Verletzungen. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die beiden Kontrahenten wurden noch vor Ort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dem Gebrauch von sogenannten Anscheinswaffen. Diese sollten aufgrund ihres täuschend echten Aussehens nicht in der Öffentlichkeit gezeigt oder mitgeführt werden. Im Ernstfall muss die Polizei daher immer davon ausgehen, dass es sich um echte Waffen handelt.

Keller aufgebrochen aber nichts gefunden, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Gartenstraße, Freitag, 01.03.2024, 10 Uhr bis Montag, 04.03.2024, 13.30 Uhr

(da)Vermutlich am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach eingedrungen. Zwischen Freitagmorgen und Montagmittag suchten die Täter das Objekt in der Gartenstraße auf. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Kellerräume, fanden aber nichts von Interesse und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Zerkratztes Auto in Merzhausen,

Usingen, Merzhausen, Wiesackerstraße, Sonntag, 03.03.2024, 16.30 Uhr bis Montag, 04.03.2024, 8 Uhr

(da)Im Usinger Stadtteil Merzhausen haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ein Auto zerkratzt. Das Auto, ein brauner Opel Mokka, parkte in der Wiesackerstraße gegenüber der Hausnummer 12. In dieser Zeit machte sich ein Vandale an dem Fahrzeug zu schaffen und zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die komplette Beifahrerseite. Da bislang keine Hinweise auf den Täter vorliegen, bittet die Polizeistation Usingen unter (06081) 9208-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.