Weitere Einbrüche,

Limburg, Stadtgebiet, Freitag, 01.03.2024 bis Montag, 04.03.2024

(wie) Am Montag wurden der Polizei in Limburg zusätzliche Einbrüche vom Wochenende angezeigt. Unbekannte Täter hatten sich bis zum Montagmorgen an vier weiteren Gebäuden zu schaffen gemacht. Sie versuchten in der Cahenslystraße die Tür einer Jugendhilfeeinrichtung einzutreten, was aber misslang. So zogen die Täter ohne Beute von dannen, hinterließen aber einen Sachschaden an der Tür. In der Bruder-Kremer-Straße schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe an einem Firmengebäude ein und gelangten so in das Innere. Als dort dann die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter ohne Beute und ließen den zum Einschlagen genutzten Stein zurück. Eine Metzgerei in der Bahnhofstraße traf es dann auch noch. Dort versuchten die Einbrecher zunächst eine Tür aufzuhebeln, öffneten danach aber gewaltsam die Glasschiebetüren zu dem Geschäft. Auf dem Verkaufstresen öffneten die Unbekannten die Kasse, ließen aber das darin enthaltene wenige Münzgeld zurück. Somit machten die Täter in allen drei Fällen keine Beute, verursachten aber einiges an Sachschaden.

Anders verlief am Sonntagabend ein Einbruch in ein Autohaus in der Dieselstraße. Dort gelangten die Täter gewaltsam in den Werkstattbereich und darüber schließlich auch in die Verkaufs- und Büroräume. Daraus entwendeten die Einbrecher eine Kasse mit Inhalt und auch den Schlüssel eines Kundenfahrzeugs. Den dazugehörigen gelben Kia Stonic mit dem amtlichen Kennzeichen WEL-ST 999 ließen die Täter ebenso mitgehen, wie einen noch nicht zugelassenen Toyota Aygo X aus der Werkstatt. Der Toyota konnte allerdings am Morgen in der Nähe des Autohauses aufgefunden werden. Vom Kia fehlt weiter jede Spur.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat am Sonntagabend an dem Autohaus etwas Verdächtiges bemerkt? Wem ist der gelbe Kia in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgefallen?

Einbrecher an Wohnhaus,

Mengerskirchen-Waldernbach, Westerwaldstraße, Montag, 04.03.2024, 02:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag wollten Einbrecher in ein Haus in Waldernbach eindringen, wurden aber verschreckt. Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Westerwaldstraße wurden gegen 02:20 Uhr wach, da sie am Gebäude Stimmen hörten und dann auch den Schein zweier Taschenlampen sahen. Als die Bewohner aus dem Haus heraus auf sich aufmerksam machten, verschwanden die Unbekannten schnell vom Grundstück. Die Polizei wurde erst verständigt, nachdem am nächsten Morgen Hebelspuren an der Terrassentür entdeckt worden waren. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen. Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen an Ihrer Wohnung oder in der Nachbarschaft stets direkt die Polizei!

Diebe auf Baustelle,

Beselich, Niederstein-Süd, Sonntag, 03.03.2024, 13:00 Uhr bis Montag, 04.03.2024, 09:00 Uhr

(wie) Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in Beselich mehrere Baucontainer aufgebrochen. Die Täter betraten den Lagerplatz an der Ausfahrt der B 49 zur Deponie „Niederstein-Süd“ und machten sich dort an drei Baucontainern sowie einem Kleintransporter zu schaffen. Die Vorhängeschlösser wurden gewaltsam geöffnet und das Innere durchwühlt. Die Schiebtür eines dort abgestellten VW Crafter versuchten die Diebe ebenfalls aufzuhebeln, scheiterten allerdings. Somit verschwanden die Unbekannten ohne Beute wieder, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 EUR.

Vandalen wüten an Schulen,

Limburg und Weinbach, Freitag, 01.03.2024 bis Montag 04.03.2024

(wie) Am Wochenende kam es an zwei Schulen im Landkreis zu Sachbeschädigungen. In Weinbach haben Unbekannte das Schulgelände in der Schulstraße betreten und dort Gegenstände beschädigt. Auf der Terrasse der Mehrzweckhalle der Grundschule zerbrachen sie die Sitzfläche einer Sitzbank und zerstörten die Türgriffe der Eingangstür. Der Schaden wird auf 600 EUR geschätzt. An einem Limburger Gymnasium in der Joseph-Heppel-Straße haben Unbekannte einen Pflasterstein gegen die Fensterscheibe des Sekretariats geworfen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Anschließend flohen die Täter. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Auto massiv beschädigt,

Dornburg-Wilsenroth, Auf der Neuwies, Montag, 04.03.2024, bis 08:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Wilsenroth ein Pkw mutwillig beschädigt worden. Ein 29-Jähriger hatte seinen blauen 5er BMW Kombi in der Hofeinfahrt eines Grundstücks in der Straße „Auf der Neuwies“ abgestellt. Gegen Mitternacht hörte er draußen einen dumpfen Schlag, maß diesem aber zunächst keine weitere Bedeutung bei. Als er am nächsten Morgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte dieses im Laufe der Nacht massiv beschädigt hatten. So waren alle vier Reifen plattgestochen und die Windschutzscheibe eingeschlagen worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.400 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen genommen.

Feuerwehr entdeckt Brand und löscht,

Limburg-Eschhofen, Langgasse, Montag, 04.03.2024, 20:30 Uhr

(wie) Am Montagabend hat die Feuerwehr in Eschhofen einen Brand entdeckt und diesen schnell löschen können. Der Wehrführer der Feuerwehr Eschhofen war mit einigen weiteren Feuerwehrangehörigen gerade zur wöchentlichen Übung auf dem Weg zum Gerätehaus. Hierbei entdeckten sie in der Langgasse Feuerschein in einem Nebengebäude eines Wohnhauses. Sofort verständigten die Männer die Rettungsleitstelle und eilten weiter zum Feuerwehrhaus, um sofort auszurücken und den Brand zu bekämpfen. Zwischenzeitliche Löschversuche des Gebäudebesitzers waren nicht erfolgreich, das Feuer konnte aber wenig später von den Profis schnell gelöscht werden. Der Brand war offensichtlich von einem Durchlauferhitzer in dem Gebäude ausgegangen. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat, der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Bei Forstarbeiten schwer verletzt,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Montag 04.03.2024, 09:15 Uhr

(wie) Bei Bad Camberg ist es am Montagvormittag zu einem Arbeitsunfall bei Forstarbeiten gekommen, wobei ein Mann schwer verletzt wurde. Zwei 55-Jährige führten gegen 09:15 Uhr Forstarbeiten im Bereich des Baumwipfelweges nahe der L 3031 durch. Während der Ausästung eines gefällten Baumes soll ein schwerer Ast eines anderen Baumes auf den behelmten Kopf eines der 55-Jährigen gefallen sein. Der Mann stürzte zu Boden und verlor das Bewusstsein. Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten zur Unfallstelle, wohin kurz darauf auch ein Rettungshubschrauber beordert wurde. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Verletzte zum Hubschrauber gebracht und schwerverletzt in eine Klinik in Frankfurt geflogen. Wenig später erschien ein Mitarbeiter des Amts für Arbeitsschutz an der Unfallstelle. Da sich der Polizei keine Hinweise auf eine strafbare Handlung ergeben haben, liegen die Ermittlungen nun beim Amt für Arbeitsschutz.

Betrunkener Fahrer bei Unfall verletzt, Villmar-Aumenau, Leistenbachstraße, Montag, 04.03.2024, 21:00 Uhr

(wie) Am Montagabend hat ein betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall in Aumenau verursacht und sich dabei verletzt. Der 24-Jährige befuhr mit einem Opel Corsa die Leistenbachstraße von Langhecke kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 11 kollidierte er aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Infolge der Kollision überfuhr er das linke Hinterrad des Toyota und wurde hierdurch in die Luft katapultiert. Der Opel überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Toyota wurde durch den Aufprall nach vorne gegen eine Grundstückseinfriedung geschleudert. Den bei dem Unfall verletzten 24-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo ihm auf polizeiliche Anordnung auch eine Blutprobe entnommen wurde, da der Atemalkoholtest zuvor einen Wert von über 2,4 Promille angezeigt hatte. Seinen Führerschein stellte die Beamten daraufhin sicher. Die erheblich beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 17.000 EUR.