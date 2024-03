Einbruch in Wohnhaus mit Täterkontakt

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 01.03.2024 gegen 11.20 Uhr, wurde von einem Zeugen ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße gemeldet. Durch den Zeugen wurden drei Personen mit Kapuze auf der Dachterrasse des Anwesens festgestellt. Nachdem er diese ansprach, flüchteten diese in Richtung Bahnhof.

Durch weitere Zeugen wurde mitgeteilt, dass die drei Personen in einen Pkw gestiegen seien und in Richtung Ernst-Roth-Straße davonfuhren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat gehandelt haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw nicht mehr festgestellt werden.

Bei der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass im Obergeschoss ein Fenster eingeschlagen war und das Schlafzimmer durchwühlt war. Zur Tatbeute kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstähle aus PKW

Dudenhofen/Otterstadt (ots) – Am 27.02.2024, gegen 02:20 Uhr öffnete ein unbekannter Täter einen unverschlossenen PKW vor einem Anwesen in der Maxburgstraße in Dudenhofen und entwendete aus diesem 5 Euro Bargeld. In der heutigen Nacht, gegen 02:21 Uhr meldete ein Zeuge in der Nemeterstraße in Otterstadt eine unbekannte männliche Person, welche kurz zuvor an den Türgriffen seines PKW gezogen hatte und sich anschließend wieder entfernte, da sich die Türen nicht haben öffnen lassen.

Der Zeuge konnte dies über seine Klingelkamera beobachten. Durch die Polizei wurde kurze Zeit später ein 24-jähriger Mann festgenommen, dessen Erscheinungsbild der Beschreibung des Zeugen entsprach. Er befand sich einem PKW einige Hausnummern weiter, zu dem er sich zuvor unberechtigt Zugang verschafft hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden diverse Gegenstände, wie Feuerzeug, Kaugummis, Lutschdragees, Gutschein für eine Autowäsche sowie 32 Euro Münzgeld ein 10 Euroschein aufgefunden, welche häufig in Fahrzeugen mitgeführt werden.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen und gibt darüber hinaus folgende Tipps:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor einer Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/

Brand auf Recyclinghof

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag (29.02.2024) brach kurz nach 14 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Schreddermaschine auf einem Recyclinghof in der Straße „In der der Schlicht“ in Mutterstadt aus. Der entstandene Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Bandursache aufgenommen.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am vergangenen Donnerstagmorgen führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der L533 zwischen Waldsee und Altrip sowie auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 50 km/h wurden auf der L533 insgesamt zwölf Verkehrsteilnehmer festgestellt, die zu schnell waren.

Bei erlaubten 70 km/h auf der K30 wurden insgesamt 17 Verstöße festgestellt, Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit gemessenen 107 km/h. Darüber hinaus wurden noch sieben Gurtverstöße geahndet. Pech hatte ein 35-jähriger Mann aus Waldsee. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Nach Zahlung des offenstehenden Betrages wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.