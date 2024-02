Täterermittlung nach Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots) – Rund 1 Woche nach einer Körperverletzung in der Fruchthallstraße hat die Polizei die mutmaßlichen Täter ermittelt. Bei dem Vorfall war es am Abend des 16.02.2024 in Höhe eines Fast-Food-Ladens zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Hierbei wurden zwei Heranwachsende im Alter von 16 und 18 Jahren leicht verletzt. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei.

Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur von zwei Brüdern im jugendlichen Alter; sie sollen für die Tat verantwortlich gewesen sein. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ging es bei dem Streit um die Rückzahlung eines geliehenen Bargeldbetrags. Die weiteren Ermittlungen, auch zum Tathintergrund, dauern an.|pet

Erst randaliert, dann Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Freitagmittag in die Hackstraße gerufen worden. Die ausgerückte Streife konnte den Mann kurz nach 12 Uhr vor Ort ausfindig machen. Er war stark alkoholisiert.

Um seine Identität festzustellen, sollte der Mann nach Ausweispapieren durchsucht werden. Dabei leistete er Widerstand, weshalb er schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Erst nachdem ihm weitere Konsequenzen angekündigt wurden, ließ sich der 37-Jährige durchsuchen, so dass seine Personalien überprüft werden konnten. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen „Pegel“ von 2,16 Promille. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. |cri

Augenzeuge liefert entscheidenden Hinweis

Kaiserslautern (ots) – Ein Anwohner beobachtete am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in der Straße „Am Heiligenhäuschen“ und die anschließende Flucht des Verursachers. Nach Angaben des Zeugen wich ein grauer Opel mit schwarzem Verdeck einem entgegenkommenden Wagen aus und beschädigte hierbei einen parkenden BMW.

Geistesgegenwärtig notierte sich der Mann das Kennzeichen des Unfallverursachers und gab die Infos an die Polizei weiter. Die Beamten konnten den Halter ermitteln und stellten an dem Opel entsprechende Spuren fest. Weitere Ermittlungen dauern an. Den 80-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht.|kfa

Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Taschendiebstahls ermittelte die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Königstraße. Eine 55-jährige Stadtbewohnerin war zwischen 14:50-15:15 Uhr in einem Discounter einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der Handtasche befand.

In dem Portemonnaie waren neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein 3-stelliger Geldbetrag verstaut. Noch während der Anzeigenaufnahme wurde der Geldbeutel in der Nähe des Supermarktes gefunden und abgegeben. Das Geld war allerdings fort.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Spiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Donnerstag kam es zwischen Mitternacht bis 06 Uhr in der Haagstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschädigte an einem in der Straße geparkten Fiat den linken Außenspiegel. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 100 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |pet

Kennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 21.02.2024, erstattete ein 36-jähriger Mann Anzeige bei der Polizei wegen eines Diebstahls. Nach seinen Angaben parkte er am Dienstagabend gegen 18 Uhr sein Auto auf einem Parkplatz in der Straße „Im Haderwald“.

Als er am Mittwochmorgen um 07 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, bemerkte er, dass unbekannte Täter das hintere Kennzeichen gestohlen hatten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter: 0631 369-2250 entgegen. |pet