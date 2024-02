Schriftzüge gegen AfD-Veranstaltung am Bürgerhaus

Budenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 23.02.2024, brachten noch unbekannte Täter insgesamt 4 Schriftzüge, welche sich gegen die AfD richten, am Bürgerhaus in Budenheim an. Gegen 01 Uhr Nachts, wurden die zwischen 3-6 Meter breiten und bis zu 1,6 Meter hohen Schriftzüge in roter Farbe, durch ein Streifenteam der Polizei Mainz festgestellt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

Auto getunt – Betriebserlaubnis erloschen

A 61 (ots) – Bei der Kontrolle eines 28-Jährigen stellten Beamte der Autobahnstation Gau-Bickelheim an dessen PKW Opel am 22.02.2024 gegen 21:30 Uhr, zahlreiche technische Veränderungen fest. Die Kontrolle fand an der A 61 bei Warmsroth statt. So war etwa die Kombination von Tieferlegung und angebrachten Rädern nicht technisch abgenommen und es waren nicht zulässige Rückleuchten verbaut.

Da auch für die anderen Anbauteile und ausgetauschten Beleuchtungseinrichtungen keinerlei technische Nachweise mitgeführt wurden, war wegen der wesentlichen Veränderungen des PKW dessen Betriebserlaubnis erloschen. Der 28-Jährige muss mit einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen und darf bis zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes seinen Opel nicht nutzen.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Daxweiler (ots) – Bei einem 27-jährigen Fahrer eines PKW stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 22.02.2024 gegen 11:07 Uhr Drogeneinfluss fest. Die Kontrolle fand an der A 61 bei Daxweiler statt. Der Mann räumte den Konsum auch ein und ein Vortest verlief positiv.

Der 27-Jährige durfte mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen und mindestens mit 500 Euro Geldbuße und einem Fahrverbot.