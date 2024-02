Neustadt: Vegetationsbrand im Herrenhof

Neustadt an der Weinstraße – Am frühen Mittwochnachmittag (21.02.2024) wurde der Löschzug Mußbach, unweit des Gerätehauses, zu einem Einsatz im Herrenhof alarmiert. An einem auf dem Gelände stehenden hohlen Baum hatte sich ein Schwelbrand entwickelt.

Ein Bürger wurde darauf aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Der beschädigte, im Inneren hohlen Baum wirkte wie ein Kamin. Mit einem handgeführten Stahlrohr löschten die Einsatzkräfte den Baum von oben nach unten ab und hatten somit die Lage zügig unter Kontrolle. Zur Brandursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Am Nachmittag führte der Löschzug Mußbach eine Brandnachschau am entsprechenden Objekt durch und kontrollierte die Einsatzstelle nochmals.

Im Einsatz standen die Feuerwehr und eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei.