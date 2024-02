Bergstrasse

Darmstadt, Kelsterbach, Viernheim: Bußgelder und Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen

Darmstadt, Kelsterbach, Viernheim (ots) – Am Dienstag (20.2.) führten Streifen

der Wachpolizei insgesamt drei Geschwindigkeitsmessungen in Darmstadt,

Kelsterbach und Viernheim durch und stellten dabei zahlreiche Verstöße fest. Bei

einer Messung auf der B43 im Bereich Kelsterbach zwischen circa 08.30-12.30 Uhr

wurden insgesamt 1566 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 80 die zulässige

Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Fünf Fahrerinnen und Fahrer waren so

schnell, dass nun ein Fahrverbot auf sie zukommt. Bei einer weiteren Kontrolle

in Darmstadt im Eifelring stellten die Ordnungshüter zwischen 11.45-12.45 Uhr

lediglich drei Verstöße fest. Für eine 33-jährige Darmstädterin hatte die

Kontrolle aber strafrechtliche Folgen. Sie war ohne die erforderliche

Fahrerlaubnis unterwegs und muss sich daher nun in einem Strafverfahren wegen

Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Bei einer Kontrolle in Viernheim auf der

L3111 in Richtung Hüttenfeld zwischen 15.00-17.00 Uhr überschritten von den

gemessenen 57 Fahrzeugen insgesamt zehn die zulässige Geschwindigkeit von

erlaubten 50 Stundenkilometern. Zwei Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot.

Unrühmlicher Spitzenreiter war hier ein 29-jähriger kanadischer Staatsbürger,

der mit 125 „Sachen“ gemessen wurde. Für das eingeleitete Verfahren gegen ihn

musste er eine Sicherheitsleistung von über 1600 Euro aufbringen.

Pfungstadt: Reifensatz aus Garage entwendet / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Mit einem kompletten Reifensatz kamen Kriminelle aus einer

Garage in der Astrid-Lindgren-Straße davon. Zuvor beschädigten die Täter

zwischen Montagabend (19.2.), 19 Uhr und Dienstagmorgen (20.2.), 7.30 Uhr, eine

Tür, um in die Garage zu gelangen. Unbemerkt transportierten die Täter die

Reifen ab und flüchteten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 nehmen Hinweise zu dem

Vorfall unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Ober-Laudenbach, Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Dienstag, den 20.02.2024, ereignete sich in der Zeit von

13:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Ober-Laudenbach, Ober-Laudenbacher Straße 10 ein

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Hausanschlusskasten

des dortigen Wohnhauses wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug

gerammt und dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der

unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der

Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der

Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Mit Gabelstapler von Tatort geflohen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Mehrere Zehntausend Euro Schaden hinterließen Kriminelle auf

einer Baustelle im Haardring, nachdem sie mit einem Gabelstapler vom Tatort

flohen.

In der Nacht zum Montag (19.02.) verschafften sich die bislang unbekannten Täter

Zugang zum Baustellengelände. Gewaltsam brachen sie zwei Materiallager auf und

entwendeten eine Baumaschine. Weiterhin trennten sie diverse Kupferkabel ab und

deponierten diese in einer Gitterbox. Zum Abtransport der Box schlossen die

Unbekannten einen Gabelstapler kurz und begannen mit dem Abtransport der Kiste.

Als die Kriminellen von einem Zeugen gestört wurden, ließen sie die Gitterbox

zurück und flüchteten mit dem Gabelstapler über die Stirnwegbrücke und die

Straße „Am Kavalleriesand“ in Richtung Rheinstraße.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt bitten die Bevölkerung um

Mithilfe. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet oder

kann Angaben zu dem Verbleib des Gabelstaplers machen? Hinweise nehmen die

ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Papiermüllcontainer brennen / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nach dem Brand zweier Papiermüllcontainer am Dienstagabend

(20.2.) in der Heidelberger Landstraße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die

Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen

19.20 Uhr bemerkte ein Anwohner in Eberstadt das Feuer und alarmierte die

Feuerwehr. Zwei Altpapiercontainer standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte in

Flammen. Sie konnten jedoch gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert

werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Die genaue

Brandursache steht noch nicht abschließend fest, aufgrund der Gegebenheiten kann

jedoch davon ausgegangen werden, dass das Feuer herbeigeführt wurde. Zeugen, die

in diesem Zusammenhang verdächtige Personen am Brandort bemerkt haben, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 10 in

Verbindung zu setzen.

Darmstadt: 41-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ein 41-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme und richterlichen Vorführung am

Dienstag (20.2.) in Untersuchungshaft. Der Mann aus Darmstadt steht aufgrund

eingehender Ermittlungen des Kommissariats 34 im Verdacht, mit gefälschten

Rezepten bei Apotheken in Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

an verschreibungspflichtige Arzneimittel gelangt zu sein, um diese im Anschluss

zu verkaufen. Hierbei soll er auch zusammen mit einem 48 Jahre alten Komplizen

gehandelt haben, der aktuell bereits in Haft ist. Die Staatsanwaltschaft

Darmstadt erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des

41-Jährigen. Mit Unterstützung von Polizeikräften der Bereitschaftspolizei und

einem Diensthund konnten die Ermittlerinnen und Ermittler den Tatverdächtigen

hier festnehmen und in seinen Räumlichkeiten unter anderem rund 200 Gramm

Haschisch, etwa 10 Gramm Amphetamin, Blankorezepte, einen Laptop und Drucker

sowie einen Schlagstock und eine CO²-Pumpgun sicherstellen. Nach den

kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene auf Antrag der

Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft

anordnete.

Darmstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend (20.2.) kam es gegen 18.10 Uhr in der

Noackstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern, wobei ein 12-Jähriger

angegriffen und nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Ein noch

unbekannter Zeuge beendete die Streiterei, woraufhin die angreifenden Kinder

flüchteten.

Die vier Kinder oder Jugendlichen sollen zwischen 13 und 15 Jahre alt und circa

1,45 bis 1,55 Meter groß gewesen sein.

Ein Tatverdächtiger soll zur Tatzeit einen roten Kapuzenpullover getragen haben.

Er hatte schwarze, kinnlange Haare.

Ein zweiter Junge hatte ebenfalls dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen Nike

Kapuzenpullover sowie eine grün, beige Umhängetasche.

Zeugen die den Vorfall bemerkt haben oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben

können, werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 35 unter der Telefonnummer

06151 / 969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Alarmanlage verschreckt Einbrecher / Wer hat etwas mitbekommen?

Griesheim (ots) – Kriminelle versuchten am Dienstagmittag (20.2.) gegen 16 Uhr

in ein Einfamilienhaus in der Pfützenstraße einzubrechen. Während dem

Einbruchsversuch der Kriminellen ertönte die Alarmanlage, woraufhin die Diebe

von ihrem Vorhaben abließen und das Weite suchten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen für den Vorfall. Das

Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06151 /

969-0 entgegen.

Groß-Umstadt: Anwohnerin vertreibt Einbrecher / Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem Kriminelle am Dienstagabend (20.2.) in zwei

Einfamilienhäuser eingebrochen sind und von einer Anwohnerin überrascht wurden,

ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Ein Einbruch ereignete sich an dem Abend in der Straße „Am Hitzigenrot“.

Zwischen 18.30 und 21.30 Uhr hebelten die Kriminellen eine Terrassentür auf. In

den Wohnräumen fanden sie unter anderem Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die

Diebe unerkannt.

Zudem gelangten Einbrecher gegen 20 Uhr in ein Haus im Prof.-Völzing-Ring und

suchten nach Wertgegenständen. Als die Anwohnerin nach Hause kam, waren die

Diebe ebenfalls noch dort. Aufgeschreckt von der Rückkehr, ergriffen die beiden

Einbrecher die Flucht mit ihrer Beute.

Laut der Zeugin sollen die beiden Täter etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und

schlank gewesen sein. Zur Tatzeit trug ein Eindringling eine graue Jogginghause

sowie eine Stirnlampe.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von einem Zusammenhang der beiden Taten aus.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall auf der B38 – Höhe Roßdorf

Roßdorf (ots) – Am Dienstag (20.02.) um 16:38 Uhr ereignete sich auf der B38 in

Höhe Roßdorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, hierbei wurde

ein 41-jähriger PKW-Fahrer leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 21-jährige LKW-Fahrer die B38

in Fahrtrichtung Roßdorf und hielt dort ordnungsgemäß an einer roten

Baustellenampel an. Dahinter fuhr ein schwarzer Hyundai Kona auf die

Baustellenampel zu. Der sich dahinter befindliche 60-jährige Renault Kangoo

Fahrer erkannte die vor ihm befindliche Verkehrslage nicht rechtzeitig und

kollidierte zunächst mit dem Hyundai und anschließend mit dem LKW, sodass die

drei Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden.

Hierbei wurde der 41-jährige Hyundai-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 37.000 Euro. Sowohl der Hyundai als auch der Renault

waren nicht mehr fahrbereit.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0 mit

der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Autofahrer 57 „Sachen“ zu schnell und ohne Führerschein am Steuer

Beamte der Polizeistation Bischofsheim, führten am Dienstag (20.02.),in der Darmstädter Landstraße, zwischen 22.45 und 23.45 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Messstelle in Höhe eines Einkaufsmarktes in Fahrtrichtung Mainz befindet sind innerhalb geschlossener Ortschaft und es gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Fünf Fahrzeuge waren insgesamt zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 29 Jahre alter Autofahrer, der die Messstelle mit 87 km/h passierte und damit 57 „Sachen“ zu schnell war. Den Fahrer, der keinen Führerschein hat, erwarten neben der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Bußgeld in Höhe von rund 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg und, wenn er denn einen Führerschein hätte, 2 Monate Fahrverbot.

Stockstadt: Einbruch in Baucontainer/Werkzeuge entwendet

An einem Baustellencontainer in der Helmut-Kiesel-Straße machten sich Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (21.02.) zu schaffen. Sie begaben sich widerrechtlich auf das Baustellengelände und gelangten anschließend gewaltsam in den Container. Aus diesem ließen die Diebe mehrere Werkzeuge mitgehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gernsheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06258/9343-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Unfall mit schwerverletzer Person

Brensbach: Ein Schwerverletzter und ca. 10.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch (21.02.) im Bereich der Darmstädter Straße. Ein 70-jähriger Odenwälder kam aus noch zu klärender Ursache gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend in ein umliegendes Krankhaus verbracht. Die B38 war im Bereich der Darmstädter Straße kurzzeitig für Bergungsarbeiten voll gesperrt. Ausgelaufenes Öl wurde durch die FFW Brensbach beseitigt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Höchst unter der Telefonnummer 06163 9410 entgegen.

Michelstadt: Rauschgiftfahnder durchsuchen Wohnung

Im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln hat das Rauschgiftkommissariat 34 der Kriminalpolizei in Erbach, unterstützt von Fahndern der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, am Dienstag (20.02.) die Wohnung eines 37 Jahre alten Mannes in Michelstadt durchsucht. Bei der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Kripobeamten neben 119 Tabletten eines sehr starken Schmerzmittels, 19 LSD-Trips, etwa 10 Gramm Kokain sowie geringe Mengen Cannabis, Magic Mushrooms und Ecstasy-Pillen. Weiterhin stellten die Fahnder auch 900 Bargeld sicher.

Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Michelstadt: Kriminelle erbeuten 40.000 Euro mit Schockanruf/Polizei warnt vor Masche

Kriminelle haben am Dienstag (20.02.) mit der „Schockanruf“-Masche Beute gemacht und eine Seniorin aus Michelstadt um ihr Geld gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Frau am Vormittag und machten ihr weis, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem jemand zu Tode kam. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, forderten die Unbekannten zunächst eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro. Die Telefonbetrüger setzten die Dame psychisch enorm unter Druck und brachten sie schließlich dazu, gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Erbacher Straße 40.000 Euro an einen Komplizen zu übergeben. Es wurde ein Verfahren eingeleitet. Wem zur Tatzeit im Bereich der Erbacher Straße, zwischen dem Hallenbad und dem Amtsgericht, verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffielen, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE 40) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!