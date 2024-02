Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Vermisster aufgefunden – Offenbach

(cb) Der seit Donnerstag vermisste 41-Jährige aus Offenbach wurde tot in einem Waldgebiet aufgefunden. Es haben sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder einen Unfall ergeben. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Farbschmierereien an Rathaus – Polizei bittet um Hinweise – Egelsbach

(jm) Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Dienstag das Rathaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße mit grüner Farbe. Mitarbeiter stellten die Schmierereien an der Außenfassade der Gemeindeverwaltung fest und informierten umgehend die Polizei. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen 16.15 und 7.50 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Zwei nebeneinander fahrende Autos stießen zusammen – Hanau/Großauheim

(cb) Ein 83-jähriger Mann war am Montag mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der Landstraße 3309 in Richtung Großauheim unterwegs, als er, gegen 12.35 Uhr, von seiner Fahrspur abkam und mit einem rechts neben ihm fahrenden Golf zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der graue Mercedes; dieser kam an einem Verkehrsschild zum Stehen. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 78 Jahre alte Fahrer des schwarzen Golfs sowie die Mitfahrerin blieben offenbar unverletzt. Ersten Erkenntnissen nach kann ein medizinischer Notfall bei dem Mercedesfahrer als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Durch den Unfall entstand am Mercedes Totalschaden. Der Golf wurde bei dem Crash im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation inOffenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Unfall mit Bus: Polizei sucht weitere Fahrgäste sowie Zeugen – Hanau

(jm) Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag in der Bangertstraße ereignete und bei dem mehrere Businsassen verletzt wurden, sucht die Polizei nun weitere Fahrgäste sowie Zeugen. Ein 23-Jähriger wollte, nach eigenen Angaben, mit seinem VW Touran gegen 13.30 Uhr vom rechten Fahrbahnrand losfahren, als hinter ihm ein Linienbus (Buslinie 23) angefahren kam. Der Bus bremste wohl stark ab, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fielen einige Businsassen zu Boden. Der Fahrer des Touran kam offenbar mehreren Fahrgästen zu Hilfe. Einige der Insassen sollen sich anschließend entfernt haben, weshalb deren Personalien nicht bekannt sind. Auch der Bus soll im Anschluss weitergefahren sein. Der Unfall wurde erst im Nachhinein bei der Polizei gemeldet. Geschädigte, die sich bei dem Vorfall verletzt haben sowie weitere Zeugen, melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120.

Zeugensuche: Kupferkabel von Baustelle gestohlen – Rodenbach

(fg) Rund 250 Meter Kupferkabel haben Unbekannte aus einer Tiefgarage einer Baustelle in der Somborner Straße (40er-Hausnummern) mitgehen lassen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, festgestellt und bei der Polizei gemeldet. Möglicherweise hatten die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizei in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Autoknacker unterwegs: Wer sah die Diebe? – Maintal/Dörnigheim

(jm) In Dörnigheim waren in der Nacht zum Montag Diebe unterwegs und hatten es offenbar auf Autozubehör abgesehen. Zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagfrüh, 6 Uhr, machten sie sich an zwei auf einem Firmengelände in der Straße „Am Technologiepark“ abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Die Täter bauten die Frontscheinwerfer von zwei geparkten Autos (Porsche) im Wert von mehreren tausend Euro aus. Zudem waren Unbekannte in der Straße „Am spitzen Sand“ zugange: Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Täter gegen 2.15 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge (Audi, BMW, Ford sowie Mercedes) an, die auf dem Außengelände einer Firma abgestellt waren. Hierbei montierten sie unter anderem die Frontscheinwerfer sowie Teile der Innenausstattung ab. Der Wert der Beute wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Ob es sich bei den Taten um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22 in Hanau. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Werkzeuge von Baustellengelände gestohlen – Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Montagmittag, 12.15 Uhr, waren Unbekannte auf einem Baustellengelände im Stadtweg in Altenhaßlau zugange und brachen mehrere Baucontainer auf. Ersten Erkenntnissen nach nutzten die Täter ein mitgebrachtes Schneidewerkzeug, um in zwei der dortigen Container zu gelangen. Bei einem Baucontainer schlugen die Täter eine Scheibe ein und kletterten durch die dadurch entstandene Öffnung ins Innere. Unter den erbeuteten Werkzeugen waren unter anderem eine Kettensäge von Stihl sowie ein Stampfer. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Langfinger flohen mit zwei Handys – Wächtersbach

(cb) Ein vermeintliches Paar gab am Montagnachmittag in einem Elektronikgeschäft in der Main-Kinzig-Straße vor, zwei hochwertige Handys kaufen zu wollen. Im Kassenbereich tauschten sie offenbar die Handys mit Handyattrappen. Anschließend flüchteten beide mit den nagelneuen Mobiltelefonen im Wert von ungefähr 2.900 Euro. Beide Personen sprachen Englisch mit Akzent. Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und trug eine dunkle Wintermütze sowie eine dunkle Übergangsjacke. Seine etwa gleichaltrige Partnerin, die etwa 1,65 Meter groß war, führte eine größere Handtasche mit sich. Die Frau war stark geschminkt und mit einem roten Oberteil sowie einer dunklen Leggings bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu wenden.

Zweijähriger Junge stürzte aus dem Fenster

Bad Orb (ots)

(cb) Nach einem Fenstersturz am Montagvormittag in der Ludwig -Schmank-Straße in Bad Orb (wir berichteten) wurde das lebensbedrohlich verletzte Kleinkind mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort wurde er am Nachmittag, aufgrund seiner schwerwiegenden Kopfverletzungen, für hirntot erklärt. Die Familie des kleinen Jungen wird derzeit psychologisch betreut. Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen nach bisherigen Erkenntnissen von einem Unglücksfall aus.

der einen Unfall ergeben. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Farbschmierereien an Rathaus – Polizei bittet um Hinweise – Egelsbach

(jm) Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Dienstag das Rathaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße mit grüner Farbe. Mitarbeiter stellten die Schmierereien an der Außenfassade der Gemeindeverwaltung fest und informierten umgehend die Polizei. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen 16.15 und 7.50 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Zwei nebeneinander fahrende Autos stießen zusammen – Hanau/Großauheim

(cb) Ein 83-jähriger Mann war am Montag mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der Landstraße 3309 in Richtung Großauheim unterwegs, als er, gegen 12.35 Uhr, von seiner Fahrspur abkam und mit einem rechts neben ihm fahrenden Golf zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der graue Mercedes; dieser kam an einem Verkehrsschild zum Stehen. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 78 Jahre alte Fahrer des schwarzen Golfs sowie die Mitfahrerin blieben offenbar unverletzt. Ersten Erkenntnissen nach kann ein medizinischer Notfall bei dem Mercedesfahrer als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Durch den Unfall entstand am Mercedes Totalschaden. Der Golf wurde bei dem Crash im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Unfall mit Bus: Polizei sucht weitere Fahrgäste sowie Zeugen – Hanau

(jm) Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag in der Bangertstraße ereignete und bei dem mehrere Businsassen verletzt wurden, sucht die Polizei nun weitere Fahrgäste sowie Zeugen. Ein 23-Jähriger wollte, nach eigenen Angaben, mit seinem VW Touran gegen 13.30 Uhr vom rechten Fahrbahnrand losfahren, als hinter ihm ein Linienbus (Buslinie 23) angefahren kam. Der Bus bremste wohl stark ab, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fielen einige Businsassen zu Boden. Der Fahrer des Touran kam offenbar mehreren Fahrgästen zu Hilfe. Einige der Insassen sollen sich anschließend entfernt haben, weshalb deren Personalien nicht bekannt sind. Auch der Bus soll im Anschluss weitergefahren sein. Der Unfall wurde erst im Nachhinein bei der Polizei gemeldet. Geschädigte, die sich bei dem Vorfall verletzt haben sowie weitere Zeugen, melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120.

Zeugensuche: Kupferkabel von Baustelle gestohlen – Rodenbach

(fg) Rund 250 Meter Kupferkabel haben Unbekannte aus einer Tiefgarage einer Baustelle in der Somborner Straße (40er-Hausnummern) mitgehen lassen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, festgestellt und bei der Polizei gemeldet. Möglicherweise hatten die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizei in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Autoknacker unterwegs: Wer sah die Diebe? – Maintal/Dörnigheim

(jm) In Dörnigheim waren in der Nacht zum Montag Diebe unterwegs und hatten es offenbar auf Autozubehör abgesehen. Zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagfrüh, 6 Uhr, machten sie sich an zwei auf einem Firmengelände in der Straße „Am Technologiepark“ abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Die Täter bauten die Frontscheinwerfer von zwei geparkten Autos (Porsche) im Wert von mehreren tausend Euro aus. Zudem waren Unbekannte in der Straße „Am spitzen Sand“ zugange: Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Täter gegen 2.15 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge (Audi, BMW, Ford sowie Mercedes) an, die auf dem Außengelände einer Firma abgestellt waren. Hierbei montierten sie unter anderem die Frontscheinwerfer sowie Teile der Innenausstattung ab. Der Wert der Beute wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Ob es sich bei den Taten um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22 in Hanau. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Werkzeuge von Baustellengelände gestohlen – Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Montagmittag, 12.15 Uhr, waren Unbekannte auf einem Baustellengelände im Stadtweg in Altenhaßlau zugange und brachen mehrere Baucontainer auf. Ersten Erkenntnissen nach nutzten die Täter ein mitgebrachtes Schneidewerkzeug, um in zwei der dortigen Container zu gelangen. Bei einem Baucontainer schlugen die Täter eine Scheibe ein und kletterten durch die dadurch entstandene Öffnung ins Innere. Unter den erbeuteten Werkzeugen waren unter anderem eine Kettensäge von Stihl sowie ein Stampfer. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Langfinger flohen mit zwei Handys – Wächtersbach

(cb) Ein vermeintliches Paar gab am Montagnachmittag in einem Elektronikgeschäft in der Main-Kinzig-Straße vor, zwei hochwertige Handys kaufen zu wollen. Im Kassenbereich tauschten sie offenbar die Handys mit Handyattrappen. Anschließend flüchteten beide mit den nagelneuen Mobiltelefonen im Wert von ungefähr 2.900 Euro. Beide Personen sprachen Englisch mit Akzent. Der Mann war zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und trug eine dunkle Wintermütze sowie eine dunkle Übergangsjacke. Seine etwa gleichaltrige Partnerin, die etwa 1,65 Meter groß war, führte eine größere Handtasche mit sich. Die Frau war stark geschminkt und mit einem roten Oberteil sowie einer dunklen Leggings bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu wenden.

Zweijähriger Junge stürzte aus dem Fenster

Bad Orb (ots)

(cb) Nach einem Fenstersturz am Montagvormittag in der Ludwig -Schmank-Straße in Bad Orb (wir berichteten) wurde das lebensbedrohlich verletzte Kleinkind mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort wurde er am Nachmittag, aufgrund seiner schwerwiegenden Kopfverletzungen, für hirntot erklärt. Die Familie des kleinen Jungen wird derzeit psychologisch betreut. Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen nach bisherigen Erkenntnissen von einem Unglücksfall aus.