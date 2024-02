Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Drogenerkennung im Straßenverkehr – Beschulung und Kontrollen im Kreisgebiet, Hochtaunuskreis, 19.02.2024

(da)Die Drogenerkennung im Straßenverkehr bleibt ein wichtiger Bestandteil der Streifentätigkeit in der Polizeidirektion Hochtaunus. Zweimal im Jahr werden die Neuzugänge der Polizeistationen zum Thema Drogenerkennung im Straßenverkehr geschult, so auch am 19.02. Im Vordergrund solcher Schulungen steht immer die praktische Anwendung des Gelernten. Deshalb ging es nach einem theoretischen Teil, bei dem die ersten Grundlagen geschaffen und Inhalte des Polizeistudiums weiter gefestigt wurden, auch bald nach draußen „auf die Straße“. Dazu errichteten die Beamtinnen und Beamten am Dienstag eine Kontrollstelle in Königstein. In rund drei Stunden kontrollierte die Polizei 33 Fahrzeuge und 60 Personen. Nicht im Fokus, aber dennoch auffällig waren zwölf geahndete Ordnungswidrigkeiten. Bei einem Fahrzeug führte dies sogar zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Den eigentlichen Schwerpunkt bildeten jedoch Rauschgiftdelikte. Hier wurden verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Bei sechs Verkehrsteilnehmern erhärtete sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Sie wurden zur Polizeistation Königstein verbracht, wo ihnen ein Arzt Blut abnahm. So zeigte sich, dass die kontinuierliche Aus- und Fortbildung des Streifendienstes nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Polizeiarbeit ist. Solche Kontrollen sind kein Einzelfall. Sie finden regelmäßig im gesamten Kreisgebiet statt.

Fahrraddiebe auf Schulgelände unterwegs, Oberursel, Karl-Hermann-Flach-Straße & Berliner Straße, Montag, 19.02.2024, 8 Uhr bis 13 Uhr

(da)Fahrraddiebe haben am Montag auf zwei Schulgeländen in Oberursel zugeschlagen. In der Karl-Hermann-Flach-Straße stahlen die Diebe ein E-Bike, das am Schulzaun angeschlossen war. In der Berliner Straße hatten es die Langfinger auf ein E-Bike an einem Fahrradständer abgesehen. Beide Räder hatten einen Wert von jeweils rund 5.000 Euro. Im Fall des gestohlenen Fahrrads in der Berliner Straße konnte die Polizei jedoch bereits wenige Stunden später einen Erfolg vermelden. So kontrollierten Beamte der Bayerischen Landespolizei kurz vor der Bundesgrenze einen Transporter, der unter anderem dieses Fahrrad geladen hatte. Gegen die Insassen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Ob das andere gestern gestohlene Fahrrad ebenfalls auf das Konto dieser Fahrraddiebe geht, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen.

Wollen Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl sichern, dann rät die Polizei zu den vier folgenden Schritten: 1. Suchen Sie einen sicheren Stellplatz! Achten Sie hierbei vor allem auf stark frequentierte Orte und fest verankerte Gegenstände, an denen Sie ihr Rad anschließen wollen. 2. Schließen Sie Ihr Rad richtig an! Befestigen Sie hierzu das Schloss immer am Rahmen. Auch sollte das Schloss möglichst hoch hängen, damit der Boden nicht zum Hebeln genutzt werden kann. Lassen Sie abmontierbare Fahrradteile wie einen Akku oder Sattel nicht am Fahrrad. 3. Verwenden Sie stabile Schlösser! Achten Sie beim Kauf auf eine VDS Zertifizierung sowie eine hohe Sicherheitsstufe. 4. Fahrraddaten und Codierung. Falls Ihr Rad tatsächlich gestohlen worden sein sollte, sind Details für eine Fahndung maßgeblich. Bewahren Sie hierzu Quittungen und Kaufbelege auf oder nutzen Sie Fahrrad-Apps, bei denen Sie Ihre Fahrraddaten hinterlegen können. Durch eine individuelle Codierung werden Diebe zusätzlich abgeschreckt. Diese werden regelmäßig von der Polizei angeboten und unter https://www.polizei.hessen.de/service/veranstaltungen/ veröffentlicht. Termine im Hochtaunuskreis werden zeitnah folgen.

Erneute Sachbeschädigung auf Schulgelände, Glashütten, Schloßborn, Ringstraße, Freitag, 16.02.2024, 16 Uhr bis Samstag, 17.02.2024, 21 Uhr

(da)Erst am 06. Februar berichtete die Polizei über Sachbeschädigungen auf einem Schulgelände in Schloßborn. Nun haben die Vandalen erneut zugeschlagen. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend betraten sie wieder den Pausenhof in der Ringstraße und beschädigten erneut die dort aufgestellten Tipis. Der Schaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro. Die Polizei bittet weiterhin Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Wärmepumpen von Baustellengelände gestohlen, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Freitag, 09.02.2024, 13 Uhr bis Samstag, 17.02.2024, 12.15 Uhr

(da)In den vergangenen zwei Wochen haben Unbekannte Wärmepumpen von einem Baustellengelände im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach gestohlen. Die Diebe verschafften sich zwischen dem 09. und 17. Februar unbefugt Zutritt zu dem Gelände in der Straße „Am Kirschgarten“ und entwendeten die Geräte im Wert von über zehntausend Euro. Da es bislang keine Hinweise auf die Täter gibt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, meldet sich unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Zerkratzter Mercedes,

Oberursel, Weißkirchen, Mauerweg, Montag, 19.02.2024, 10 bis 11 Uhr

(da)Unbekannte haben am Montagvormittag im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen einen Mercedes zerkratzt. Das Fahrzeug stand zwischen 10 und 11 Uhr am Straßenrand im Mauerweg. Diese Stunde nutzten die Unbekannten, um die schwarze Mercedes E-Klasse so zu zerkratzen, dass ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Passat beschädigt und geflüchtet,

Steinbach, Feldbergstraße, Samstag, 17.02.2024, 16 Uhr bis Montag, 19.02.2024, 8 Uhr

(da)Vorrausichtlich am Wochenende kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Steinbach. Der Besitzer eines weißen VW Passat parkte diesen am Samstag gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand der Feldbergstraße. Als er am Montag gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses diverse Beschädigungen auf, die auf einen vorangegangenen Unfall hindeuteten. Die hierfür verantwortliche Vekehrsteilnehmerin bzw. der Verkehrsteilnehmer war jedoch geflüchtet, ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt nun. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.