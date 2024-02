34-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 34-jähriger algerischer Staatsangehöriger kam am Samstag 17.02.2024 nach einem versuchten Tötungsdelikt, in Untersuchungshaft. Der Mann betrag am Samstag gegen 11:15 Uhr eine Kneipe in der Adlerstraße und forderte inen 27-jährigen Mann auf, mit ihm das Lokal zu verlassen. Nachdem der 27-Jährige dies ablehnte, griff ihn der 34-Jährige mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht an.

Im weiteren Verlauf hielt der Angreifer dem 27-Jährigen ein Messer an den Hals und drohte ihm mit dem Tode. Nachdem sich der Geschädigte zunächst befreien konnte, führte der 34-Jährige mit dem Messer, in Tötungsabsicht, mehrere Stichbewegungen Richtung Gesicht und Oberkörper des Geschädigten aus. Dem 27-jährigen Geschädigten gelang es jedoch, die Stichbewegungen abzuwehren, so dass er lediglich eine Schnittverletzung an der linken Hand sowie der linken Wange erlitt.

Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf an der Tatörtlichkeit widerstandslos fest. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und dem zuständigen Haftrichter, befindet der Mann sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Zeugen gesucht nach Wohnungseinbrüchen

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Freitag 16.02.2024 kam es im Bereich Karlsruhe-Oststadt und Karlsruhe-Durlach zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen 8:10-16:45 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in eine Drei-Zimmerwohnung in der Zamenhofstraße in der Karlsruher Oststadt. Die Täter hebelten offenbar die Wohnungstüre auf und durchwühlten mehrere Schränke. Den Ermittlungen zufolge, entwendeten sie Schmuck im Wert von 2.000€.

Bislang unbekannte Täter gelangten in Karlsruhe-Durlach in der Blotterstraße in die Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Zeitraum zwischen 07-16:20 Uhr hebelten die Diebe wohl die Wohnungstüre auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie Schmuck und Küchengeräte.

Die genaue Höhe des Diebstahl- sowie Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 4907 0.