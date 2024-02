Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Eberbach (ots) – In der Zeit von Donnerstag 21:30 Uhr bis Freitag 07:45 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise Zutritt in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Im Inneren der Räumlichkeiten durchwühlte die Täterschaft mehrere Schubladen sowie Regale.

Weiterhin öffneten die Unbekannten ein Fenster, wodurch das äußerlich angebrachte Fliegenschutzgitter leicht aus der Halterung gedrückt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Schlüssel entwendet. Ob noch mehr entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Eberbach geführt werden.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Betrag geschätzt. Die Höhe des genauen Diebstahlschadens ist noch unklar. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter: 0621/174-4444.

Betrunkener verursacht Unfall – 1 schwer Verletzte

Hirschberg Bergstraße (ots) – Am Sonntag fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Opel von Weinheim in Richtung Dossenheim. In Hirschberg passierte er um kurz nach 16 Uhr den Kreuzungsbereich von Bergstraße und Bahnhofstraße, als ein entgegenkommender VW beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße den Opel übersah und in dessen linke Seite krachte.

Bei der Kollision verletzte sich die 45-Jährige Beifahrerin des 48-Jährigen schwer. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist allerdings bislang nicht bekannt, aber beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

Es stellte sich heraus, dass der 36-jährige Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb der Mann sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Autofahrer prallt nach Rettungswageneinsatz mit Motorradfahrer zusammen

Hirschberg Bergstraße (ots) – Ein 25-Jähriger fuhr am Sonntag mit seinem Renault auf der L 541 von der Autobahn kommend in Richtung Hirschberg. An der Einmündung zur B 3 war er um kurz nach 18 Uhr gerade dabei nach links abzubiegen, als von hinten ein Rettungswagen mit Sondersignal herannahte und sein Fahrzeug im Einmündungsbereich überholte.

Als der 25-Jährige, der wegen der Einsatzfahrt sofort angehalten hatte wieder anfuhr, kam es zu einer Kollision mit einem 17-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der B 3 in Richtung Leutershausen unterwegs war. Auf Grund des Zeitverzugs durch das Überholen des Rettungswagens befand sich die Ampel für den Motorradfahrer inzwischen in der Grünphase.

Durch den Zusammenstoß kamen der Motorradfahrer sowie seine Mitfahrerin zu Fall und verletzten sich dadurch leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.