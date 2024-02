Frankfurt – Flughafen: Kontrolle führt zu Drogenfund

Frankfurt – (th) Am 15. Februar 2024 kontrollierten Polizeibeamte gegen

22.00 Uhr im Bereich der Unterschweinstiege eine Mercedes C-Klasse mit fünf

Insassen im Alter von 21 bis 36 Jahren. Schnell stellte sich heraus, dass die

Polizisten hier den richtigen Riecher hatten. Gegen einen 26-jährigen Insassen

lag ein Haftbefehl vor, im Fahrzeug fanden die Beamten zudem knapp 200 Gramm

Kokain sowie bei dem 21-jährigen Fahrer ca. 12.000 Euro Bargeld.

Da drei der Insassen nicht über einen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie

zwecks richterlicher Vorführung zunächst in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

verbracht, von dort aus aber am Folgetag entlassen.

Die anderen beiden Männer wurden bereits nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen.

Frankfurt – Gutleutviertel: Schwerer Raub mit Pfefferspray

Frankfurt – (th) Am späten Abend des 14. Februar 2024 kam es im Bereich

der Baseler Straße zu einem schweren Raub zum Nachteil eines 24-Jährigen. Die

beiden Tatverdächtigen sind flüchtig.

Gegen 23.00 Uhr lief der 24-jährige Mann die Baseler Straße entlang, als sich

ihm eine unbekannte Frau näherte und sich bei ihm einharkte. Gemeinsam gingen

sie ein paar Meter, bevor plötzlich ein Mann von hinten in seine Taschen griff.

Der 24-Jährige wehrte sich dagegen, was den Mann dazu veranlasste, ihm

Pfefferspray in das Gesicht zu sprühen. Der Geschädigte ging dadurch zu Boden.

Der Unbekannte entwendete ihm ca. 1300 Euro Bargeld aus der Jackentasche, im

Anschluss floh er gemeinsam mit der Frau in unbekannte Richtung.

Das Duo kann wie folgt beschrieben werden:

Täter:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, orientalisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß,

schwarze Haare (nach oben gegelt), Vollbart; trug ein schwarzes Oberteil sowie

eine schwarze Jeans.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme durch Videoschutzanlage

Frankfurt – (lo) In der Nacht des 16. Februar 2024 wurde eine 19-jährige

wohnsitzlose Frau festgenommen, nachdem sie in der Taunusstraße Ecke Elbestraße

wahllos Passanten angegriffen hatte. Die Polizei, die das Verhalten der jungen

Dame über die Videoschutzanlage mitbekam, reagierte umgehend und entsandte eine

Polizeistreife.

Die Beobachtungen, gesehen durch das virtuelle Auge, bestätigten sich, als die

Beamten vor Ort eintrafen. Die junge Frau richtete nun ihren Blick auf die

eingesetzten Polizeibeamten und zeigte sich sowohl verbal als auch körperlich

aggressiv, indem sie die Beamten beleidigte, bespuckte und angriff.

Trotz der Gegenwehr der 19-Jährigen gelang es den Einsatzkräften, sie zu ihrer

eigenen Sicherheit in ein nahegelegenes Krankenhaus zu bringen. Die Beamten

blieben unverletzt.

Frankfurt – Westend: Hakenkreuz in Fassade geritzt

Frankfurt – (lo) Die Fassade eines Gebäudes in der Max-Horkheimer-Straße

wurde von bislang unbekannten Tätern mit einem eingeritzten Hakenkreuz

beschädigt. Dies meldeten Zeugen am Mittwoch, 14. Februar 2024, der Polizei.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

sich unter der Telefonnummer 069 / 755 – 10300 zu melden.

Frankfurt – Frankfurter Berg: Unbekannte entwenden hochwertige Fahrzeuge

Frankfurt – (dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.02.2024)

haben unbekannte Täter am Frankfurter Berg zwei hochwertige Fahrzeuge im Wert

von mehreren zehntausend Euro entwendet. Mutmaßlich gingen sie bei den Taten mit

dem gleichen Modus Operandi vor und setzten technische Hilfsmittel ein.

Eines der Fahrzeuge stand zur Tatzeit, zwischen 0:45 Uhr und 5:30 Uhr, im

Wickenweg, als die Täter zuschlugen und mit einem grauen Audi RS4 Kombi aus

einer Hofeinfahrt fuhren.

Der zweite Pkw, ein weißer Audi SQ7 SUV, stand im Ebereschenweg in der

Garageneinfahrt eines Reihenhauses, als die Unbekannten mutmaßlich gegen 02:00

Uhr zur Tat schritten und sich mit dem Auto unerkannt entfernten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Diebe bei den Taten vermutlich eine

Funkstreckenverlängerung, mit der sie das Signal der Originalschlüssel abfingen.

Somit verschafften sie sich ohne Gewalt Zugang zu den Fahrzeugen und konnten

diese ohne Schlüssel starten.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verbleib

der Fahrzeuge machen können und / oder Hinweise zu den Tätern haben, sich unter

der Rufnummer 069 / 755 – 11400 beim örtlich zuständigen 14. Revier oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

WARNHINWEIS der Polizei:

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei allen Fahrzeugbesitzern, die ein

„Keyless-System“ nutzen, ihre Autoschlüssel in Behältnissen zu lagern, die eine

Funkwellenübertragung verhindern. Vermeiden Sie es, die Fahrzeugschlüssel in der

Nähe von Türen oder Fenstern zu platzieren.

Überprüfen Sie zudem, ob der Schlüssel auch tatsächlich abgeschirmt ist und

versuchen Sie deshalb, Ihr Auto direkt an der Fahrzeugtür zu öffnen. Erst dann

wissen Sie, ob der Schutz funktioniert.

Frankfurt – Nordend: Mann täuscht Straftat vor

Frankfurt – (dr) Ein 28-jähriger Mann machte gestern Vormittag (15.

Februar 2024) an einer U-Bahnstation negativ auf sich aufmerksam. Er steht im

Verdacht, über eine Notrufsäule eine Straftat vorgetäuscht zu haben. Zudem

zeigte er sich der Polizei gegenüber renitent.

Um kurz nach 11 Uhr betätigte der 28-Jährige an der U-Bahnhaltestelle

„Miquelallee“ eine Notrufsäule des städtischen Verkehrsbetriebes und teilte mit,

dass ihm soeben sein Mobiltelefon geraubt worden sei. Kurz darauf erschienen

mehrere alarmierte Polizeistreifen an der Station und trafen auf den stark

alkoholisierten und aggressiven „Geschädigten“. Dieser begann unvermittelt

Beleidigungen und Bedrohungen auszusprechen. Während die Beamten versuchten, die

Lage aufzuklären, entfernte sich der Mann in Richtung Eschersheimer Landstraße,

konnte jedoch nach kurzer Nacheile gestellt werden. Bei seiner anschließenden

Überprüfung stellten die Polizeibeamten dann auch bei ihm das angeblich geraubte

Handy fest. Erneut begann er damit, Beleidigungen von sich zu geben. Die Beamten

brachten ihn schließlich für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine

Dienststelle. Auf Anordnung der Bereitschaftsrichterin wurde der 28-Jährige in

Gewahrsam genommen, sodass er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Letztlich dürfte sein Verhalten jedoch zu einem bösen Erwachen geführt haben.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Vortäuschens einer

Straftat sowie der Bedrohung und Beleidigung verantworten.