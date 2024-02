Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Peugeot und Audi zerkratzt –

Unbekannte Vandalen ließen in der Schmidtstraße ihre sinnlose Zerstörungswut an zwei Pkw aus. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack eines grauen Audi Q3 sowie eines silberfarbenen Peugeot 207. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei pro Wagen auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die die Täter gestern Nachmittag, zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr an den in Höhe der Hausnummer 36 geparkten Fahrzeugen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim: Schwerverletzt nach Hausbrand –

Heute Morgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Hausbrand in der Wetteraustraße aus. Gegen 09.15 Uhr meldeten Zeugen der Rettungsleitstelle den Brand. Während des Brandes befanden sich zwei Männer im Haus. Einer der Männer blieb unverletzt – der zweite trug eine Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen im Gesicht davon. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung des Verletzten, anschließend flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik. Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Entsprechende Ermittlungsergebnisse sind erst in der nächsten Woche zu erwarten.