Brand in Wormser Innenstadt

Worms (ots) – Zu einem Brand eines Einkaufsladens in der Renzstraße kam in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags. Gegen 02:40 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich eine Mülltonne oder Sperrmüll hinter dem Geschäft in bislang unbekannter Weise in Brand gesetzt. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Einkaufsladen im Erdgeschoss über.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf darüber liegende Wohneinheiten des Gebäudekomplexes verhindert werden. Anwohner angrenzender Gebäude mussten zwischenzeitlich ihre Wohnungen für die Dauer der Löscharbeiten verlassen. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden im 6-stelligen Bereich. Die über dem Geschäft befindlichen Wohneinheiten sind weiterhin bewohnbar.

Auch in der Rathenaustraße wurde eine Mülltonne offenbar in Brand gesetzt. Hier konnte das Feuer gelöscht werden, ohne dass es zu weiteren Schäden kam.

Die Wormser Kriminalpolizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Von einem Zusammenhang zwischen den beiden Bränden wird derzeit ausgegangen.

Wer Hinweise zu dem oder den bislang unbekannten Tätern oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Beim Überholen PKW übersehen

A 63/Alzey (ots) – Eine 69-jährige Fahrerin eines PKW Ford, die am 5.2.2024 gegen 09:45 Uhr auf der Weinheimer Talbrücke einen LKW überholen wollte, übersah beim Ausscheren nach links einen bereits neben ihr fahrenden PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 69-Jährige, aber auch der 42-jährige Fahrer des BMW unverletzt blieben.

An beiden Autos entstand jeweils leichter Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2.000€. Die beiden Unfallbeteiligten konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim