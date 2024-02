Aggressiver Dieb

Kaiserslautern (ots) – Ein aggressiver Ladendieb wurde der Polizei am Montag 05.02.2024, aus einem Supermarkt in der Fruchthallstraße gemeldet. Die eingesetzte Streife traf vor Ort auf ein Gerangel zwischen dem Dieb und dem Sicherheitspersonal. Es gelang den Beamten, die Situation schnell zu beruhigen. Während des Einsatzes machte sich ein anderer Mann am Streifenwagen zu schaffen.

Als die Polizeibeamten den amtsbekannten 27-Jährigen ansprachen, reagierte dieser zunächst aggressiv, dann flüchtete er. Der Mann konnte jedoch nach kurzer Zeit von einer weiteren Streife aufgegriffen werden. Sowohl dem 27-Jährigen als auch dem aggressiven Ladendieb wurden Platzverweise erteilt und entsprechende Anzeigen erstattet. |cla

Wasserhydrant überfahren

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 06.02.2024 gegen 12:10 Uhr, fanden in der Straße „Im Unterwald“ Bauarbeiten statt. Hierzu wurde durch die Stadtverwaltung auf der Fahrbahn ein mobiler Hydrant an das Wasserverteilungssystem angeschlossen und für den Verkehr abgesichert. Ein unbekanntes Fahrzeug überfuhr die Absperrung und den Hydranten.

Hierdurch riss dieser am Anschluss ab und wurde beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |pet

Baustellencontainer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter öffneten im Zeitraum zwischen Montag 29.01.2024 und Montag 05.02.2024, gewaltsam einen Baustellencontainer auf einer Baustelle in Rodenbach. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise vor.

Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter Telefon: 0631 369-2250. |cla

Kreis Kaiserslautern

Schwer verletzt nach Zusammenstoß

Rodenbach (ots) – Am Dienstagmorgen kam es inmitten des Berufsverkehrs auf der Kreisstraße 25 zwischen Rodenbach und dem Einsiedlerhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Motorradfahrer fuhr in Richtung Einsiedlerhof und übersah bei einem Überholvorgang einen auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden 31-jährigen Rollerfahrer. Es kam zwischen den beiden Zweirädern zu einem Zusammenstoß.

Die beiden Fahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt, jedoch besteht keine Lebensgefahr. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme etwa für 2 Stunden vollgesperrt. |pet

Rempler nicht bemerkt

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtteil Einsiedlerhof touchierte eine 22-Jährige beim rückwärts Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes. Sie entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete zufällig den Unfall aus dem Fenster des gegenüberliegenden Hauses und notierte sich daraufhin das Nummernschild des Renault.

Da der Zeuge die Arbeitsstätte der Unfallverursacherin wusste, rief dieser dort an und meldete den Vorfall. Die Chefin der 22-Jährigen forderte daraufhin ihre Mitarbeiterin auf, zur Unfallstelle zurückzukommen. Der eingesetzten Streife erklärte die junge Frau, sie habe den Rempler nicht bemerkt. Auf die 22-Jährige kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.|cla

Unfall verursacht und geflüchtet

Hochspeyer (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 05.02.2024, kam es in der Heinrich-Fischer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 82-jähriger Anwohner hatte gegen 21 Uhr seinen schwarzen Suzuki am Straßenrand geparkt. Nächsten Morgen gegen 11 Uhr stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck seines Pkw fest.

Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Wendemanöver das geparkte Auto beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |pet

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Rodenbach (ots) – Eine 87-Jährige stieg am Montag 05.02.2024 gegen 10.30 Uhr, an der Haltestelle Ortsmitte/Keltenplatzin den Bus Richtung Siegelbach. Noch bevor die Frau ihren Sitzplatz erreicht hatte, fuhr der Busfahrer los, wodurch die Seniorin zu Fall kam und sich schwer verletzte.

Mit dem alarmierten Rettungsdienst wurde sie ins Westpfalzklinikum gebracht. Die Polizei bittet um weitere Zeugenaussagen der Businsassen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon: 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cla