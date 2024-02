Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Roter Honda von LKW während der Fahrt geschrammt – Bundesstraße 45

(cb) Ein Sattelschlepper mit grauem Anhänger und roter Verzierung schrammte am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, bei einem Fahrspurwechsel auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg einen Honda und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Etwa auf Höhe der Zusammenführung der Bundesstraßen 45 und 43a wollte der Honda-Fahrer nach ersten Erkenntnissen den Fahrstreifen nach rechts wechseln, von wo aus der Brummi in dem Moment nach links auf die Fahrspur des Hondas wechselte und diesen dabei offenbar übersah. Der rote Honda Jazz wurde dabei an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Trotz Hupen entfernte sich der Lkw in Richtung Autobahn 3. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Brummi-Fahrer unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

Mutmaßlicher Einbrecher kurz nach Tatausführung festgenommen – Offenbach

(cb) Freitagnacht, gegen 1.15 Uhr, wollte ein dreister Einbrecher in ein Haus in der Domstraße (60er Hausnummern) einbrechen, als er durch eine Bewohnerin gestört wurde. Die herbeigerufenen Polizisten konnten noch in Tatortnähe einen 32-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige wurde zwecks polizeilicher Maßnahmen mit auf das Revier genommen und nach Abschluss der Identitätsfeststellung entlassen.

Mini fährt auf Streifenwagen auf: Eine Person leicht verletzt – Neu-Isenburg

(cb) Eine Streife sicherte am Mittwochvormittag einen Baum, welcher auf die Landstraße 3317 zwischen Dreieich und Neu-Isenburg ragte, als ein Mini ungebremst in den parkenden Streifenwagen krachte. Ersten Erkenntnissen nach übersah der 55-jährige Mann in seinem schwarzen Mini vermutlich den Streifenwagen, der mit Warnblinklicht und Blaulicht am Fahrbahnrand abgestellt war und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurde der Mann aus Dreieich leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Was die Unfallursache angeht, so ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer unter Medikamenteneinfluss stand. Den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.

Bus kollidiert mit BMW – Neu-Isenburg

(cb) Ein Linienbus und ein schwarzer BMW kollidierten am Mittwochmorgen, gegen 7.10 Uhr, auf der Frankfurter Straße (170er Hausnummern). Der Bus wollte gerade aus dem Haltestellenbereich auf die Frankfurter Straße auffahren, als der 47-jährige Busfahrer vermutlich, den auf gleicher Höhe fahrenden schwarzen BMW übersah und es zum Zusammenstoß kam. Der BMW wurde über die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt, während der Bus an der Front Beschädigungen aufwies. Insgesamt, so schätzt die Polizei, entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu wenden.

Graffitischmiererei an Bushaltestelle: Zeugen gesucht – Egelsbach

(cb) Gleich mehrere Graffitischmierereien stellte ein Gemeindemitarbeiter in der Kirchstraße (20er Hausnummern) am Donnerstagnachmittag fest. Der bislang unbekannte Sprayer besprühte eine Bushaltestelle, einen Stromverteilerkasten sowie ein Werbebanner mit unterschiedlichen Schriftzügen und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098510-0 entgegen.

Zwei mutmaßlich berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen – Hanau/Steinheim

(lei) Bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Nacht zu Freitag haben Beamte der Polizeistation Großauheim mehrere Fahrzeugführer unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass nicht alle ganz nüchtern unterwegs waren. In der Zeit zwischen 22.40 und 0.30 Uhr hatten sich die Ordnungshüter zweimal für jeweils eine halbe Stunde in der Ludwigstraße auf Höhe des S-Bahnhofs Steinheim postiert und letztlich insgesamt 30 Fahrzeuge kontrolliert. Gleichwohl die Polizisten erfreulicherweise bei den meisten Fahrern weder bei ihnen selbst noch an deren Fahrzeugen etwas zu beanstanden hatten, so mussten sie jedoch bei zwei Fahrzeugführern, einem 18-jährigen Audi-Fahrer sowie einem 21 Jahre alten Mitsubishi-Lenker, feststellen, dass diese offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabis standen. Beide räumten den vorherigen Konsum auch ein und mussten anschließend mit auf die Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wird gegen sie nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der 21-Jährige hatte zudem zunächst falsche Personalien gegenüber den Kontrollkräften angegeben, um damit offenbar zu verschleiern, dass er keinen Führerschein besaß. Nachdem seine wahre Identität mittels des sogenannten Fast-ID-Verfahrens festgestellt werden konnte, kamen auf ihn zudem noch Anzeigen wegen falscher Namensangabe (§ 111 OWIG) sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Berauschte Fahrzeugführer verursachen regelmäßig Unfälle, die mitunter schwere Folgen haben können. Allein im Jahr 2022 ereigneten sich auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen 462 Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderer berauschender Mitten. Daher führen die Beamtinnen und Beamten auch regelmäßig Kontrollaktionen wie am gestrigen Abend durch, um die Sicherheit aller Straßenverkehr zu steigern.

Ein E-Bike und ein Fahrrad Akku geklaut – Bruchköbel

(cb) Ein E-Bike sowie der Akku eines weiteren E-Bikes waren die Beute von Langfingern, welche zwischen Mittwoch, 22.15 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, in eine Garage im Seewiesenring (10er Hausnummern) gelangten. Die bis dato unbekannten Täter klauten ein E-Bike, ließen den angeschlossenen Vorderreifen in der Garage zurück und entfernten aus einem anderem angeschlossenen Fahrrad den Akku und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Zeugen gesucht: Wer beschädigte die drei Autos? – Schlüchtern

(cb) An drei Fahrzeugen einer Firma mit Frankfurter Kennzeichen, welche in der Schloßstraße (20er Hausnummern) standen, sind die Scheibenwischer gewaltsam verbogen worden. Die drei Autos der Marke Ford wurden am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, auf den nebeneinander liegenden privaten Parkplätzen geparkt. Die Beschädigungen an den Firmenfahrzeugen wurden am nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, festgestellt. Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Blitzermeldung Südosthessen

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 6. Kalenderwoche 2024

(cb/mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken, Schulen und an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

05.02.2024:

L 2310, Seligenstadt (Wildgefahrenstrecke); Rodgau-Weiskirchen, Alfred -Delp Straße (Schule); B 43a, Hanau, in Fahrtrichtung Langenselbold (Unfallschwerpunkt);

06.02.2024:

L 3347, Bruchköbel, in Fahrtrichtung Ostheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); Hanau, Freigerichtstraße (Schule); B 43a, Hanau, in Fahrtrichtung Langenselbold (Unfallschwerpunkt);

07.02.2024:

L 3483, Hanau-Wolfgang, in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); B 43a, Hanau, in Fahrtrichtung Langenselbold (Unfallschwerpunkt);

08.02.2024:

L 2310, Mainhausen, in Fahrtrichtung Stockstadt (Unfallschwerpunkt); L 3001, Dietzenbach, in Fahrtrichtung Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

09.02.2024:

Gelnhausen, Philipp-Reis-Straße (Schule); Hanau, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

und 11.02.2024:

Hanau, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Dörnigheim (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).



Eröffnung Polizeiposten Gravenbruch: Neuer Standort als künftige Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger – Neu-Isenburg

(lei) Bürgerinnen und Bürger in Gravenbruch haben seit Donnerstag wieder eine unmittelbare polizeiliche Anlaufstelle vor Ort: Am Nachmittag wurde nämlich der Polizeiposten im Rahmen eines kleinen zeremoniellen Aktes in der Verwaltungsstelle am Dreiherrnsteinplatz 4 eröffnet. Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Neu-Isenburg, des Polizeipräsidiums Südosthessen sowie des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH) übergaben die neuen Räumlichkeiten, die unter anderem aus einem Doppelbüro sowie einem Lager bestehen, offiziell an die fortan dort tätigen Bediensteten, die ebenfalls der Feierstunde beiwohnten. Sie – der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Marco Gonnermann, und seine Kollegin, Polizeioberkommissarin Manuela Zeisler – stehen dort künftig für alle polizeilichen Fragen und Belange zur Verfügung.

Ihre Sprech- und Servicezeiten sind:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8.30 Uhr – 11.30 Uhr

Mittwoch von 14.00 Uhr – 18:00 Uhr

jeder erste Samstag im Monat von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr.

Telefonisch zu erreichen sind die Ordnungshüter unter der Rufnummer 06102 29025-0.

Zum Hintergrund:

Das aktuelle Gebäude, in dem neben dem Polizeiposten auch das Bürgeramt, die Stadtteilberatungsstelle, sowie eine Kindertagesstätte untergebracht sind, wurde komplett neugebaut, nachdem der in den 60er-Jahren errichtete Vorgängerbau, in dem der Polizeiposten seit 1974 seinen Sitz hatte, nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach und im März 2020 abgerissen wurde. Seither waren die Polizeibediensteten in einer mobilen Wache vor Ort präsent. Der Großteil der Neubaukosten wurde dabei von der Stadt Neu-Isenburg getragen. Für die polizeispezifische und sicherheitsbezogene Ausstattung des Polizeipostens kam das Land Hessen finanziell auf.

Senioren-Ehepaar bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Heusenstamm (ots)

(lei) Infolge einer Kollision mit einem Auto sind am frühen Donnerstagabend auf der Frankfurter Straße eine 85-jährige Frau sowie ihr 91 Jahre alter Ehemann schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte das Paar gegen 18.15 Uhr die Fahrbahn auf Höhe der Erzbergerstraße im Bereich eines Fußgängerüberwegs, als beide aus noch unbekannter Ursache von einem 32 Jahre alten Chevrolet-Fahrer, der in Richtung Neu-Isenburg unterwegs war, erfasst und auf die Straße geschleudert wurden.

Dabei zog sich der Mann schwere und seine Frau lebensbedrohliche Verletzungen zu, woraufhin sie beide in umliegende Krankenhäuser kamen. Ein Gutachter, der noch am Abend zu der von der Feuerwehr ausgeleuchteten Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache klären. In dem Zusammenhang wurde auch der Chevrolet sichergestellt.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21 Uhr gesperrt. Die Polizei in Heusenstamm sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.