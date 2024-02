Verkehrsunfall in Bad Salzschlirf

Am Freitag, 02.02.2024, kam es um 13.10 Uhr in Bad Salzschlirf in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro entstand. Die 80-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo fuhr unangekündigt vom Fahrbahnrand an und prallte gegen einen vorbeifahrenden Pkw VW Touran. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, der Wagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrradfahrerin angefahren und schwer verletzt

Auf der Landstraße 3258 zwischen den Ebersburger Ortsteilen Weyhers und Ried ereignete sich am Freitag, 02.02.2024, um 15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin war mit ihrem Canyon Rennrad in Richtung Ried unterwegs. Ein nachfolgender VW Golf, der von einer 73-jährigen Dame gesteuert wurde, wollte das Rad überholen. Aufgrund Gegenverkehrs wurde der begonnene Überholvorgang abgebrochen, dabei stieß der rechte Außenspiegel des Pkw gegen die Radfahrerin. Durch die Kollision stürzte diese in den Straßengraben und musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Durch den Bruch des Carbonrahmens entstand am Rennrad Totalschaden und am Pkw Sachschaden in einer Gesamthöhe von 10500 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda (Dienststelle – bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Mehrere Pkw durch Krähenfüße beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Freitag (02.02.) wurden in Kämmerzell im Einmündungsbereich Maidornstr./Kämmerzeller Str. mehrere Krähenfüße durch Unbekannte auf der Straße abgelegt und im Zuge dessen Fahrzeuge beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Sachverhalts wird gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Nikolausstraße brachen Unbekannte am Donnerstag (01.02.), zwischen 10.15 Uhr und 20.30 Uhr, über die Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektrokleinstfahrzeug gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. Am Mittwoch (31.01.) entwendeten Unbekannte, zwischen 16.50 Uhr und 21.20 Uhr, ein Elektrokleinstfahrzeug mit dem Kennzeichen 560 YPE. Im Tatzeitraum war das Fahrzeug mit einem Schloss an einem Fahrradständer in der Poststraße im Bereich des Bahnhofs gesichert gewesen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 700 Euro. An dem Sicherungsschloss entstand geringer Sachschaden von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sprengung eines Geldautomaten und Gebäudebrand in Eiterfeld – Polizei bittet um Hinweise

Eiterfeld. Am frühen Freitagmorgen (02.02.), gegen 2.10 Uhr, wurde in einem Bankgebäude in der Bahnhofstraße ein Geldautomat gesprengt. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Zeugen hatten einen lauten Knall wahrgenommen und die Rettungskräfte informiert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprengten mehrere unbekannte Täter einen Geldautomaten und flüchteten im Anschluss vermutlich in einem dunklen Pkw, bei dem es sich möglicherweise um ein Fahrzeug des Herstellers Audi gehandelt haben könnte. Ob die Täter dabei Bargeld erbeuteten, ist derzeit noch unklar.

Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Bankgebäude aus derzeit noch ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löschmaßnahmen und konnte hierdurch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Umliegende Anwohner wurden zu ihrer Sicherheit aus den Häusern evakuiert. Gegen kurz vor 8 Uhr konnten die Flammen durch die Feuerwehr schließlich gelöscht werden. Das Bankgebäude brannte vollkommen aus. Ersten Schätzungen zufolge, liegt der Sachschaden im oberen sechsstelligen Bereich.

Bislang führten die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Personen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft in Fulda haben die ersten Ermittlungen zur Geldautomatensprengung sowie der Brandursache aufgenommen. Vor diesem Hintergrund und einer potentiellen Einsturzgefahr des Gebäudes, ist der Tatort momentan noch weiträumig abgesperrt. Der Verkehr wird dementsprechend ebenfalls umgeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Hessische Landeskriminalamt – BAO effectus – übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tatortes verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.