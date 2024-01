Verkehrsunfallflucht und Beleidigung von Polizeibeamtinnen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 25.01.2024 um 14:28 Uhr, verursachte ein 71-jähriger Schifferstadter zunächst in der Paul-Egell-Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in ein nahegelegenes Parkhaus. Hierdurch entstand an einem ordnungsgemäß geparkten PKW Sachschaden.

Der Verkehrsunfall konnte durch zwei aufmerksame Zeugen beobachtet werden. Das Fahrzeug des Verursachers konnte im Parkhaus dann als unfallbeteiligtes Fahrzeug identifiziert werden. Der zugehörige Fahrer konnte durch die Polizei in einem nahe gelegenen Krankenhaus angetroffen werden, als dieser seine dort in Behandlung befindliche Gattin besuchte.

Hierbei zeigte dieser sich keineswegs einsichtig und beleidigte die eingesetzten Beamtinnen mehrfach. Dies bekamen mehrere Mitarbeiter des Krankenhauses, sowie Besucher und andere Patienten mit. Den Schifferstadter erwarten nun Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, sowie Beleidigung.

Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die im Krankenhaus anwesenden Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Fuchs im Hof

Speyer (ots) – Am Donnerstag 25.01.2024 um 18:15 Uhr meldete eine 40-jährige Anwohnerin, dass sich ein Fuchs in ihrem Hof in der Allerheiligenstraße befinden würde. Das augenscheinlich gesunde Tier konnte durch eine Streife und der Tierrettung Rhein-Neckar eingefangen und in einen in der Nähe gelegenen Wald in die Freiheit entlassen werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Speyer (ots) – Am Donnerstag 25.01.2024 um 14:35 Uhr, kam es zum Auffahrunfall zweier die Waldseer Straße in Richtung Otterstadt, fahrenden PKW. Hierbei bremste die voraus fahrendende 39-jährige Seat-Fahrerin aus Speyer ihren PKW ab. Die hinter ihr fahrende 19-jährige VW Fahrerin aus Waldsee fuhr dieser auf.

Die Speyererin erlitt durch den Aufprall Nackenschmerzen. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. An beiden weiterhin fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500 EUR. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang an.

Fahrraddiebstähle in der Schwerdstraße

Speyer (ots) – Am Donnerstag 25.01.2024 um 09:24 Uhr, wurde eine aufmerksame 26-jährige Speyererin auf einen Mann mittleren Alters aufmerksam, welcher sich in der Schwerdstraße an mehreren Fahrrädern zu schaffen machte. Die Polizei konnte den Fahrraddieb dort antreffen. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte zu den rechtmäßigen Besitzern den sichergestellten Fahrrädern bzw. Fahrradteilen vor.

Wer hat sein Fahrrad im Bereich Schwerdstraße abgestellt gehabt und vermisst dieses oder Fahrradteile? Sich hier angesprochen fühlende Personen werden gebeten sich mit Eigentumsnachweis schnellstmöglich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Wer hat im Bereich Schwerdstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.