Landau: Die Polizei-News

Gefährliche Körperverletzung und weitere Anzeigen

Landau (ots) – Am 25.01.2024 wurde der Polizei Landau eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 4 Personen gemeldet, welche sich in der Ostbahnstraße in Höhe des Ostparks zugetragen haben soll. Vor Ort konnte der 34-jährige Geschädigte angetroffen werden. Dieser war alkoholisiert und gab an, dass 3 minderjährige Personen ohne ersichtlichen Grund auf ihn eingeschlagen hätten. Hierdurch wurde er am Kopf und an der Hand leicht verletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnte am Hauptbahnhof eine 15-Jährige festgestellt werden, die an der Tat beteiligt war. Die 15-Jährige musste aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Im weiteren Verlauf trat sie einem Polizeibeamten ans Bein, trat gegen den Streifenwagen, beleidigte unentwegt und spuckte um sich. Auf der Dienststelle wurde sie ihrem Betreuer überstellt. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

1 x bekifft, 1 x alkoholisiert

Landau (ots) – Gleich zwei Fahrer eines E-Scooters mussten am 25.01.2024 beanzeigt werden. Gegen 16:30 Uhr wurde in der Fassendeichstraße ein 40-Jähriger kontrolliert. Es konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von knapp einer Promille. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot für fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge einstellen müssen.

Gegen 18 Uhr wurde in der Straße „Am alten Güterbahnhof“ ein 39-Jähriger kontrolliert. Es konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Auf ihn wird nun ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen.