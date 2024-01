Alkoholisiert auf dem Nachhauseweg

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntag 21.01.2024 konnten Polizeibeamte einen grauen VW Golf beobachten, welcher in der Wollstraße im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 27-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,07 Promille festgestellt werden. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und stellte den Führerschein des Fahrers sicher.

PKW entwendet und mehrere Verkehrsunfälle verursacht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 21.01.2024 kam es gegen 02:10 Uhr in der Eichendorffstraße in Ludwigshafen Süd zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich der unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zu einem dort geparkten PKW verschafft. Im Anschluss rangierte der Fahrzeugführer mit dem entwendeten PKW derart unkontrolliert, dass hierbei fünf weitere PKW und eine Straßenlaterne beschädigt wurden.

Schlussendlich kam der unfallverursachende PKW in einem Vorgarten zum Stehen, von wo sich der Täter fußläufig in unbekannte Richtung entfernte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100.000 EUR. Die Polizei hat umfassende Spurensicherungsmaßnahmen betrieben und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Kraftfahrzeugdiebstahl und unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Hinweise zum Unfallhergang oder einem möglichen Unfallverursacher werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegengenommen.