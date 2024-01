Schlägerei mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankenthal (ots) – Zunächst wurde der Polizei Frankenthal am 21.01.2024 gegen 01:15 Uhr aus einer Bar in der Wormser Straße in Frankenthal körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Bei Eintreffen der Streifen konnte oder wollte zunächst keine der anwesenden Personen Auskunft zu dem Sachverhalt geben. Jedoch begann der spätere Beschuldigte, ein 40-jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, vor den eingesetzten Beamten wegzurennen.

Er wurde eingeholt und sollte einer Identitätsfeststellung unterzogen werden, worauf er Widerstand leistete, indem er sich u.a. massiv sperrte und die Beamten massiv beleidigte. Kurz darauf versuchte ein 20-jähriger Frankenthaler sich ebenfalls durch einen Sprint den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Dieser konnte auch durch die Beamten eingeholt und widerstandslos zurück zur Tatörtlichkeit gebracht werden.

Dort gab dann an, dass es zum Streit mit dem Beschuldigten des Widerstands gekommen sei, worauf dieser im unvermittelt ins Gesicht geschlagen habe. Dabei sei dann ein Gerangel entstanden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen durch die Auseinandersetzung in der Bar. Durch die Widerstandshandlung des Beschuldigten erlitt ein Polizeibeamter ebenfalls leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Dem Beschuldigten wurde durch einen Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Frankenthal (ots) – Am Samstag 20.01.2024 gegen 22:30 Uhr, meldete ein 66-jähriger Zeuge der Polizei, dass es soeben zu einer Verkehrsunfallflucht in der Brunnengasse in Frankenthal gekommen sei. Ein blauer VW Polo sei gegen einen geparkten weißen Ford Fiesta gefahren und habe sich anschließend entfernt. Durch das übermittelte Teilkennzeichen konnte im Rahmen der sofortigen und intensiven Fahndungsmaßnahmen das flüchtige Fahrzeug samt dem 19-jährigen Fahrer und späteren Beschuldigten angetroffen werden.

Im Rahmen der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnten frische Unfallschäden festgestellt werden. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren werden Unerlaubtem Entfernen von Unfallort eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 4.500 Euro liegen.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Vollendeter Trickdiebstahl

Frankenthal (ots) – Zu einem vollendeten Trickdiebstahl kam es am Samstag 20.01.2024 gegen 13:10 Uhr im Starenweg in Frankenthal. Zwei bislang unbekannte Täter (beide ca. 30 Jahre, südländisches Aussehen) sprachen ein Ehepaar an, welches dort gerade mit Schneeräumarbeiten beschäftigt war. Sie baten darum eine größere Geldsumme bei dem Paar deponieren zu dürfen, da sie für ein paar Tage geschäftlich weg müssten.

Die Geschädigten willigten ein und öffneten ihren im Hause befindlichen Tresor. Diese Gelegenheit nutzen die Täter um eine Schmuckschatulle zu entwenden, in dem sich diverse Schmuckgegenstände befanden. Der Schaden liegt in niedrigem fünfstelligem Betrag. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.