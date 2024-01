Neustadt: Sparkasse Rhein-Haardt fördert digitale Bildung am Käthe-Kollwitz-Gymnasium mit Spende von 10 iPads

Neustadt an der Weinstraße – Die Sparkasse Rhein-Haardt setzt ein starkes Zeichen für die Förderung digitaler Bildung und unterstützt das Käthe-Kollwitz-Gymnasium Neustadt mit einer Spende von 5.000 Euro.

Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, freute sich im Rahmen einer Unterrichtsstunde Schulleiter Stefan Vogt die damit erworbenen 10 iPads offiziell zu übergeben. Die Schülerinnen und Schüler einer 11. Klasse demonstrierten, wie mit einem speziellen KI-basierten Programm Fragen geschrieben werden können, wobei die künstliche Intelligenz die Rolle einer berühmten Persönlichkeit, die zum Unterricht passt, einnahm und beantwortete. So gab beispielsweise die Nobelpreisträgerin Marie Curie im Chemieunterricht die Antworten auf Schülerfragen.

Die mobilen Geräte werden gezielt unterrichtsbezogen eingesetzt, um Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die über keine eigenen Endgeräte verfügen. Die Einsatzmöglichkeiten der Tablets sind vielfältig und erstrecken sich über sämtliche Klassenstufen, von der 5. bis zur 13. Klasse. Vorstandsvorsitzender Andreas Ott betonte, die Sparkasse wolle dabei helfen, die digitale Bildung auszubauen. „Wichtig ist für Schülerinnen und Schüler eine sinnvolle Nutzung digitaler Medien, verbunden mit eigenverantwortlichem Lernen. Hierzu sollen die 10 iPads beitragen.“ Ott hob hervor, dass die digitale Bildung der Schlüssel für Teilhabe in der Gesellschaft von morgen sei.

Die Schulleitung und die Schülerschaft des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums bedanken sich herzlich für diese wertvolle Unterstützung, die einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Bildungschancen junger Menschen leistet. „Die iPads komplettieren unsere bisherigen und wir können so 40 Geräte bei den über 900 Schülerinnen und Schülern zum Einsatz bringen“, so Schulleiter Stefan Vogt. Der Förderverein der Schule hat zudem vier Transportkoffer gesponsert. Die Jugendlichen im souveränen Umgang mit Medien fit zu machen, wird am Käthe-Kollwitz-Gymnasium, das auch Informatikprofilschule ist, schon seit Jahren erfolgreich praktiziert. Ab der 5. Klasse wird automatisch eine Schulstunde Informatik angeboten.

Bereits vor fünf Jahren hat die Sparkasse Rhein-Haardt die Notwendigkeit der Unterstützung der Schulen bei der Digitalisierung erkannt. Das regionale Finanzinstitut förderte mit 285.000 Euro den Erwerb digitaler Infrastruktur für Grund- und weiterführende Schulen in Neustadt an der Weinstraße, Frankenthal und im Landkreis Bad Dürkheim.