Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Echzell: In KiK-Markt eingestiegen –

Auf Beute aus einem Bekleidungsdiscounter hatten es unbekannte Diebe in der Straße „Am Mühlbach“ abgesehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen die Täter auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster ein und kletterten hinein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Zeugen, die die Täter in der Nacht am KIK-Markt beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeugen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Nidda-Ulfa: An Haus, Zaun und Auto vergriffen –

Schäden in Höhe von mindestens 12.000 Euro ließ ein Unbekannter auf einem Grundstück in der Straße „Alte Burg“ zurück. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschmierte er mit Farbe und Bauschaum die Eingangstür sowie die Fenster des Hauses. Zudem schüttete er Benzin und Öl auf eine Mauer und auf dem Boden aus. Letztlich sprühte er Bauschaum in den Auspuff eines auf dem Grundstück geparkten grünen Kia. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Täter beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen? Hat sich der Täter in den sozialen Medien oder über Messenger mit der Tat gebrüstet? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Limeshain-Rommelhausen: Stute verletzt / Polizei bittet um Mithilfe –

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, verletzte ein Unbekannter Anfang Dezember eine auf einer Koppel bei Rommelshausen stehende Stute. Die Koppel liegt ein einer betonierten Straße, die von der Landstraße zwischen Hammersbach und Rommelhausen nach links abgeht – die Anschrift lautet „Außerhalb Kiesberg“. Die verletzte und eine weitere Stute standen am 06.12.2023 (Mittwoch), zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr – gegenüber dem dortigen Anwesen der Besitzerin – auf einer umzäunten Wiese. Nach dem Zurückführen der beiden Pferde in den Stall, fiel eine Wunde im Genital-Bereich einer Stute auf. Offensichtlich wurden dem Pferd dort und an einem Innenschenkel Schnittverletzungen zugefügt. Ein Veterinär übernahm die Erstversorgung – letztlich musste die Stute am nächsten Tag in einer Klinik operiert werden. Die Koppel liegt an einem bei Spaziergängern beliebten Betonweg. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die am 06.12.2023 (Mittwoch) dort unterwegs waren und in diesem Zusammenhang Personen an der Koppel oder direkt an den Pferden beobachteten. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Nidda – Bad Salzhausen: Zwei Autos beschädigt und geflohen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht gestern Abend in der Straße „Im Seefeld“ bittet die Büdinger Polizei um Mithilfe. Zwischen 20.15 Uhr und 20.25 Uhr schreckte eine Anwohnerin wegen eines lauten Knalls auf. Als sie nachschaute, erkannte sie die blonde Fahrerin eines weißen Kleinwagens, der offensichtlich gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen gestoßen war. Die Frau schaute sich den Schaden an ihrem weißen Kleinwagen an und fuhr dann in Richtung Liebigstraße davon. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die unbekannte Unfallfahrerin in Richtung Liebigstraße unterwegs war und aus bisher nicht bekannten Gründen mit ihrem weißen Kleinwagen gegen einen dort geparkten Peugeot stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot wiederum auf einen davorstehenden Citroen Berlingo gedrückt. Die Blechschäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. An der Unfallstelle blieben Betriebsflüssigkeiten des weißen Kleinwagens zurück. Der Unfallfluchtermittler der Büdinger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoßt des weißen Kleinwagens gestern Abend beobachtet? Wo ist seitdem in diesem Zusammenhang ein weißer Kleinwagen mit einem frischen Frontschaden aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu der blonden Frauen machen, die den Unfallwagen gestern Abend steuerte? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Vilbel: Audi geklaut –

Auf einen weißen Audi A5 Sportback hatten es Diebe in der Friedberger Straße abgesehen. Der Wagen stand am Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr auf dem Hof eines Reifenhändlers. Die Diebe schoben ein Rolltor zur Werkstatt hoch, griffen sich von einem Brett die Schlüssel des Audis und machten sich mit dem rund 15.000 Euro teuren Gefährt aus dem Staub. An dem A5 sind die Kennzeichen „FB-AH 278“ angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des weißen Audi A5 Sportback nehmen die Ermittler der Bad Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.