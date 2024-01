Frankfurt – Dornbusch: Verkehrsunfall mit U-Bahn

Frankfurt (ots) – (yi) Am Montag (08.01.2024) kam es auf der Eckenheimer

Landstraße, auf Höhe der U-Bahnhaltesstelle „Hauptfriedhof“, zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer U-Bahn kollidierte. Eine Person wurde

leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 82-Jährige gegen 16:10 Uhr mit ihrem

Auto die Eckenheimer Landstraße stadtauswärts in Richtung Marbachweg. Auf Höhe

der U-Bahnhaltestelle „Hauptfriedhof“ entschied sie sich zu wenden, während die

Ampel zu diesem Zeitpunkt rot anzeigte.

Ebenfalls in selbige Richtung fahrend, näherte sich die U5 nach Preungesheim. Da

sich die Fahrerin im verbotswidrigen Wendevorgang befand, kollidierte sie mit

der U-Bahn. Rettungskräfte verbrachten die ältere Dame ins Bürgerhospital. Nach

ambulanter Behandlung entließ man die 82-Jährige. Der Fahrer und die Fahrgäste

der U-Bahn blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden im niedrigen

fünfstelligen Bereich.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Brand auf der A3 führt zu vorübergehender Vollsperrung

Frankfurt (ots) – (lo) Der Fahrer eines Opel Corsa, der gestern Nachmittag

allein auf der BAB 3 in Richtung Süden unterwegs war, bemerkte während der Fahrt

in Höhe der Zufahrt Frankfurt-Süd ein plötzliches Ruckeln und einen

Leistungsverlust an seinem Fahrzeug.

Nachdem er auf den Standstreifen ausgewichen war, stellte er beim Aussteigen

eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Motorraum fest.

Wenig später stand der Corsa in Vollbrand. Der 39-jährige Rodgauer blieb

unverletzt.

Während der Löscharbeiten musste die BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg für etwa

eine Stunde voll gesperrt werden.

Frankfurt – Innenstadt: Minderjährige auf der Zeil bedroht – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend gegen 20.15 Uhr kam es auf der Zeil im

Bereich „Holzgraben“ zu einem Vorfall, bei dem eine vierköpfige Personengruppe

drei minderjährige Jungen anpöbelte.

Ein Täter zog ein Messer und Pfefferspray und bedrohte einen 16-jährigen

Geschädigten. Ein weiterer Täter durchsuchte einen zweiten, 15 Jahre alten

Geschädigten nach Bargeld, fand jedoch keines. Der dritte, ebenfalls 15-jährige

Geschädigte wurde zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, woraufhin dieser zwei

5-Euro-Scheine aushändigte. Die Täter flüchteten in Richtung Zeil/Hauptwache.

Im Rahmen der Fahndung wurde ein 14-jähriger Tatverdächtiger an der

U-Bahnhaltestelle „Ostbahnhof“ festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen den

Erziehungsberechtigten übergeben.

Täterbeschreibung:

Täter 1

Männlich, etwa 14-16 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkle kurze Haare, schwarzer

Flaum, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe mit weißen

Applikationen.

Täter 2:

Männlich, etwa 14-16 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, schwarze kurze Haare, blaue

Winterjacke, schwarze Schuhe mit weißen Applikationen.

Täter 3:

Männlich, etwa 14-16 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, schwarze Winterjacke,

schwarze „Adidas“-Jogginghose, schwarze Schuhe mit „Nike“-Emblem.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier oder jede andere

Polizeidienststelle unter der Rufnummer 069 755 10100 entgegen.

Frankfurt – Dornbusch: 44-jähriger Mann bei Polizeieinsatz festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag (09. Januar 2024) kam es im Stadtteil

Dornbusch zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem ein 44-jähriger Mann

festgenommen wurde, der unter anderem Mitarbeiter des Sozialrathauses bedrohte.

Gegen 13:50 Uhr ging über den Notruf die Meldung ein, dass sich eine Person im

Sozialrathaus Dornbusch befände, die Mitarbeiter mit einer Waffe bedrohe und

auch bereits geschossen habe.

Umgehend begab sich eine Vielzahl alarmierter Polizeikräfte in die Straße „Am

Grünhof“ und suchte das betreffende Gebäude auf. Während die Räumungsmaßnahmen

begannen, trat ein verdächtiger Mann aus dem Eingangsbereich ins Freie, den

Polizeibeamte zu Boden brachten und festnahmen. Anschließend erfolgte durch das

Überfallkommando eine Absuche des Gebäudes. Hierbei fanden Beamte auch eine

Schreckschusswaffe auf.

Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 44-jährigen Mann, der nach

derzeitigen Erkenntnissen mittags das Gebäude betrat. Offenbar verlief ein

Gespräch nicht nach seinen Vorstellungen, sodass er in der Folge mehrere

Mitarbeiter mit einer Waffe bedrohte. Dabei kam es auch zur Schussabgabe, wobei

jedoch niemand verletzt wurde. Jedoch beleidigte der Mann einen Mitarbeiter,

verletzte einen weiteren mit einem Schlag gegen den Kopf und raubte beiden unter

Vorhalt der Waffe Bargeld. Danach begab er sich zum Ausgang, wo seine Festnahme

erfolgte.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnten ca. 60 Gramm Haschisch, Munition sowie

ein Schlaggerät aufgefunden werden. Im Rahmen einer angeordneten

Wohnungsdurchsuchung fanden Beamte zudem noch ein Luftgewehr, weitere Munition

und einen Schlagstock auf.

Der verletzte Mitarbeiter kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Für den 44-Jährigen ging es für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er muss sich nun wegen des schweren Raubes,

der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung und der Verstöße gegen das

Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Er soll heute dem

Haftrichter vorgeführt werden.