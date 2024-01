Zeugen von Handtaschenraub in Goethestraße gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Die Kasseler Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Handtaschenraubes, der sich am Freitagnachmittag im Bereich Goethestraße, Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße ereignet haben soll. Eine 23-Jährige aus Kassel hatte am Wochenende bei der Polizei zur Anzeige gebracht, dass sie dort gegen 17 Uhr von einem ihr unbekannten Mann verfolgt und schließlich ihrer Handtasche mitsamt Wertsachen beraubt worden sei. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Täters, weshalb die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nun um Hinweise von Zeugen bitten. Bei dem Räuber, der der 23-Jährigen die schwarze Handtasche gewaltsam entrissen haben soll und in Richtung Bahnhof Wilhelmshöhe flüchtete, hatte es sich nach Angaben des Opfers um einen ca. 1,75 Meter großen Mann mit muskulöser Statur, dunklen Augen, buschigen Augenbrauen, kurzem Dreitagebart und dunklerem Teint gehandelt. Er soll eine schwarze Sturmhaube getragen haben und mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Sneakers bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder den Ermittlern des Kommissariats 35 Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Nächtliche Kellereinbrüche in Niederzwehren: Polizei nimmt zwei Verdächtige bei Fahndung fest

Kassel-Niederzwehren: Ein Fahndungserfolg ist der Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag nach mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrparteienhaus im Kasseler Stadtteil Niederzwehren gelungen. Ein Anwohner war gegen 00:30 Uhr durch verdächtige Geräusche in dem Haus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte die beiden Täter beim Blick aus dem Fenster noch mit erbeuteten Fahrrädern flüchten sehen, woraufhin er den Notruf 110 wählte. Umgehend waren mehrere Streifen hinzugeeilt und hatten mithilfe der vom Zeugen abgegebenen Beschreibung die Fahndung nach den beiden Einbrechern aufgenommen. Diese führte gegen 1:15 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Frankfurter Straße zur Festnahme von zwei 45 Jahre alten Tatverdächtigen aus Fritzlar und Kassel. Auch ein Mountainbike und einen E-Scooter, beides Diebesgut aus einem der aufgebrochenen Keller, fanden die Polizisten bei den festgenommenen Männern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter mit mitgebrachtem Werkzeug drei Kellerabteile aufgehebelt und es offenbar auf Fahrräder sowie den Elektroroller abgesehen. Ein erbeutetes Pedelec, das die Einbrecher auf ihrer Flucht in einem nahegelegenen Gebüsch zurückgelassen hatten, wurde von den Polizisten sichergestellt und an die Eigentümerin zurückgegeben. Die beiden Tatverdächtigen brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Die weiteren Ermittlungen, bei denen auch geprüft wird, ob sie für weitere Kellereinbrüche verantwortlich sind, werden bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt.