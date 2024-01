Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Am Dienstag, dem 09.01.2024, gegen 12.24 Uhr ereignete sich in Flieden in der Königreichallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Flieden befuhr mit ihrem Fahrzeug die Königreichallee in Richtung Adenmühle. Ein 25-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aus dem Wartburgkreis wollte die Königreichalle von der Straße An der Fliede aus in Richtung Hauptstraße kreuzen. Hierbei übersah er den Pkw der vorfahrtsberechtigten Autofahrerin aus Flieden.

Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 19500,-EUR. Die Autofahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Diebstahl einer Kupfervase

Kalbach. Zwischen Donnerstag (28.12.), gegen 15 Uhr, und Donnerstag (04.01.), gegen 15 Uhr, kam es in der Hessenstraße in Niederkalbach auf dem dortigen Friedhof zum Diebstahl einer Kupfervase von einem Grab. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelten die unbekannten Täter die verschraubte und verklebte Vase von der Grabplatte ab und entwendeten diese. Der Sachschaden an der Grabplatte wird auf rund 50 Euro geschätzt. Der Wert der entwendeten Vase liegt bei etwa 20 Euro. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kennzeichen

Fulda. Von einem Skoda Kodiaq entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (03.01.) und Sonntag (07.01.) die beiden amtlichen Kennzeichen „WO-KI 72“. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Magdeburger Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Fußgängerin

Bad Hersfeld. Am Freitag (05.01.)2024, gegen 6:20 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Weißenborn die Leinenweberstraße in aufsteigender Richtung. Nach aktuellem Kenntnisstand bog er dort nach links auf ein Anwesen in ein und stieß aus noch unklarer Ursache mit einer 38-jährigen Fußgängerin aus Bad Hersfeld, welche die Zufahrt zu dem Grundstück passierte, zusammen. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.

Zusammenstoß

Philippsthal. Am Samstag (06.01.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Ford aus Vacha die Straße „Am Zollhaus“ aus Richtung Röhrigshof in Richtung Vacha. Eine 71-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Heringen wollte zeitgleich von einem Parkplatz neben der Fahrbahn wieder auf diese auffahren und kollidierte dabei aus noch unbekannten Gründen mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrer aus Vacha. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Unfall mit Schwerverletzten

Philippthal. Am Sonntag (07.01.), gegen 18:15 Uhr, befuhr eine 70-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Philippsthal die Straße „Am Zollhaus“ aus Richtung Heimboldshausen in Richtung Vacha. Ein 18-jähriger Fahrer eines Moped Simson aus Unterbreitzbach fuhr gemeinsam mit seinem 16-jährigen Beifahrer in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung „Am Zollhaus/Brückenstraße“ stieß die Pkw-Fahrerin aus noch unbekannter Ursache mit dem Mopedfahrer zusammen. Der Mopedfahrer sowie sein Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.200 Euro.

Alleinunfall

Kirchheim. Am Sonntag (07.01.), gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Toyota aus Bebra die L 3159 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Kirchheim. Kurz vor Reckerode kam er in einer scharfen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Kurz darauf stellte sich heraus, dass entstempelte Kennzeichen angebracht und sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Montag (08.01.), gegen 3:40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Sprinters aus Tann die K 17 aus Richtung Wippershain kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei verlor er aus unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde dann durch das Überfahren eines Erdwalls nach links geschleudert. Das Fahrzeug kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bebra. Am Montag (08.01.), gegen 17.20 Uhr, befuhr ein Opel-Meriva-Fahrer aus Bebra die Kasseler Straße stadteinwärts aus Richtung Rotenburg kommend und wollte nach aktuellem Kenntnisstand in Höhe der Marie-Juchacz-Straße in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei stieß er aus noch unklarer Ursache mit einer bereits im Kreisverkehr befindliche Renault-Kangoo-Fahrerin aus Bebra. Es entstand Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

VB

Unfall beim Abbiegen

Lauterbach. Am Donnerstag (04.01.), gegen 6.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine die Gorthestraße. Derzeitigen Erkenntnissen nach wollte dieser nach rechts auf die Adolph-Spieß-Straße einbiegen, musste aufgrund der Länge des Sattelzuges jedoch rangieren. Dabei beschädigte der 53-Jährige mit seinem Gespann einen Zaun, einen Betonpfosten sowie einen Strom- sowie Glasfaserverteilerkasten. Es entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro.

Auto aufgebrochen

Bad Hersfeld. Die Scheibe eines Skoda Kamiq schlugen Unbekannte in der Nacht zu Montag (08.01.) ein. Anschließend entwendeten die Täter Werkzeuge sowie ein Handy im Gesamtwert von rund 1.200 Euro aus dem Wagen. Zur Tatzeit stand das Auto – an dem Schaden von circa 200 Euro entstand – in der Stresemannallee. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de