Taxifahrer wird von Fahrgast beleidigt und geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein Taxifahrer rief am Mittwochabend die Polizei zu Hilfe, weil er Probleme mit einem Passagier hatte. Laut den Angaben des 56-jährigen brachte er, wie vereinbart, eine Frau in die Eisenbahnstraße. Schon auf der Fahrt beleidigte die 46-Jährige den Fahrer unentwegt.

Als der weibliche Fahrgast darum bat auszusteigen, fand sie ihr Handy nicht mehr. Da die Frau dem 56-Jährigen unterstellte, das Handy eingesteckt zu haben, schlug sie ihm mehrfach ins Gesicht. Die hinzugerufenen Beamten fanden das Handy im Innenraum des Taxis und händigten es der Mitfahrerin wieder aus.

Sternsinger bringen Segen für die Polizei in der Westpfalz (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Rund um den „Dreikönigstag“ am 06.01.2024, sind alljährlich die Sternsinger unterwegs. Schon traditionell überbrachte die Sternsinger-Gruppe der Pfarrei Heiliger Martin in Kaiserslautern am heutigen Donnerstag den Segen der Weihnacht für die Polizei in der Westpfalz. Das diesjährige Thema der Sternsinger-Aktion ist die Unterstützung zweier Projekte in den Partnergemeinden in Ruanda und Uruguay. In Ruanda soll unter anderem Teenagermüttern geholfen werden, die ungewollt schwanger und danach von ihren Familien verstoßen wurden. In Uruguay soll ein Kinderhaus zum Schutz von Jugendlichen unterstützt werden. Die als „Heilige Drei Könige“ verkleideten Kinder sangen zusammen mit zwei Sternträgern Lieder und baten um Geldspenden, die in die genannten Projekte fließen werden.

Der Leitende Kriminaldirektor Hans Kästner, seit November neuer Behördenleiter des Polizeipräsidiums Westpfalz, empfing die Gruppe und war sichtlich von ihren Vorträgen beeindruckt. Er dankte ihnen und würdigte ihren Einsatz. „Mit eurem Engagement setzt ihr ein Zeichen, hier in Kaiserslautern und mit allen Sternsingern weltweit, sich für Schwächere einzusetzen!“, stellte er heraus. Für den guten Zweck spendete Hans Kästner einen Geldbetrag, worüber sich alle sehr freuten.

Im Anschluss an ihren Vortrag durften die Kinder die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 erkunden und sich sogar in einen Streifenwagen setzen, um das Gefährt auch mal von innen zu inspizieren.

Die traditionelle Segensbitte „20 * C + M + B + 24“ („Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus) ist nun am Haupteingang des Polizeipräsidiums in der Logenstraße zu lesen. |kfa

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in der Barbarossastraße verletzte sich ein Fußgänger. Rettungskräfte versorgten den 42-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Zu dem Unfall kam es gegen 19:40 Uhr, als ein 23-jähriger Mann mit seinem Toyota Camry, von der Kantstraße in die Barbarossastraße einbog. Bei dem Abbiegevorgang stieß er gegen den 42-jährigen Mann, der gerade dabei war, die Straße an der Fußgängerampel zu überqueren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Vorfahrt missachtet und davongefahren

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag erschien ein 66-jähriger Stadtbewohner bei der Polizei und meldete eine Verkehrsunfallflucht in der Sickinger Straße. Nach seinen Angaben fuhr er gegen 12:30 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Leipziger Straße, als ein Opel Astra von der Stresemannstraße kommend einbog.

Hierbei stieß der Opel gegen den vorfahrtsberechtigten Skoda und verursachte leichten Sachschaden am linken Kotflügel des Wagens. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr aber kurz darauf davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Sachbeschädigung durch das Entzünden eines Böllers

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – In der Feldstraße ist eine Überwachungskamera durch das gezielte Entzünden eines Böllers völlig zerstört worden. Die Tat ereignete sich bereits am 27.12.2023 gegen 23 Uhr. Bei dem Täter könnte es sich um Jugendliche gehandelt haben, wobei einer am Tatabend eine dunkle Adidas-Trainingshose und weiße Nike-Sportschuhe mit dunklem Logo trug.

Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl bitten die Bürger etwaige Erkenntnisse, welche zur Aufklärung der Tat führen könnten, unter der Tel: 06371 805-0 zu melden!|pilan