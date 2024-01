Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Dienstag 02.01.2024 gg. 15 Uhr, kam es auf der B9 Höhe Rheindürkheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Im Einmündungsbereich Sommerdamm (B9)/Kirchstraße wollte eine 53-jährige Wormserin mit ihrem Audi von der B 9 nach rechts in die Kirchstraße nach Rheindürkheim abbiegen und befuhr die Abbiegespur. In selbiger Absicht wechselte der Fahrer eines weißen Transporters mit 4 bis 6 Passagieren ebenfalls auf die Rechtsabbiegerspur.

Hierbei übersah er den zu diesem Zeitpunkt rechts neben ihm befindlichen Audi und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Beide Beteiligten fuhren in der Kirchstraße Höhe Ruhrstraße an den rechten Fahrbahnrand und unterhielten sich kurz. Der Fahrer des weißen Transporters (mutmaßlich Sprinter oder Kleinbus) gab an, Fahrer einer Firma Namens „KS“ zu sein und müsse noch seine Passagiere wegfahren und käme dann wieder zur Unfallstelle zurück.

Die notwendigen Daten wie Personalien, Anschrift und Kennzeichen wurden zu diesem Zeitpunkt nicht ausgetauscht. Auch kam der Fahrer nicht wieder an die Örtlichkeit zurück. Der Unfall wurde durch die immer noch sichtlich vom Geschehen beeindruckte 53jährige Wormserin dann etwa eine halbe Stunde später der Polizei gemeldet.

Der weiße Kleinbus müsste an der rechten Fahrzeugseite einen entsprechenden Schaden aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei unter der u.g. Rufnummer entgegen.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsgefährdende Fahrmanöver auf der BAB63

Wörrstadt (ots) – Am Dienstag, den 02.01.2024 kommt es gegen 14:30 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz, zwischen den Anschlussstellen Biebelnheim und Nieder-Olm zu mehreren verkehrsgefährdenden Fahrmanövern durch einen VW Passat.

Im beschriebenen Bereich soll der VW Passat mehrfach erhebliche Schlangenlinien gefahren sein. Zudem soll es zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrverhalten oder den Beinahe-Zusammenstößen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der 06132-9500 in Verbindung zu setzen.