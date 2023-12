Unfallflucht auf der Lohwiese

(ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl- oder auf dem Obi-Parkplatz bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Donnerstag 28.12.2023 zwischen 13.20 Uhr und 14.30 Uhr stellte ein Dillenburger dort seinen grauen BMW X3 ab. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten touchierte der Flüchtige den BMW an der Heckstoßstange und ließ einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zurück.

Beide Parkplätze sind als Unfallorte möglich. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel: (02771) 9070 entgegen.

