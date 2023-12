Neustadt: Brand durch Böller

Offenbar durch hineingeworfene Böller geriet in der Allee ein Altkleidercontainer in Brand, ein daneben stehender Container wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen berichteten, dass 6 nicht näher zu beschreibende Jugendliche am Donnerstag 28.12.2023 gegen 21.30 Uhr, Böller in den mit Kleidung gefüllten Container geworfen hatten.

Die Feuerwehr löschte den Brand, den entstandenen Schaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen 06428/93050.

Marburg: Zeugensuche nach Auseinandersetzung

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 30-jähriger Marburger in der Nacht zu Freitag, 29. Dezember, in der Barfüßerstraße in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit vier unbekannten Männern. Im Zuge dessen sprühte einer von ihnen gegen 0.20 Uhr wohl Pfefferspray ins Gesicht des Marburgers, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Zur Beschreibung der Männer liegen nur wenige Angaben vor.

Demzufolge soll einer der Männer „dick“ sein und eine Brille getragen haben. Ein anderer ist auffällig dünn, der dritte ist ebenfalls dünn und trug eine dunkle Jacke mit einer hellen Kapuze, zum vierten liegen keine Beschreibungen vor.

Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Kabel entwendet

Aus vier Stockwerken eines Rohbaus in der Rudolf-Bultmann-Straße entwendeten Diebe EDV- und Stromkabel in bislang unbekannter Menge. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag 22.12. um 17 Uhr und Mittwoch 27.12.2023 um 07 Uhr. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen:

Wem ist im genannten Zeitraum auf der Lokschuppen-Baustelle etwas Ungewöhnliches aufgefallen?

Wer hat Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: VW touchiert

In der Nacht auf Donnerstag, 28. Dezember, touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren im Amselweg einen geparkten grauen VW Golf und verursachte dabei einen etwa 2.500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte zwischen 23-05 Uhr unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Taxi auf Klinikparkplatz touchiert

Am Haupteingang des Krankenhauses in der Baldingerstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 21. Dezember, ein dort parkendes Mercedes-Taxi. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

