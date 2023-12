Unangemessenes Verhalten am Heiligabend

Kandel (ots) – Am Nachmittag entwendete ein 23-Jähriger ein unverschlossenes Auslieferungsauto eines Imbisses in Kandel und fuhr Richtung Bahnhof weg. Dies bemerkte ein Angestellter und nahm die Verfolgung auf. Kurz darauf meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Unfall an der Einmündung Georg-Todt-Straße/Bahnhofstraße. Der Dieb hatte an der Einmündung angehalten, unvermittelt die Tür geöffnet und einen vorbeifahrenden Motorradfahrer vom Motorrad gestoßen.

Da der augenscheinlich betrunkene Pkw-Fahrer flüchten wollte, wurde er von Passanten und dem hinzu geeilten Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hierbei biss der Mann dem Angestellten in die Hand. Bei der erforderlichen Fesselung durch die Polizeibeamten beleidigte der Betrunkene in übelster Weise die Beamten und setzte sich massiv zur Wehr; einem Polizisten trat er gegen ein Bein.

Anschließend wurde dem 23-Jährigen, der keinen Alkoholtest durchführte, eine Blutprobe entnommen. Die Einbehaltung des Führerscheins erübrigte sich, da er nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis ist. Wegen seiner anhaltenden Aggressivität musste er vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Einbruch

Neupotz (ots) – Am Heiligabend zwischen 18-24 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neupotz ein. Sie brachen im rückwärtigen Bereich des Hauses das Wohnzimmerfenster auf, gelangten jedoch nicht ins Hausinnere. Es blieb beim Sachschaden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Einbruch in Wohnhaus

Rülzheim (ots) – In der Zeit vom 16.12.2023 und 24.12.2023 brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Kellertür in ein Wohnhaus im Siemensring in Rülzheim ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und es wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Siemensringes in Rülzheim gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldienst der PI Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Knittelsheim (ots) – Am Abend des 24.12.2023 wurde ein 33-jähriger Fahrzeugführer in Knittelsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war im Vorfeld durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Weiter wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass das Fahrzeug einen frischen Unfallschaden aufwies und der Fahrer keinen Führerschein hat. Es wurde zwar umgehend die mögliche Fahrtstrecke des 33-jährigen zwischen Bellheim und Landau abgefahren, jedoch konnte bislang kein beschädigtes Fahrzeug mit einem korrespondierenden Schaden festgestellt werden. Die Polizei sucht noch den geschädigten Unfallbeteiligten bzw. möglichen Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Wörth (ots) – Am Sonntag 24.12.2023 gegen 01:30 Uhr, kam es in der Abtswaldstraße in Wörth zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer kam im Straßenverlauf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, was durch neutrale Zeugen beobachtet werden konnte.

Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei ergab sich, dass dieser deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und auch drogentypische Auffallerscheinungen vorlagen. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eröffnet.

Mehrere Diebstähle in Wohngebiet

Bellheim (ots) – In der Nacht vom 22.12.2023 auf den 23.12.2023 kam es in Bellheim im Bereich der Karl-Silbernagel-Straße, der Hördter Straße und der Bellemer-Heiner-Straße zu mehreren Diebstählen. Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu unverschlossenen Häusern bzw. Kellerräumen. Ebenso durchsuchten die unbekannten Täter mehrere unverschlossenen Fahrzeuge nach Wertgegenstände.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.680 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben kann oder Auffälligkeiten in dieser Nacht festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Germersheim (ots) – Am 22.12.2023 wurde im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr ein Audi A6 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Ladendiebstähle

Germersheim (ots) – Zu mehreren Ladendiebstählen kam es am vergangenen Freitag, den 22.12.2023 in einer Supermarktfiliale in der Mainzer Straße. Zunächst wurde gegen 13 Uhr eine 24-jährige beim Stehlen diverser Lebensmittel im Wert von 42 Euro erwischt.

Gegen 20:00 Uhr betraten insgesamt vier Frauen und ein Mann das besagte Geschäft und entwendeten gemeinschaftlich diverse Lebensmittel und Hygieneartikel. Als das Quintett durch den Ladendetektiv entdeckt wurde, konnten drei erfolgreich flüchten. Zurück blieben lediglich zwei 18-jährige Frauen, welche bei Eintreffen der Polizeibeamten noch vor Ort waren. Die Gesamtschadenshöhe beträgt über 890 Euro.

Die Täterinnen müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen. Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt die PI Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unverletzt trotz Totalschaden

Hördt (ots) – Gegen 06:20 Uhr beabsichtigte eine 18-jährige Fahranfängerin, auf der Landstraße 493 zwischen Hördt und Rülzheim einen Linienbus zu überholen. Auf gerader Strecke scherte die Unfallverursacherin aus dem Kreis Germersheim zu früh wieder nach rechts ein und touchierte so den ebenfalls in Richtung Rülzheim fahrenden Linienbus.

Die Autofahrerin verlor hierdurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Fahrzeugheck voraus gegen einen Baum. Trotz eines geschätzten Gesamtschadens in Höhe von ca. 20.000 Euro blieben die Fahrerin des Pkw sowie die Insassen des Linienbusses glücklicherweise unverletzt. Zur Bergung des Pkw musste die Landstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Schwegenheim (ots) – Ein aufmerksamer Autofahrer meldete am 22.12.2023 gegen 05:00 Uhr einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der B9 in Fahrtrichtung Süden. Das besagte Fahrzeug konnte durch Polizeibeamte an der Halteranschrift festgestellt werden.

Der sich noch auf dem Fahrersitz befindende 22-Jährige aus Germersheim konnte zwar keinen Führerschein, jedoch einen Atemalkoholwert von 2,05 Promille vorweisen. Dem jungen Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.