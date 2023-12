Brand an einem Reihenhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Montag 25.12.2023 gegen 04:00 Uhr, ereignete sich im Stadtteil Friesenheim ein Brand auf der Holzterrasse eines Reihenhauses. Durch das Feuer entstand Schaden an der Hausfassade; der Sachschaden wird auf 75.000 Euro beziffert. Es wurde niemand verletzt.

Als möglicher Brandauslöser wird eine nicht gänzlich gelöschte Zigarette in Betracht gezogen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrüche in geparkte Fahrzeuge

Ludwigshafen-Mundenheim und -Mitte (ots) – Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 23.12.2023, 18:00 Uhr bis zum 24.12.2023, 10:45 Uhr, in der Pfarrer-Krebs-Straße und am 24.12.2023, von 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr, in der Heinigstraße in Fahrzeuge eingebrochen. Hierbei wurden die Fahrzeuge beschädigt.

Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrads

Ludwigshafen (Mitte) (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitag 22.12.2023 gegen 13:00 Uhr, im Bereich der Bgm.-Kutterer-/Bahnhof-/Benckiserstraße, ein vor einem Wohnanwesen abgestellten Motorroller zu entwenden.

Zur Tatausführung schoben die unbekannten Täter den Motorroller zunächst außerhalb des Sichtbereichs des betreffenden Wohnanwesens, der anschließende Versuch des endgültigen Entwendens scheiterte jedoch. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Betrunken auf Motorrad

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 23.12.2023 gegen 21:45 Uhr, musste eine Verkehrsteilnehmerin einem Motorrad im Gegenverkehr auf der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen ausweichen, da dieses Schlangenlinien fuhr und hierbei auf die Gegenfahrbahn kam. Als sie den Motorradfahrer zur Rede stellte, wurde sie durch diesen beleidigt.

Durch die Polizeibeamten wurde bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass der Motorradfahrer so deutlich alkoholisiert war, dass er nur noch schwankend stehen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,41 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht zu Sonntag 24.12.2023 um 0:10 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 ein PKW auf, welcher ohne Licht, dafür aber mit Schlangenlinien die Wittelsbachstraße, 67061 Ludwigshafen am Rhein befuhr.

Während der Kontrolle des PKW erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer alkoholische Getränke konsumiert haben könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Abend des 23.12.2023 kam es zu einem Unfall auf dem Altstadtplatz in Oggersheim. Ein 46-jähriger Mann aus Ludwigshafen touchierte beim Ausparken mit seinem VW Golf ein anderes Fahrzeug.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,17 Promille ergab. Der Fahrer daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

Überfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag um 21:49 Uhr, betraten 3 maskierte Männer kurz vor Ladenschluss den Verkaufsraum einer Tankstelle in Ludwigshafen und forderten unter Vorhalt eines Messer die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf nahmen die Täter mehrere Packungen E-Zigaretten, sowie Zigarettenpackungen an sich.

Im Anschluss verließen die Personen den Verkaufsraum und entfernten sich in Richtung Bruchwiesenstraße. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt; der Gesamtschaden wird auf circa 600 EUR geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Maudacher Straße, Kärntner Straße, Salzburger Straße bzw. Bruchwiesenstraße Wahrnehmungen machen konnten.

Gesucht werden 3 Männer, ca. 16-17 Jahre alt, dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 22.12.2023 um 20:31 Uhr, ereignete sich auf der Mundenheimer Straße, 67061 Ludwigshafen am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger, bei dem der Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Berliner Platz als plötzlich und für den PKW-Fahrer unvorhergesehen ein 60-jähriger Fußgänger die Fahrbahn der Mundenheimer Straße, ohne dabei auf den Fließverkehr zu achten, überquerte.

Brems- und Ausweichmanöver des 19-Jährigen konnten den folgenden Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde mit Kopf- und Körperverletzungen in ein ansässiges Krankenhaus eingeliefert.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Mundenheimer Straße im betreffenden Bereich temporär gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Aufgrund von ungenügendem Sicherheitsabstand bei einhergehender Unachtsamkeit kam es am frühen Freitagabend, 22.12.2023, um 17:40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf dem Kaiserwörthdamm in Fahrtrichtung Adlerdamm. Aufgrund einer roten Ampel und daraus resultierenden Rückstaus musste die 30-jährige Fahrerin eines PKW verkehrsbedingt abbremsen.

Der sich zu diesem Zeitpunkt hinter ihr befindliche 45-jährige Fahrer eines PKW erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 30-Jährigen auf. In Folge des Aufpralls verletzten sich die 30-Jährige und deren 34- und 27-jährigen Mitfahrer leicht. Diese wurden durch den alarmierten Rettungsdienst zwecks medizinischer Versorgung in ein ansässiges Krankenhaus verbracht. An den beteiligten PKW entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der 45-Jährige blieb unverletzt.