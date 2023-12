13-Jährige im Bus unsittlich berührt – Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Mittwoch 06.12.2023 gegen 07:30 Uhr, stieg eine 13-Jährige in einen Bus an der Haltestelle Talstraße, Höhe Haus Edelstein, ein und wollte diesen an der Haltestelle OEG Bahnhof wieder verlassen. Jedoch soll ein bislang unbekannter Mann sie am Handgelenk in den hinteren Bereich des Busses geführt haben, wo sich beide auf zwei Sitzplätze setzten.

Hiernach berührte er sie unsittlich und verließ nach ein paar Haltestellen den Bus.

Nachdem die 13-Jährige nach Hause ging und sich ihren Eltern anvertraute,alarmierten diese umgehend die Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175-185 cm groß, westeuropäischer Phänotyp, er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, die über den Kopf gezogen war, womöglich eine Regenjacke, schwarze Handschuhe und eine Jeans.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Tat beobachtet

haben, Angaben zu dem unbekannten Mann machen oder sonstige sachdienliche

Hinweise geben können, sich an das Hinweistelefon unter: 0621/174-4444 zu wenden.

Rücksichtsloses Fahrverhalten führt zum Unfall

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 20 Uhr, mit seinem Fahrzeug die BAB 6, Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Dieser zog direkt von dem Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur ohne dies durch seinen Blinker anzuzeigen. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die linke Spur der Hauptfahrbahn und leitete beim Erkennen des Fahrmanöver des VW-Fahrers eine Gefahrenbremsung ein. Den folgenden Unfall konnte er allerdings nicht vermeiden.

Der Mercedes-Fahrer fuhr dem VW auf und blieb an der Unfallstelle stehen, während der VW-Fahrer weiterfuhr und von der BAB 6 abfuhr. Er meldete sich jedoch umgehend auf dem Polizeirevier Sinsheim und zeigte den Unfall an. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall keine der beteiligten Personen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Teile der

Fahrbahn musste kurzzeitig bis zur Bergung gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Unfallbeteiligter flüchtet betrunken von Unfallstelle

Reilingen (ots) – Der 52-Jährige Fahrer eines Sattelzuggespanns übersah am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr beim Fahrstreifenwechsel den neben ihm auf der linken Spur der B39 in Richtung Karlsruhe fahrenden Audi. Dadurch touchierte der Anhänger den Audi, der infolgedessen nach links von der Fahrbahn abgedrängt wurde und in die Mittelleitplanke sowie in ein Verkehrszeichen krachte.

Der Unfallverursacher hielt sofort an, um nach dem 29-jährigen Fahrer des Audis zu sehen. Dieser beschleunigte aber und ließ den LKW-Fahrer etwas ratlos an der Unfallstelle zurück. Die Polizei fahndete nach dem Flüchtenden und konnte das Auto auf der L 546 ausmachen und kontrollieren.

Nachdem die Polizisten mit dem 29-jährigen Audifahrer sprachen, war schnell klar, warum er trotz der erheblichen Schäden an seinem Fahrzeug davongefahren war. Der Mann stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, was ein Atemtest bestätigte, der einen Wert von über 1,3 Promille ergab. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 11.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde aber niemand. Der 29-Jährige muss sich nun wegen einer Unfallflucht und der Trunkenheitsfahrt verantworten und der LKW-Fahrer wegen eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel.

Unbekannter Autofahrer beschädigt Feldwiese – Zeugen gesucht

Schönbrunn-Schwanheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 14:15 Uhr, beschädigte ein bisher noch unbekannter Autofahrer bzw. eine Autofahrerin die Grasnarbe eines Wiesen-Feldstücks in der Eberbacher Straße. Hierbei soll der oder die Unbekannte willkürlich Kreise gedreht haben und durch das Durchdrehen der Reifen einen Schaden auf dem Feld verursacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag.

Das Polizeirevier Eberbach hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Autofahrer geben können, sich unter der Tel: 06271/9210-0 zu melden.

Betrunkener rammt geparktes Auto

Neulußheim (ots) – Am Mittwoch vernahm ein Zeuge um kurz nach 22 Uhr einen lauten Knall, der aus Richtung der Sankt-Leoner-Straße kam. Als der Mann der Ursache des Geräuschs auf den Grund ging, sah er auf der Straße einen Opel, der mit einem geparkten Toyota kollidiert war. Der Fahrer des Opels verließ das Fahrzeug mit zwei Getränkedosen in der Hand, die er in einigen Metern Entfernung versteckte.

Als eine Streife des Polizeireviers Hockenheim mit dem 31-jährigen Unfallverursacher sprach, fiel dessen starke Alkoholisierung auf. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Da ein Alkoholkonsum des Mannes nach dem Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, musste der 31-Jährige zwei im zeitlichen Abstand voneinander erhobene Blutproben abgegeben.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden, dessen Höhe auf knapp 12.000 Euro beziffert wird. Der Opel musste abgeschleppt werden. Gegen den 31-jährige Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung auf Grund seiner Alkoholisierung ermittelt.

Beschlagnahme vom Führerschein und eine Anzeige

Hockenheim/BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, ein VW mit 2 männlichen Personen auf. Das Fahrzeug konnte an der TUR Hockenheim-Ost zum Zwecke einer Personen- und Fahrzeugkontrolle ausgeleitet werden. Im Verlauf der Kontrolle verhielt sich der 44-jährige Fahrzeugführer sichtlich nervös.

Bei einer Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass beim 44-Jährigen eine Fahndungsnotiz zur Beschlagnahme seines Führerscheins vermerkt war. Im weiteren Verlauf zeigte der Fahrzeugführer Auffälligkeiten, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten.

Auf die Auffälligkeiten angesprochen, gab er schließlich an, dass er die letzten beiden Tage Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein freiwilliger Urintest ergab ein positives Ergebnis zu den Stoffen Kokain und THC. Der 44-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten und ihm wurde hier noch Blut entnommen. Seinen Führerschein musste er zurücklassen und durfte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen.

Auffahrunfall – mehrere Fahrzeuge beschädigt

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch 06.12.2023 um 17 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer die B 39 von Schwetzingen kommend in Richtung Hockenheim entlang. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste ein vorausfahrender 44-jähriger Audi-Fahrer abbremsen. Der 34-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr dem 44-Jährigen hinten auf.

Durch die Wucht wurde das Fahrzeug des 44-Jährigen auf einen VW aufgeschoben. Dieser wiederum wurde auf eine Sattelzugmaschine gedrückt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das Fahrzeug des 44-Jährigen sowie der VW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einem leichtem Rückstau, da der rechte Fahrstreifen blockiert war. Gegen 18:30 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Autofahrer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall

L531/Dossenheim (ots) – Heute Morgen um 10:10 Uhr ereignete sich auf der L 531 ein Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 70-jähriger BMW-Fahrer die L 531 kommend von der BAB 5 entlang. Im Kreuzungsbereich zur Boschstraße und dem Feldweg Gewann Spitzäcker soll der 70-Jährige wohl das Rotlicht der Ampel missachtete haben und in der Folge mit einer 44-jährigen VW-Fahrerin, die vom Feldweg Gewann Spitzäcker kommend in die Kreuzung einfahren wollte, kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 44-Jährigen gegen einen Opel einer 32-Jährigen geschleudert. Diese musste aufgrund der rotzeigenden Ampel im

Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung BAB 5 warten. Der Opel wiederum wurde hierdurch nach rechts gedreht und rückwärts auf eine dahinter befindliche 63-jährige Daimler-Benz-Fahrerin aufgeschoben.

Durch den Zusammenstoß wurde der 70-Jährige sowie seine 49-jährige Beifahrerin und die 44-Jährige leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige sowie die 63-Jährige blieben unverletzt. Bis auf den Daimler-Benz mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt werden. Diese konnte gegen 12:15 Uhr geräumt werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, sich unter Tel: 0621/174-4111 zu melden.

Auto prallt gegen Hauswand

Neckargemünd (ots) – Bereits in der Nacht von Montag 14 Uhr auf Dienstag 08 Uhr, rutschte in der Uferstraße nach bisherigen Erkenntnissen ein VW aufgrund von Schneeglätte gegen die Hauswand des dortigen Anwesens. Durch den Aufprall fielen im Haus selbst Aktenordner aus Regalen und es entstand ein Loch in der Hauswand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch einen Zeugen konnte der VW in einer Nebenstraße beschädigt aufgefunden werden. Während des Unfalls befand sich zum Glück niemand in den beschädigten Räumen. An dem verunfallten VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Schaden an der Hauswand wird auf einen niedrigen 5-stelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang hat das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen.