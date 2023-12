Bundespolizei vereitelt Diebstahl – Geschädigter gesucht

Karlsruhe (ots) – Dienstag 05.12.2023 hat ein 27-Jähriger am Karlsruher-Hbf versucht einen Reisenden zu bestehlen. Hierbei griff der Tatverdächtige in den Rucksack des Geschädigten. Die Bundespolizei nahm den Mann später fest. Gegen 23 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle, wie der 27-jährige aus Marokko stammende Tatverdächtige einem Reisenden in dessen Rucksack griff.

Beim Erblicken der Beamten ließ der Mann von seiner Handlung ab und entfernte sich unvermittelt von der Örtlichkeit. Hierbei überquerte er unter anderem unerlaubt die Gleise und entfernte sich dann in unbekannte Richtung.

Während die Beamten den Tatverdächtigen verfolgten, setzte der Geschädigte seine Reise fort und konnte nicht mehr angetroffen werden. Ca. 3 Stunden später wurden die Beamten am Hauptbahnhof erneut auf den Tatverdächtigen aufmerksam und nahmen diesen vorläufig fest.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls aufgenommen und sucht nun nach dem Geschädigten. Dieser wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Pkw-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin

Karlsruhe (ots) – Eine 27-jährige Fußgängerin wurde am frühen Dienstagabend auf der Theodor-Heuss-Allee in Karlsruhe von einem Pkw-Fahrer erfasst und schwer verletzt. Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge überquerte die Fußgängerin gegen 17 Uhr den ausgeleuchteten Zebrastreifen der Theodor-Heuss-Allee zwischen der Kolberger Straße und Insterburger Straße.

Hierbei übersah der in südliche Richtung fahrende 74-jährige Pkw-Fahrer offenbar die Passantin und kollidierte frontal mit dieser. In der Folge wurde die Frau auf die Motorhaube des BMW aufgeladen und stürzte anschließend auf die Straße. Die 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Theodor-Heuss-Allee teilweise gesperrt und für den folgenden Verkehr eine Umleitung eingerichtet.

Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Soweit bislang bekannt wollte am Dienstag gegen 14 Uhr eine 20-jährige Frau die Kriegsstraße auf Höhe der Haltestelle Rüppurrer Tor in Richtung Achat Hotel überqueren. Als die Fußgängerampel offenbar grün zeigte, betrat die junge Frau die Straße. Hierbei fuhr ihr ein Pkw über einen Fuß. Anschließend sei das Auto weitergefahren.

Die 20-Jährige erlitt hierbei Verletzungen und meldete den Vorgang im Nachgang der Polizei. Bei dem Pkw soll es sich um ein hellblaues Auto gehandelt haben. Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0721 944840.

Kreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Bretten (ots) – Nach zwei Einbrüchen in einer Bankfiliale und einem Fachgeschäft für Heimtierbedarf in Kürnbach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sucht die Polizei Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich gegen 00:45 Uhr bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Fachgeschäft in der Mühlstraße.

Von dort gelangten die Einbrecher mit brachialer Gewalt in die angrenzenden Räume des Geldinstituts. Hier versuchten sie offensichtlich, die Tür zu einem Funktionsraum der Filiale gewaltsam zu öffnen. Aus noch unbekannten Gründen brachen die Täter ihr weiteres Vorgehen ab und flüchteten wohl über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes in Richtung eines angrenzenden Gartengrundstücks.

Einbruchswerkzeug, welches mit der Tat in Verbindung stehen dürfte, wurde auf dem Fluchtweg aufgefunden. Trotz intensiver Fahndung der Polizei konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252/5046-0 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.