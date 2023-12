Unfallflucht

Zwischen dem 01.12.23, 19:00 Uhr und dem 03.12.23, 14:30 Uhr ereignete sich in der Wiesenstraße in Eschwege (ehemaliger Busbahnhof) eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum ein weißer Klein-Lkw der Marke „Iveco“ angefahren und entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.12.23. 11:00 Uhr und dem 04.12.23, 05:45 Uhr wurde in der Straße „Hinter den Scheuern“ in Eschwege ein grüner VW Passat durch Unbekannte beschädigt. Vermutlich wurde ein Gegenstand gegen die Frontscheibe geworfen oder aber auf diese eingeschlagen, mit dem Ergebnis, dass die Scheibe durch einen kreisrunden Sprung von 40 cm beschädigt wurde. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 17:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 29-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw von der A 4 kommend (Wommen) auf die B 400 in Richtung Nesselröden ab. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw abbremsen, was der nachfolgende 43-Jährige aus Worpswede zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 6500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 15:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 73-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Spangenberger Straße nach links abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 56-Jährigen aus Lohfelden, der die Spangenberger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 56-Jährige leicht verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste zudem angeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 18.000 EUR angegeben.

Schwalm-Eder-Kreis: Die Polizei-News

Graffitisprayer am Werk – Zeugen gesucht!

Wabern (ots) – Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte der

Bundespolizeiinspek-tion Kassel am Sonntagmorgen (3.12.) aufgenommen. Im Bahnhof

Wabern beschmierten bislang Unbekannte einen abgestell-ten Reisezug der

Kurhessenbahn (130 qm).

Die Tatzeit kann nach ersten Ermittlungen auf den Zeitraum vom 2.12. um 22:20

Uhr bis zum 3.12. um 7:32 Uhr eingegrenzt werden.

Hoher Sachschaden

Der angerichtete Gesamtschaden beträgt rund 11.000 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Wabern – 39-jähriger wurde Opfer eines Raubes; Polizei sucht Zeugen

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 03:00 Uhr

In einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Wabern kam es am Samstagmorgen zu einem schweren Raub. Hierbei erbeuteten Unbekannte einen Fernseher und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Nach Schilderung des Opfers, verschafften sich drei maskierte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Geschädigten. Unter körperlicher Gewalt entnahmen sie Bargeld und einen größeren Flachbildfernseher. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei das Opfer mit einem großen Messer an der Hand verletzt. Mit den Wertgegenständen flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos.

Das 39-jährige Opfer aus Wabern wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine genaue Personenbeschreibung der maskierten Täter liegt derzeit noch nicht vor. Sie ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Zeugen die Angaben zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Homberg unter 05681-774 0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Mehrfache Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 38-Jähriger Schwalmstädter hat Widerstand gegen Einsatzkräfte der Polizeistation Schwalmstadt geleistet und diese mehrfach beleidigt.

Vorausgegangen war eine Schlägerei in Bar im Bereich des Marktplatzes in Schwalmstadt, wobei der 38-jährige Mann insgesamt drei Männer aus Schwalmstadt im Alter von 24, 26 und 31 Jahren durch Faustschläge angegriffen und diese auch verletzt haben soll.

Als die Polizei daraufhin verständigt wurde und die Personalien des alkoholisierten 38-Jährigen durch die eingetroffene Polizeistreife festgestellt werden sollten, griff er auch die Beamten körperlich an und leistete auch bei der vorläufigen Festnahme körperlichen Wiederstand gegen die Einsatzkräfte und beleidigte diese mehrfach.

Der 38-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeistation nach Schwalmstadt verbracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss an die durchgeführten Maßnahmen wurde der 38-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wurden nun mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachtes wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung sowie eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Tatzeit: Sonntag, 03.12.2023, 01:59 Uhr

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Schaufensterscheibe in der Homberger Innenstadt beschädigt.

Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der unbekannte Täter bereits geflüchtet und es wurde festgestellt, dass eine circa 5 x 4 Meter großer Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes in der Obertorstraße in Homberg beschädigt war. Der Zeuge konnte noch angeben, dass es sich um einen Täter gehandelt haben soll, der zur Tatzeit komplett dunkel gekleidet und circa 1,60 Meter groß war.

Durch die Beschädigung ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR entstanden.

Die Polizeistation Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Böllerwürfe auf Jugendlichen

Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 19:00 Uhr

Unbekannte Täter bewarfen einen Jugendlichen mit Böllern. 14-jähriger Jugendlicher verletzt.

Am Samstagabend kam es zu Böllerwürfen durch zwei unbekannte jugendliche Täter, die mehrere Böller auf einen Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis warfen. Der angegriffene 14-jährige Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verbrennungen im Nackenbereich, da sich einer der Böller in der Kapuze des 14-Jährigen verfangen hatte. Außerdem wurde seine Jacke beschädigt, wodurch schätzungsweise einhundert Euro Sachschaden entstanden. Der Vorfall ereignete sich in der Fritzlarer Straße auf Höhe des dortigen Jugendtreffs in Melsungen.

Bei den unbekannten Tätern soll es sich um zwei Jugendliche mit einer geschätzten Größe von 1,80 Meter sowie 1,85 Meter im Alter von 16-18 Jahren gehandelt haben. Beide waren zur Tatzeit komplett dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über die Köpfe gezogen. Einer der Täter soll zur Tatzeit weiße Turnschuhe getragen haben. Nach dem Angriff sollen beide unbekannten Täter in Richtung Unterführung in Richtung „Schule am Schloth“ gelaufen sein.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt in dem Vorgang.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Einbruch in Ferienwohnung und Kellerräume

Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 16:30 Uhr

Unbekannten Täter sind in eine Ferienwohnung und in Werkstatträume in einem Wohngebäude in der Berliner Straße in Homberg eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten hierbei die Wohnungstür der Ferienwohnung auf und schlugen mehrere Kellerfenster ein, um in die verschiedenen Bereiche zu gelangen. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Werkzeuge und elektronische Gerätschaften mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.

Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.