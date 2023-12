Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Einbrecher in vier Wohnhäusern, Polizei bittet um Hinweise

Am Samstagabend brach ein bisher unbekannter Täter in vier Wohnhäuser in Korbach ein. Er erbeutete Bargeld und Schmuck. Der Täter nutzte die beginnende Dunkelheit aus, die Tatzeit liegt zwischen 17.30 und 22.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Tatorte befinden sich in der Magdeburger Straße, Leipziger Straße und Dresdener Straße in Korbach. In allen vier Fällen verschaffte sich der Täter Zutritt zu den Häusern, indem er gewaltsam Fenster oder Terrassentüren öffnete. In einem Fall gelangte er auf den Balkon und stieg hier durch eine Balkontür ein. Der Täter durchsuchte die Einfamilienhäuser und entwendete Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit nicht zuhause. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Wahrnehmungen in Korbach gemacht haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.