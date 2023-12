Einbruch im Teichgartenweg

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Teichgartenweg gelang es Unbekannten in das Gelände einer Kleingartenanlage einzudringen. Das wurde der Polizei am Sonntag 03.12.2023 gegen 12 Uhr gemeldet. Die Unbekannten entwendeten aus mehreren Schuppen unter anderem Werkzeug, Stromkabel und einen Generator.

Der Schaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 1.500 Euro geschätzt. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unter Alkoholeinfluss hohen Sachschaden verursacht

Ludwigshafen (ots) – Eine alkoholisierte 38-Jährige fuhr am Sonntagvormittag 03.12.2023, mit ihrem Auto auf ein Tankstellengelände in der Maudacher Straße und stieß gegen eine Zapfsäule. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von 21.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei der 38-Jährigen fest.

Die Frau wurde anschließend zur einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Einbruch in PKW

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in dem Tatzeitraum vom 30.11. bis 03.12.2023 die Scheibe eines Mercedes-Benz Sprinter ein. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Mundenheimer Straße in Höhe des Südwest-Stations geparkt. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mountainbike gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Sonntag 03.12.2023 zw. 12-19 Uhr, wurde ein schwarz-weißes Mountainbike gestohlen. Das Rad stand an einen Fahrradständer angeschlossen im Brüsseler Ring.

Sie haben zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .