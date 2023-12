Verkehrsunfall mit Personenschaden (Foto)

L413/Wolfsheim (ots) – Am Montag 04.12.2023 um 14:15 Uhr, erfolgt über Notruf durch Unfallzeugen die Mitteilung über einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L 413 zwischen Sankt Johann und Wolfsheim. Beteiligt sind hierbei eine 25-jährige Frau mit 1-jährigen Kind aus Wolfsheim und eine 40-jährige Frau aus Jugenheim.

Die 25-Jährige befährt hier mit ihrem Kind im Fahrzeug die L 413 von Wolfsheim kommend in Fahrtrichtung St. Johann. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve kommt sie auf winterglatter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallt frontal auf das Fahrzeug der entgegenkommenden 40-jährigen Jugenheimerin.

Das Fahrzeug der 40-Jährigen wird durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn abgedrängt und kommt in einem dortigen Weinberg zum Stehen. Hierbei werden alle Beteiligten sowie das Kind verletzt. Nach erster Bewertung durch den Rettungsdienst vor Ort handelt sich hierbei jedoch lediglich um leichte Verletzungen. Die Beteiligten werden dennoch zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge sind Totalschäden und müssen abgeschleppt werden. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit konnten bei der Unfallaufnahme nicht erlangt werden.

Für die Zeitdauer der Unfallaufnahme muss die Fahrbahn der L 413 von 14:15-16:50 Uhr vollgesperrt werden. Die Absperrmaßnahmen werden durch die FFW Wolfsheim/St.Johann unterstützt.

Schmuckverkauf führt zu Diebstahl und Körperverletzung

Stadecken-Elsheim (ots) – Am Freitag 01.12.2023 gegen 19:45 Uhr, vereinbarte ein 68-jähriger aus Stadecken-Elsheim bei sich zu Hause einen Schmuckverkauf über eine Online-Plattform. Als man gemeinsam einen Kaufvertrag im Gebäudeinneren unterzeichnen wollte, nutzt der Täter die Gelegenheit, schubste den 68-jährigen von seinem Stuhl, schnappte sich den Schmuck vom Tisch und flüchtete aus der Wohnung.

Der Täter wird als 20-23 Jahre alter und ca. 1,85m großer Mann beschrieben. Er soll weder einen Bart noch eine Brille getragen haben und habe einen dunkleren Hautteint gehabt. Er trug Jeans, schwarzen Kapuzenpullover und Turnschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz

Schnee und Schneeglätte sorgen für zahlreiche Unfälle

Mainz (ots) – Durch den Schneefall im gesamten Dienstbezirk des PP Mainz ist es seit 12 Uhr zu über 50 Verkehrsunfällen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitten nur zwei Personen leichte Verletzungen. Ein Schwerpunkt lässt sich nicht erkennen, das Stadtgebiet Mainz ist ebenso betroffen wie Autobahnen, Landstraßen und ländliche Gebiete in Rheinhessen, Hunsrück und Donnersbergkreis.

Der starke Schneefall führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Unfälle zu weiteren Sperrungen von Teilbereichen. Aufgrund der Auslastung der Abschleppdienste werden einige Unfallstellen nicht geräumt werden können.

Ab 16 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst vor Eisregen mit „markanter Glätte“. Die Polizei Mainz empfiehlt, aufgrund der bereits jetzt herrschenden Gesamtlage und dieser außergewöhnlichen Warnung, verzichtbare Fahrten nicht mehr anzutreten.

Es wird gebeten, nach einem Unfall, wenn möglich die Unfallstelle zu räumen und die Straßen frei zu machen, ohne sich dabei in Gefahr zu bringen oder die Unfallstelle abzusichern. Unfälle können über den Notruf der Polizei gemeldet werden. Verkehrsteilnehmer müssen mit Wartezeiten bis zur Unfallaufnahme rechnen. Nachfragen über Notruf zur Verkehrslage und wie lange es dauert, bis Einsatzkräfte eintreffen, müssen unterbleiben um den Notruf für Notfälle und bGefahrenlagen erreichbar zu halten.

Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Mainz (ots) – Am Samstag 03.12.2023 gegen 01.15 Uhr, wurde eine Streife der Polizei auf den PKW eines 22-jährigen Groß-Geraurer aufmerksam, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer reagierte zunächst auf die polizeilichen Anhaltezeichen und hielt in der Weisenauer Straße an.

Als die Beamten jedoch ausstiegen und sich dem zu kontrollierenden PKW näherten, gab der Fahrzeugführer Vollgas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts auf die B9 in Richtung Nierstein. Hier beschleunigte das Fahrzeug auf bis zu 190 km/h und befuhr auch den abgesperrten Baustellenbereich an der dortigen Fahrbahnverengung um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen.

Der Fahrzeugführer führte während der Flucht vor der Polizei mehrere riskante Fahrmanöver durch, konnte jedoch schließlich unter Hinzuziehung eines Fahrzeuges der Polizeiinspektion Oppenheim verlangsamt und schließlich gefahrlos gestoppt werden.

Der Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens und Straßenverkehrsgefährdung. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Trickdiebe entwenden mittleren 5-stelligen Betrag

Mainz (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Freitag gegen 13 Uhr eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld, indem sie einen Autofahrer ablenkten und einen Umschlag vom Beifahrersitz seines Fahrzeuges entwendeten.

Nachdem der 31-jährige Mainzer in einer Bank in der Großen Bleiche das Geld abgehoben hatte, begab er sich mit dem Umschlag voll Bargeld zu seinem in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeug. Als er bereits auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, wurde er von einem Mann darauf aufmerksam gemacht, dass er offensichtlich Bargeld neben seinem Fahrzeug verloren habe. Nachdem er aus

seinem Auto ausgestiegen war und nach dem Geld schaute, stellte er fest, dass es sich hierbei lediglich um Kleingeld handelte.

Im selben Moment hörte er, wie seine Beifahrertür ins Schloss fiel und ein zweiter Mann mit dem Umschlag in Richtung Balthasar-Maler-Gasse davon lief. Er verfolgte den Täter umgehend und konnte nach kurzer Verfolgung feststellen, dass dieser den Umschlag während der Flucht unter einem abgestellten PKW deponierte. Eine Nachschau ergab, dass das Geld in dem Umschlag vollständig war. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

Durch zwei Zeuginnen in einem wartenden PKW wird angegeben, dass sie den Sachverhalt insoweit beobachten konnten, dass ein Mann „Papier“ auf den Boden neben dem Fahrzeug des Geschädigten warf und daraufhin an dessen Scheibe klopfte und ihn ansprach. Dann klopfte jedoch eine unbekannte Frau an das Fahrzeug der Frauen und lenkte sie durch eine Frage ab, sodass sie die folgenden Vorfälle

nicht mehr weiter beobachten konnten. Die Polizei geht von 3 gemeinschaftlich agierenden Tätern aus.

Der Täter an der Fahrzeugscheibe wird beschrieben als ca 40-50 Jahre alt und ca. 170-175cm groß von normale Statur mit Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einem (dunkel-)grauen Mantel, (dunkel-)grauer Schirmmütze und (dunkel-)grauem Schal. Er soll von osteuropäischem Phänotyp sein.

Der Täter, der mit dem Geld flüchtete, wird beschrieben als ca 172 cm groß von kräftiger Statur und ebenfalls osteuropäischem Phänotyp. Er war bekleidet mit einer braunen Jacke und einer schwarzen Wollmütze.

Die weibliche Mittäterin, die die Zeuginnen ablenkte, soll 40-45 Jahre alt und etwa 160-165 cm groß gewesen sein. Sie wird mit schwarzen Haaren und auffällig rotem Lippenstift beschrieben, war dunkel gekleidet und führte eine schwarze Handtasche mit. Sie sprach nur gebrochen Deutsch und wird ebenfalls als osteuropäischer Phänotyp beschrieben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen an besagter Örtlichkeit gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mutmaßlicher Einbrecher vor Anwohnern geflüchtet

Mainz-Gonsenheim (ots) – Als am frühen Montag 04.12.2023 gegen 03 Uhr, durch Anwohner im alten Ortskern von Gonsenheim Geräusche an ihrem Haus vernommen wurden, machten sie sich auf die Suche nach dem Ursprung. Hierbei fällt den Anwohnern ein offenstehendes Fenster auf, vor welchem sich derzeit ein Baugerüst befindet.

Da zudem an dem Fenster Hebelspuren festgestellt werden konnten, ist davon auszugehen, dass sich ein Einbrecher daran zu schaffen machte und vor den aufgeweckten Anwohnern geflüchtet ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Personen in der Umgebung gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.