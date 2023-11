Bad Dürkheim: Präsentation der neuen AWB-Fahrzeugflotte am 08. Dezember 2023

Bad Dürkheim – Wer neugierig auf die Zukunft der Abfallentsorgung ist, der sollte am Freitag, 8. Dezember, zwischen 12 und 14 Uhr auf dem Wurstmarkt-Platz in Bad Dürkheim vorbeischauen. Zum 1. Januar 2024 sammelt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Bad Dürkheim Rest- und Biomüll sowie Papier in Eigenregie – bisher waren externe Dienstleister beauftragt.

Hierfür hat der AWB nicht nur sein Personal aufgestockt, sondern auch 18 neue, moderne Abfallsammelfahrzeuge beschafft. Diese machen sich am 8. Dezember von Motoren Baader in Lachen-Speyerdorf auf den Weg zum Betriebshof nach Grünstadt mit ausführlichem Zwischenhalt in Bad Dürkheim.

Am Wurstmarkt-Platz kann jeder die Chance nutzen, die brandneuen Fahrzeuge aus nächster Nähe zu betrachten und das Team des AWB kennenzulernen. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld wird die Flotte offiziell vorstellen.

„Es ist der Startschuss für unsere kommunale Abfallentsorgung. Wir freuen uns, dass wir die neuen Mitarbeiter und die innovativen Fahrzeuge an diesem Tag jedem präsentieren können. Es ist ein spannender Einblick in die tägliche Arbeit des AWB. Nutzen Sie die Gelegenheit“,

ruft Landrat Ihlenfeld alle Interessierten auf, zum Wurstmarkt-Platz zu kommen.