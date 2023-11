Unfall nach Autorennen auf der B9 – Zeugen gesucht

Neupotz (ots) – Am 28.11.23 gegen 20:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der B9 bei Neupotz in Fahrtrichtung Karlsruhe. Demnach soll sich ein VW Golf mit weit überhöhter Geschwindigkeit jenseits der 200 km/h auf der linken Spur befunden haben. Weil ein Kia-Fahrer ordnungswidrig vor ihm einen BMW-Fahrer überholte und nach links ausscherte, musste der Golf-Fahrer nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem BMW Fahrer auf der rechten Spur.

Beide Fahrzeuge drehten sich und krachten in die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Die B9 war in Fahrtrichtung Karlsruhe für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 23 Uhr gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf zirka 10.000 Euro belaufen.

Die B9 ist in diesem Bereich ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Laut ersten Ermittlungen soll vor dem Unfall ein weiterer PKW, vermutlich ein BMW der 3er oder 5er Reihe, mit hoher Geschwindigkeit dem Golf-Fahrer gefolgt, aber nicht am Unfall beteiligt gewesen sein. Dieser PKW sei nach dem Unfall weitergefahren. Die Polizei ermittelt deshalb u.a. wegen eines illegalen Autorennens.

Zeugen, zum Unfallzeitpunkt auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs waren und ein überaus schnelles Fahrzeug wahrgenommen haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Schrottsammler ohne Erlaubnis

Freckenfeld (ots) – Am 28.11.23 gegen 11:15 Uhr, wurden der Polizei mehrere Personen in Freckenfeld gemeldet, die von Haus zu Haus ziehen und nach Geld fragen würden. Aufgrund einer guten Beschreibung konnten die betreffenden Personen kurze Zeit später in Minfeld von der Polizei einer Kontrolle unterzogen werden.

Dabei gaben die Männer aus Bruchsal an lediglich Schrott zu sammeln. Eine Genehmigung konnten sie nicht vorzeigen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Das weitere Klingeln an Haustüren wurde ihnen untersagt.

Berauscht und zu schnell unterwegs

Germersheim (ots) – Am Dienstagabend 28.11.2023 befuhr ein 30-jähriger Autofahrer die Mercedes-Benz-Straße in Germersheim. Dabei kam er auf eine schlechte Idee. Er versuchte mit dem hoch motorisierten Fahrzeug sogenannte Drifts durchzuführen. Hierbei beschädigte er nicht nur sein Fahrzeug, sondern auch ein Flurstück, auf dem Jungbäume gepflanzt wurden.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich dann zudem noch heraus, dass er unter dem Einfluss berauschenden Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Mit 2,29 Promille nach Unfall geflüchtet

Jockgrim (ots) – Am 28.11.23 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 72-jährige Frau mit ihrem PKW die Maximilianstraße in Jockgrim. In einer Kurve kam sie in den Gegenverkehr und streifte dabei einen entgegenkommenden PKW. Aufgrund der Beschreibung des unfallflüchtigen Fahrzeugs durch den geschädigten Autofahrer, konnte die Polizei dieses in der Nähe des Unfallortes sichten und die Fahrerin ermitteln.

Ein Alkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 2,29 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.

Elterntaxis, Fahrräder und Schulbusse kontrolliert

Wörth (ots) – Am 28.11.23 zwischen 07.30-08.15 Uhr, wurden an der IGS Wörth der Bringverkehr an der Schule durch die Polizei Wörth kontrolliert. Viele PKW Fahrer vermieden es nach Erkennen der Polizei in die mittels Durchfahrtsverbot gekennzeichnete Straße einzufahren. Desweiteren wurden sechs Omnibusse kontrolliert. Beanstandet wurden bei 4 Bussen lediglich fehlende Dokumente und fehlende Warneinrichtungen.

Viele Schüler wurden auf die Verkehrssicherheit ihrer Fahrräder angesprochen. Vor allem das Fahren ohne Licht stellt ein hohes Risiko für die Kinder im morgendlichen Berufsverkehr dar. Dies konnte den Schülerinnen und Schülern im Gespräch nahe gebracht werden. Hier sind insbesondere die Eltern gefordert, ihren Kindern die Gefahren des Straßenverkehrs aufzuzeigen und für eine verkehrssichere Ausstattung der Fahrräder zu sorgen.

Schulwegkontrolle

Zeiskam (ots) – Am 28.11.2023 führten Germersheimer Polizisten eine Schulwegkontrolle in Zeiskam durch. Dabei kam es erfreulicherweise zu keinerlei Verstößen.

Es wurden viele Bürgergespräche geführt.