Cölbe- Auffahrunfall auf der B3

Gestern Nachmittag (28.11.2023), gegen 15:50 Uhr, fuhr eine 47-jährige Audi-Fahrerin auf der B3 aus Richtung Marburg kommend in Fahrtrichtung Kassel. An der Abfahrt Cölbe musste sie ihren A4 verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Opel-Fahrer bemerkte den Anhaltevorgang offenbar zu spät und fuhr leicht auf den Audi auf. Die Fahrerin, sowie ihre beiden 15- und 17-Jahre alten Mitfahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sowohl der Opel Astra, als auch der A4 wurden leicht beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtunfallschaden mit 1.500 Euro.

Amöneburg-Roßdorf: X4 geklaut

In der Nacht von Montag (27.11.2023) auf Dienstag (28.11.2023) schlugen Autodiebe in der Waldstraße zu. Zwischen 16:45 Uhr und 06:00 Uhr überwanden sie die Diebstahlsicherungen eines weißen BMW X4 und machten sich mit dem rund 30.000 Euro teuren Pkw aus dem Staub. An dem weißen BMW waren die Kennzeichen „MR-AA 1108“ angebracht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Waldstraße aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des weißen BMW X4 machen? Hinweise erbittet die Stadtallendorfer Polizei unter der Telefonnummer 06428/93050.

Stadtallendorf- Passat beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag (28.11.2023) die hintere linke Dreiecksscheibe eines VWs beschädigt. Der graue Passat stand zwischen 10:10 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Mc Donalds Parkplatz in der Faudi-Straße. Im diesem Zeitraum brachten die Vandalen auf noch unbekannte Art und Weise ein zwei Zentimeter großes Loch in die Scheibe ein. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Stadtallendorfer Polizei unter der Telefonnummer 06428/93050.

Wetter: Parkplatzrempler

Offenbar beim Ein- oder Ausparkten touchierte ein Unfallfahrer auf dem Aldi-Parkplatz am Untertor einen abgestellten schwarzen Renault Clio an der hinteren rechten Fahrzeugseite in Höhe des Radlaufs und hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die den Unfall am Freitag (24.11.2023) zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Lohra: Unfallflucht

Zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr stand am Montag (27.11.2023) ein grauer Opel auf dem öffentlichen Parkplatz an der Kreuzung Heinrich-Naumann-Weg / Am Weidenstrauch. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen die hintere linke Seite des Corsa und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unfallschaden wird mit 2.500 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Cappel: Reifen an Daimler zerstochen

Gleich zweimal hatten es Unbekannte in der vergangenen Woche auf einen Daimler abgesehen. In der Nacht von Donnerstag (23.11.2023) auf Freitag (24.11.2023) zerstachen sie den hinteren rechten Reifen des schwarzen C 200 D. Das Auto stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 32 in der Odenwaldstraße. Die Besitzerin erneuerte daraufhin am Freitag den Reifen. In der darauffolgenden Nacht suchten die Unbekannten erneut den Daimler heim und zerstachen diesmal den hinteren linken Reifen. Die Polizei beziffert den Schaden mit 250 Euro und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Samstagmorgen, 09:20 Uhr in der Odenwaldstraße aufgefallen? Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Daimler gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- 7-Jährigen geohrfeigt

Nach einem Vorfall auf dem Spielplatz im Eisenacher Weg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am 17.11.2023 spielten mehrere Kinder gemeinsam auf dem dortigen Giraffenspielplatz. Gegen 18:30 Uhr betrat ein älterer Mann den Spielplatz und beschwerte sich, die Kinder würden zu laut Spielen. Im Zuge dessen schlug er einem 7-Jährigen offenbar auf die linke Wange und das Ohr. Der Unbekannte sprach mit osteuropäischem Akzent und hatte blaue Augen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und trug eine graue Mütze. Die Kinder berichteten im Anschluss ihren Eltern von dem Vorfall, die sich mit der Marburger Polizei in Verbindung setzten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und fragt: Wer kann Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben? In diesem Zusammenhang sucht die Polizei zudem nach einer blonden Frau, die mit dem älteren Mann auf dem Spielplatz sprach und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei zu melden.

Ebsdorfergrund- Diesel abgezapft

Zwischen dem 22.11.2023, 17:00 Uhr und heute Früh (29.11.2023), 08:00 Uhr zapften Unbekannte rund 200 Liter Diesel aus einem Rückezug. Die Maschine stand auf dem Waldweg parallel zur L3125. Offenbar zerstörten die Diebe zunächst das Vorhängeschloss am Tank und gelangten dann an den Dieseltreibstoff. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.