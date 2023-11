Wetzlar-Niedergirmes: Wetzlarer wird mit Messer bedroht –

Auf dem Verbindungsweg zwischen dem Forum und Garbenheim kam es am Dienstag (28.11.2023), um 13:05 Uhr zu einer räuberischen Erpressung. Ein 22-jähriger Wetzlarer war zu Fuß in Richtung Garbenheim unterwegs, als zwei Männer sich ihm näherten. Nach Schilderung des Wetzlarers hielt ihm ein Täter ein Butterflymesser vor und forderte seine Wertsachen. Der zweite Täter durchsuchte seine Kleidung und drohte ihm dabei mit Schlägen. Schließlich nahmen die Täter die E-Zigarette und zwei dazugehörige Akkus des Wetzlarers an sich und flüchteten. Er kann die Täter wie folgt beschreiben: Beide Männer haben einen dunklen Teint. Der erste Täter ist ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180cm groß, hat eine kräftige Statur und schwarze kurze Haare. Er trug Bluejeans, einen Hoodie, darüber eine schwarze Jacke und führte einen Rucksack mit sich. Der zweite Täter ist ca. 18-20 Jahre alt, ca. 165-170cm groß, hat eine schlanke bis normale Statur, gelockte schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Hose und Jacke und hatte ebenfalls einen Rucksack auf. Hinweise von Zeugen bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) richten. (D.H.)

Ehringshausen: Wohnungseinbruch –

In der Memelstraße brachen Unbekannte am Dienstag (28.11.2023) zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Wohnhaus ein. Hierzu überstiegen sie zunächst den rückwärtigen Grundstückszaun und gelangten so in den Garten. Anschließend schlugen sie die Verglasung einer Terrassentür ein und öffneten diese. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest. Der Schaden liegt bei ca. 200 Euro. In diesem Zeitraum erhielt die Polizei eine weitere Mitteilung von einer Bürgerin aus der Königsberger Straße, die auf ihrem Grundstück zwei dunkel gekleidete Personen über ihre Überwachungskamera bemerkt und angesprochen hatte. Daraufhin verließen die Unbekannten das Grundstück. Die Strecke zwischen den beiden Örtlichkeiten beträgt weniger als 200m. Daher bittet die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) um weitere Zeugenhinweise. (D.H.)

Herborn / Mittenaar / Siegbach: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht –

Ein 33-jähriger Siegbacher fuhr am Samstag (18.11.2023) gegen 21:46 mit seinem silbernen Peugeot auf der Bundesstraße 255 von Herborn kommend nach Bicken und von dort weiter über die Landesstraße 3050 nach Eisemroth. Hierbei fiel er Zeugen, die in dem Fahrzeug hinter dem Peugeot fuhren, derart auf, dass sie die Polizei verständigten. Nach deren Beobachtung fuhr der Siegbacher mit starken Schlangenlinien und sei teilweise schon in den Gegenverkehr geraten, sodass entgegenkommende Fahrzeug ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Da die Zeugen dem Fahrzeug weiter nachfuhren, konnte der Fahrer durch die alarmierte Streife in Eisemroth kontrolliert werden. Hierbei bestätigte sich der Verdacht. Der Siegbacher war alkoholisiert und ihm mussten aufgrund seines aggressiven Verhaltens Handschellen angelegt werden. Danach musste er die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten, wo bei ihm durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend durfte er die Station wieder verlassen. Der Siegbacher wird sich für seine Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. Aufgrund der mitgeteilten Fahrweise führt die Polizei aber weitere Ermittlungen und fragt: Wer hat an diesem Abend seine Fahrweise ebenfalls beobachtet? Wer kam dem Peugeot entgegen und musste wegen seiner Fahrweise ausweichen, um einen Zusammenstoß mit ihm zu verhindern? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Dillenburg (02771/907-0). (D.H.)

Herborn-Seelbach: Gegen Zaun gefahren und abgehauen –

Ein Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug zwischen Freitag (24.11.2023), 11:30 Uhr, und Montag (27.11.2023), 14:45 Uhr, den Zaun des Anwesens, Alte Poststraße 5. Anschließend flüchtete er. Durch den Anstoß beschädigte der Verursacher zwei Metallständer, wodurch ein Schaden von ca. 150 Euro entstand. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar: Unfallflucht vorm Aldi –

An dem Mercedes eines 21-jährigen Wetzlarers beschädigte ein Unbekannter die hintere Tür auf der Fahrerseite. Der Wetzlarer hatte sein Fahrzeug am Samstag (25.11.2023), um 12:50 Uhr, auf dem Aldi Parkplatz in der Elsa-Brandström-Straße geparkt. Als er um 13:10 Uhr zu seinem Mercedes zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Der Schaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf 200 Euro. Aufgrund der Spuren kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verursacher beim Öffnen seiner Tür, diese gegen den Mercedes stieß. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) in Verbindung zu setzen. (D.H.)